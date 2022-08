Xiaomi 12X jest najbardziej opłacalnym smartfonem z całej serii Xiaomi 12. Działa szybko, ma świetne aparaty z tyłu, bardzo dobry wyświetlacz, ponadprzeciętne głośniki, kompaktowe wymiary i cenę o połowę niższą od flagowców. Zobacz recenzję i przykładowe zdjęcia oraz filmy.

4,7/5

Recenzja Xiaomi 12X

Dla większości osób wybierających nowy smartfon nie liczy się sama specyfikacja, lecz optymalne połączenie specyfikacji i ceny. Dlatego właśnie Xiaomi 12X jest najbardziej opłacalnym modelem z całej serii Xiaomi 12. W chwili publikacji tej recenzji można go kupić za około 2600 zł, tymczasem podstawowy Xiaomi 12 jest o kilkaset złotych droższy, a za Xiaomi 12 Pro trzeba dopłacić aż 2000 zł.

Xiaomi 12X działa szybko, robi bardzo dobre zdjęcia, nagrywa wysokiej jakości wideo, ma sensowny czas pracy, szybkie ładowanie, dwa dobre głośniki, znakomity wyświetlacz AMOLED w kompaktowym rozmiarze i ładną obudowę. Ma zdecydowanie więcej zalet niż wad. Jeśli więc jesteś na etapie poszukiwania bardzo dobrego i niezbyt drogiego telefonu flagowego, to zapraszam do recenzji Xiaomi 12X.

Główne różnice między Xiaomi 12X, a Xiaomi 12

Xiaomi 12X ma słabszy procesor Snapdragon 870, zamiast Snapdragon 8 Gen 1 w Xiaomi 12. To jednak nie oznacza, że działa wolno. Wręcz przeciwnie, Xiaomi 12X to zaskakująco szybki i przyjemny w obsłudze telefon. Radzi sobie w zasadzie w każdej sytuacji. Trzeba jednak przyznać, że ten procesor występuje od dłuższego czasu w znacznie tańszych telefonach, np. w POCO F3 lub jego następcy POCO F4 5G.

Xiaomi 12X nie ma funkcji indukcyjnego ładowania akumulatora oraz indukcyjnego ładowania zwrotnego. Nie będziemy w stanie używać ładowarek bezprzewodowych. Dla części osób to faktycznie może być odczuwalna wada w porównaniu do podstawowego Xiaomi 12, który ma te cechy.

oraz indukcyjnego ładowania zwrotnego. Nie będziemy w stanie używać ładowarek bezprzewodowych. Dla części osób to faktycznie może być odczuwalna wada w porównaniu do podstawowego Xiaomi 12, który ma te cechy. Xiaomi 12X ma szybkie Wi-Fi 6, a Xiaomi 12 ma jeszcze lepsze Wi-Fi 6E. Uważam jednak, że dla większości osób nie będzie to odczuwalne na co dzień.

Inne, drobne różnice mogą się znaleźć, ale w zasadzie poza powyższymi cechami oba smartfony są identyczne.

Podobieństw między Xiaomi 12X i Xiaomi 12 jest znacznie więcej

Xiaomi 12X oraz Xiaomi 12 mają jednakowe wyświetlacze AMOLED 6,28 cala 120 Hz, o takiej samej jasności szczytowej do 1100 cd/m2. Mają też identyczne akumulatory 4500 mAh i ładowarki przewodowe 67 W. Podobne są głośniki stereo Harman Kardon oraz obudowy: szkło Gorilla Glass 7 Victus i aluminium. Oba wyposażone są w 8 GB RAM LPDDR5, 128 lub 256 GB pamięci masowej UFS 3.1, NFC, dual SIM, 5G. Nie mają slotu na kartę pamięci microSD, ale mają czytniki linii papilarnych pod powierzchnią wyświetlacza, a także identyczne matryce i obiektywy we wszystkich aparatach, w tym główny aparat ze stabilizacją optyczną.

b Xiaomi 12X to tańszy Xiaomi 12, bez ładowania bezprzewodowego i ze słabszym procesorem. Niemal identyczny pod każdym innym względem i wciąż bardzo szybki.

Specyfikacja produktu Xiaomi 12X [128 GB] Wymiary (wys/sz/gł) 152.7 x 69.9 x 8.2 mm

System operacyjny Android 12

Pamięć masowa 128 GB

Bateria (pojemność) 4500 mAh

Aparat (tył) 50 + 13 + 5 Mpx

Złącza USB typu C

Dodatkowe funkcje GPS, mikrofon, głośniki, czytnik linii papilarnych, HDR

Aparat (przód) 32 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Bezprzewodowe ładowanie baterii nie

Wyświetlacz (przekątna) 6,28 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Wyświetlacz (technologia) AMOLED

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 870 5G

Łączność bezprzewodowa 4G (LTE), NFC, Dual SIM, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6, 5G

Znaczki Dobry Produkt, Super Ergonomia

dual SIM tak rozwiń

Ładny, poręczny i dobrze wykonany

Jedną z największych zalet Xiaomi 12X jest relatywnie niewielka obudowa. Telefon ma wyświetlacz 6,28 cala i cienkie ramki dookoła niego, więc cała obudowa ma około 70 mm szerokości i niecałe 153 mm wysokości. Ma też zaokrąglone boki szkła z tyłu i z przodu, a także obłe krawędzie. Leży wygodnie w dłoni oraz mieści się nawet w małej kieszeni. Masa to 176 gramów, więc jest akceptowalna.

Szkło GG 7 Victus z tyłu jest półmatowe, z atrakcyjnym perłowym efektem. W samym środku obudowa jest dość smukła - zmierzone 8,6 mm. Jednak wraz z wyspą aparatów i wystającymi obiektywami ma 11,3 mm.

Krawędzie boczne są metalowe, a dokładniej aluminiowe z powłoką lakierniczą, pasującą do tyłu obudowy. Xiaomi 12X robi bardzo dobre wrażenie pod względem jakości wykonania. Równie dobre jak trochę droższy model Xiaomi 12.

Dobre głośniki

Na dolnej i górnej krawędzi umieszczono głośniki. Są one większe niż w typowym smartfonie, co zdecydowanie słychać pod względem jakości. Głośność co prawda jest po prostu niezła, ale brzmienie zdecydowanie trzeba określić jako ponadprzeciętne. Dość gładkie, przyjemne, czyste, słychać nawet odrobinę niższych tonów. Wrażenia są identyczne jak w podstawowym Xiaomi 12, czyli dobre. Warto dodać, że dźwięk jest dość symetryczny - głośność z obu stron jest zbliżona.

Nie mogę równie dobrej opinii napisać o dźwięku na słuchawkach przewodowych, bo wyjścia mini jack 3,5 mm nie ma. Rzecz jasna można je podłączyć przez przejściówkę z USB-C, ale to nie to samo (brak solidnego DACa i wzmacniacza). Można też użyć słuchawek bezprzewodowych Bluetooth (tutaj jakość zależy od słuchawek bardziej niż od telefonu).

Wyświetlacz AMOLED 120 Hz

Ma kompaktowe wymiary i bardzo dobrze. Bardzo dużych smartfonów na rynku jest zbyt wiele, a średnich jest mało. Te 6,28 cala w stu procentach wystarcza, a zapewnia lepszą wygodę obsługi jedną ręką i mniej męczy dłonie podczas długiego używania telefonu.

Obraz jest świetny i w pełni pasuje do telefonu flagowego. Jasne, że rozdzielczość jest niższa, niż w modelu 12 Pro, ale przy mniejszej przekątnej zupełnie tego nie widać. Szczegółowość około 419 ppi jest po prostu bardzo dobra. Jasność maksymalna (chwilowa) do 1100 cd/m2 też jest świetna i wystarcza w słoneczne dni. Jasność osiągana typowo nie jest aż tak wysoka (bo nie musi być). Zazwyczaj wynosi do 700-750 cd/m2.

Wyświetlacz ma wsparcie dla Dolby Vision i HDR10+, co w połączeniu z technologią HDR daje świetne efekty. Głęboka czerń, nasycone barwy i wysoka jasność dają bardzo dobre wrażenia wizualne w filmach HDR. To dobry telefon do multimediów.

Odświeżanie obrazu 120 Hz w standardzie jest dynamiczne, czyli może obniżyć się do 60 Hz by oszczędzać energię. W grach, animacjach i podczas przewijania stron może zwiększyć się do 120 Hz (120 kl/s), by uzyskać lepszą płynność. Odświeżanie dotyku wynosi aż 480 Hz, co przydaje się do precyzyjnej kontroli w grach.

Wyświetlacz zawsze włączony (AOD)

Funkcja Always-On Display (AOD) w Xiaomi 12X może działać cały czas. Nie wymaga dotknięcia ekranu, by pojawiły się informacje. Wśród nich jest klasyczne dla Xiaomi / Redmi / POCO zestawienie ozdobnej grafiki, zegara, daty, dnia, miesiąca, procentu naładowania akumulatora oraz ikon powiadomień z aplikacji.

Dobry czytnik linii papilarnych

Czytniki w ekranie nie słyną zazwyczaj z idealnego działania, ale ten jest całkiem w porządku. Moim zdaniem lepszy od większości podobnych czytników stosowanych w smartfonach Samsung i wielu innych. Dość szybki, w miarę bezbłędny już po pierwszej konfiguracji - po prostu dobry.

Co jeszcze?

Xiaomi 12X ma najnowszą łączność komórkową 5G, VoLTE, Wi-Fi Calling, dwa miejsca dla kart SIM (dual SIM), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC i nadajnik podczerwieni (IR) do funkcji uniwersalnego pilota RTV.

Czas pracy na baterii

Akumulator Xiaomi 12X ma pojemność 4500 mAh, czyli jest identyczny jak w podstawowym Xiaomi 12. W modelu X jest słabszy procesor, więc teoretycznie czas pracy powinien być dłuższy. W praktyce jednak tak nie jest. Procesor wykonany w starszym procesie technologicznym w specyficznych sytuacjach może powodować zwiększone zużycie energii. Dlatego pomimo niższej mocy obliczeniowej Xiaomi 12X pracuje równie długo na jednym ładowaniu, jak Xiaomi 12.

W moich rękach smartfon działał nie więcej niż 1,5 dnia na akumulatorze, z odświeżaniem dynamicznym (automatycznym). Nie będę narzekał na taki czas pracy, bo jest on po prostu standardowy. W dość małej obudowie nie zmieściłby się akumulator 5000 mAh, więc ciężko oczekiwać czegoś więcej. 1,5 dnia pracy to akceptowalny wynik.

Czas ładowania akumulatora

15 minut - 44%

30 minut - 79%

45 minut - 100%

Wydajność

Szybkość działania jest dobra. Xiaomi 12X daje sobie świetnie radę w grach, aplikacjach społecznościowych, multimediach, nawigacji, aparacie itp. Jasne, że cyfrowe wyniki procesora Snapdragon 870 w testach syntetycznych, są znacznie niższe od układu Snapdragon 8 Gen 1, ale żaden z tych procesorów nie jest słaby.

Jeśli jednak zapytasz czy różnicę w szybkości czasami czuć, to moja odpowiedź brzmi: tak. Podstawowy Xiaomi 12 szybciej przetwarza zdjęcia, lepiej radzi sobie z edycją wideo i czasami zapewnia szybsze reakcje systemu na niektóre polecenia, zwłaszcza gdy telefon jest obciążony innymi zadaniami, np. instalacją programu lub aktualizacją. Podkreślam jednak, że przy normalnym, łagodnym użytkowaniu raczej tego nie zauważymy.

Dwie wady: starszy proces technologiczny 7 nm może w pewnych sytuacjach powodować większe zużycie energii, od nowszego procesu 4 nm. Może też wydzielać więcej ciepła, co przy dłuższym obciążeniu czuć na obudowie. Nagrzewanie nie jest problematyczne na co dzień, w czasie zwykłego używania, ale pamiętać trzeba, że mniejsza obudowa mieści trochę mniejszy system chłodzenia pasywnego.

System i funkcje

Android 12 otrzymał tutaj nakładkę MIUI 13, lubianą za duże możliwości dopasowania jej do swoich preferencji. Mamy tutaj ogrom przeróżnych ustawień, odnoszących się zarówno do wyglądu, działania, jak i specyficznych, zaawansowanych funkcji. Opcji na pewno nie zabraknie. Można się nimi bawić cały dzień. Ważniejsze jednak jest to, że MIUI jest w miarę estetyczne, łatwe w obsłudze i działa bezproblemowo.

Moim zdaniem trochę denerwujące jest to, że w nowym lub zresetowanym telefonie jest już zainstalowana garść niekoniecznie potrzebnych aplikacji. Po pierwszej konfiguracji w Xiaomi 12X znajdziemy choćby aplikacje AliExpress, Amazon, TikTok, Spotify, Netflix, LinkedIn, WPS Office i grę PUBG Mobile. Sądzę, że nie ma sensu narzucać tego na siłę. Jeśli ktoś będzie potrzebował, to sobie pobierze.

Skróty gestów - Zestaw systemowych opcji pozwalajacych włączyć wybraną funkcję za pomocą gestów dotykowych lub przycisku. W ten sposób można np. szybko włączyć latarkę, zapisać zrzut ekranu, uruchomić aparat, uruchomić Asystenta Google itp.

Kliknij wstecz - Nieprawidłowe tłumaczenie funkcji, bo chodzi o stuknięcie palcem w tył obudowy. Jest to dodatkowa opcja umieszczona w skrótach gestów, pozwalająca uruchomić inne funkcje systemowe (podwójne i potrójne stuknięcie).

Rozszerzenie pamięci - Możliwość dodania 3 GB do pamięci RAM. Oczywiście te gigabajty są umieszczone w pamięci UFS 3.1 - szybkiej, ale znacznie wolniejszej od RAM. Takie rozszerzenie może być użyteczne tylko gdy ktoś nie ma nawyku zamykania zakładek w przeglądarce internetowej lub korzysta z kilku bardzo pamięciożernych aplikacji.

Tryb jednoczęczny - Mimo, że Xiaomi 12X to smartfon dość poręczny i kompaktowy, to można w nim włączyć tryb obsługi jedną ręką. Interfejs przesuwa się do dołu, więc w zasadzie każdy będzie w stanie dosięgnąć kciukiem do najdalszych miejsc.

Podzielony ekran - Po otwarciu ekranu ostatnich aplikacji (czyli tych działających w tle) można przytrzymać palec na jednej z nich i włączyć tryb podzielonego ekranu. Pierwsza aplikacja przemieści się do górnej połowy wyświetlacza, a druga do dolnej.

Nagrywanie ekranu - Telefon ma funkcję nagrywania filmu z tego co widać na wyświetlaczu. W pełnej rozdzielczości, wysokiej płynności i bardzo wysokiej jakości (przepływność nawet do 100 Mb/s).

ID rozmówcy i spam - W telefonie domyślnie włączone jest rozpoznawanie połączeń telefonicznych (podejrzenie spamu). Dodatkowo można włączyć automatyczne blokowanie połączeń głosowych, które zostały zidentyfikowane jako spam telefoniczny.

Czy Xiaomi 12X ma dobry aparat? Zobacz zdjęcia i filmy

Kliknij poniższe zdjęcia, otwórz je w pełnym rozmiarze i oceń czy podoba Ci się to co widzisz. Warto tutaj dodać, że realna jakość zdjęć z Xiaomi 12X jest taka sama jak w podstawowym (droższym) Xiaomi 12. Wszystkie aparaty są takie same i mają identyczne obiektywy.

Zdjęcia RAW - maksymalna jakość

Na początek rzućmy okiem na pełne możliwości sensora. Oto dwa zdjęcia wykonane aparatem głównym z tyłu, oryginalnie zapisane w bezstratnym formacie RAW (DNG), a następnie wywołane w Adobe Lightroom i zapisane do JPG.



aparat tylny podstawowy, zdjęcie RAW wywołane do JPG (kliknij by powiększyć)



aparat tylny podstawowy, zdjęcie RAW wywołane do JPG (kliknij by powiększyć)

W pełnym powiększeniu (1:1) widać, że szczegółowość i ostrość jest po prostu bardzo dobra. Oczywiście w przypadku zdjęć RAW mamy potężne możliwości korekcji kolorów, z czego warto korzystać jeśli zależy nam na wysokiej jakości zdjęć. Można w dużym stopniu wyciągnąć szczegóły z miejsc za ciemnych oraz przyciemnić miejsca zbyt jasne (przepalone).

Ponadto zdjęcia RAW nie są skompresowane stratnie, ani odszumione, co jest zaletą, bo to my mamy kontrolę nad tym czy i jak bardzo chcemy coś odszumić i wyostrzyć. W przypadku zwykłych zdjęć JPG w trybie automatycznym (Zdjęcie), nie panujemy nad tym ani trochę.

Tryb automatyczny

Rzecz jasna z trybu Pro i zdjęć RAW (DNG) nie skorzysta prawie nikt, bo po prostu nikomu się nie chce wywoływać cyfrowych negatywów. Niemal 100% osób będzie robiło regularnie zdjęcia w trybie automatycznym, noszącym nazwę Zdjęcie.



aparat tylny podstawowy



aparat tylny ultraszerokokątny



aparat tylny podstawowy



aparat tylny ultraszerokokątny

Na szczęście tutaj też sytuacja wygląda dobrze. Nie mamy co prawda kontroli nad siłą odszumiania i kompresją, a miejsca przepalone niestety pozostaną przepalone. Natomiast w większości przypadków zdjęcia wyglądają atrakcyjnie.



aparat tylny podstawowy



aparat tylny ultraszerokokątny

Ostrość jest dość dobra, kolory bardzo nasycone, a automatyczny HDR działa prawidłowo. W jasny dzień zdjęcia po prostu wyglądają tak jak powinny w telefonie flagowym. To duża zaleta, bo przecież Xiaomi 12X można kupić już za około 2600 zł, a typowy telefon z najwyższej półki w 2022 roku kosztuje 4-5 tysięcy lub więcej. Moim zdaniem jakość aparatów tylnych jest mocną stroną tego smartfonu.



aparat tylny podstawowy



aparat tylny ultraszerokokątny

W słabym świetle przydaje się dobrze działający tryb nocny. Pozwala wykonać dość jasne, nieporuszone, wyraźne zdjęcia w nocy lub w delikatnie oświetlonych pomieszczeniach. Jedyną słabszą stroną jest dość przeciętne nasycenie kolorów - mogłyby być trochę żywsze, zwłaszcza w aparacie ultraszerokokątnym.



aparat tylny podstawowy, tryb nocny



aparat tylny ultraszerokokątny, tryb nocny

Jest jeszcze aparat makro, czyli do zdjęć z bardzo bliska. Ma rozdzielczość tylko 5 Mpx, ale czasami może się przydać do fotografowania detali, np. kwiatów z bliska.



aparat tylny makro



aparat tylny makro

Aparat przedni jest moim zdaniem przeciętny. W powiększeniu widać, że obraz nie jest w pełni ostry. Ponadto słabo oceniam nasycenie kolorów - są sprane, wyszarzone i po prostu nieatrakcyjne. Zdecydowanie gorsze niż w aparatach tylnych.



aparat przedni



aparat przedni, tryb portretowy

Xiaomi 12X może nagrywać wideo w maksymalnej rozdzielczości nawet 8K 24 kl/s. Je w teście ograniczyłem się do bardziej sensownego 4K z lepszą płynnością 60 kl/s. Obraz wygląda świetnie. Filmy mają nasycone kolory, dobry kontrast, są płynne i nie trzęsą się dzięki wykorzystaniu skutecznej stabilizacji optycznej.

Filmy przednie są jak zdjęcia przednie - zupełnie przeciętne, a nawet lekko poniżej. Kolory są wypłowiałe, a HDR działa słabo. W dodatku z przodu rozdzielczość maksymalna to tylko Full HD 60 kl/s, co w 2022 roku nie pasuje już do telefonu z wyższej półki. FHD w kamerze przedniej ma nie tylko Xiaomi 12X, ale też Xiaomi 12 oraz znacznie droższy Xiaomi 12 Pro. To samo dotyczy nowszych wersji tych telefonów Xiaomi 12S i 12S Pro. Dziwne zagranie ze strony tego producenta.

Czy warto kupić Xiaomi 12X?

Obecnie smartfony podrożały do tego stopnia, że za 2600 zł nie można kupić już najlepszego flagowca. Można jednak kupić coś co tego flagowca przypomina i tutaj właśnie Xiaomi 12X wchodzi na scenę, cały na biało. Ten telefon jest po prostu bardzo dobry. Wygląda atrakcyjnie, jest dobrze wykonany, ma świetne aparaty z tyłu, bardzo dobry wyświetlacz AMOLED 120 Hz, wystarczający czas pracy na baterii oraz kompaktowe wymiary.

Jest poręczny, działa szybko i używa się go bardzo przyjemnie, a kosztuje najmniej z całej serii telefonów Xiaomi 12. Moim zdaniem jeśli go kupisz, to raczej się nie zawiedziesz.

Xiaomi 12X - ocena

szybkie działanie w większości sytuacji,

kompaktowe wymiary i wygodna obsługa jedną ręką,

bardzo dobry wyświetlacz AMOLED 120 Hz,

dobre aparaty z tyłu,

wysoka jakość nagrań wideo,

dwa dobre głośniki stereo,

wystarczający czas pracy na baterii,

dość szybkie ładowanie akumulatora,

szybka pamięć masowa UFS 3.1,

szybki internet 5G i dual SIM,



brak indukcyjnego ładowania akumulatora,

brak miejsca na kartę pamięci microSD,

przeciętny aparat z przodu,

brak oficjalnego standardu wodoszczelności.