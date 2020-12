Telefony Xiaomi z serii Mi 10T to trzy modele. Podobne do siebie, ale i bardzo różne. W tym tekście wyjaśniamy te różnice i wskazujemy podobieństwa, by ułatwić wam wybór tego dla was najlepszego

Po co aż trzy modele Xiaomi Mi10 T?

Na to pytanie odpowiedzieć jest najłatwiej. Ponieważ użytkownik telefonu nie jest osobą, którą da się opisać w jeden modelowy podręcznikowy sposób. I nie chodzi tu tylko o zawartość sakiewki, ale to co lubi on robić za pomocą telefonu. Nie każdemu potrzebny jest przecież sensor 108 Mpix w telefonie, wydajność, która czyni z podręcznego przyjaciela prawie mały komputerek. Błędem jest myślenie, że przecież od przybytku głowa nie boli. Może i nie boli, ale lepiej jeśli użytkownik będzie mógł poświęcić swoje zasoby na realizację innych planów.

Jednocześnie są pewne cechy, których nie sposób poświęcić nawet w najtańszym telefonie z danej serii. Dlatego to od nich zaczniemy. Oto Xiaomi Mi 10T Pro , Mi 10T i Mi 10T Lite.

Czym nie musisz się martwić (wspólne cechy)

Każdy telefon powinien działać długo i szybko się ładować. Tu nie ma wyjątków. Zarówno wymagający jak i bardziej pobłażliwy posiadacz Xiaomi Mi10 T chce mieć jak najszybciej dostęp do zalet swojego cyfrowego pupila.

Dlatego Xiaomi Mi 10T Lite, Mi 10T jak i Mi 10T Pro wyposażono w 33W szybkie ładowanie i obsługę technologii Power Delivery 3.0. Dzięki temu już po kilkunastu minutach będziemy mieli wystarczająco dużo energii na kolejne godziny użytkowania telefonu, a po około godzinie w pełni naładowany akumulator.

Nie musicie się też martwić ładowarką. Odpowiedni 33W model czeka już na was w opakowaniu z telefonem. Mi 10T Pro i Mi 10T mają identyczne akumulatory, Mi10 T Lite troszkę mniej pojemny, ale przy mniejszym zapotrzebowaniu chipsetu na energię, nie poczujecie w ogóle tej różnicy.

Telefon musi być także przyszłościowy. A ten przymiotnik dziś warto powiązać z obsługą technologii 5G. Być może jeszcze nie jesteście w jej zasięgu, nie poczuliście jej zalet, ale zawsze warto wiedzieć, że gdy najlepsze nadejdzie, wasz telefon będzie na to gotowy.

Słuchacie muzyki na telefonie? Pewnie tak i robicie to przez słuchawki. W tym przyda się wsparcie dla audio wysokiej rozdzielczości (Hi-Res Audio). Gdy jednak najdzie was ochota obejrzeć film bez zatkanych uszu, albo pokazać rodzinie najfajniejsze filmiki z telefonu, przyda się nagłośnienie stereo. I to właśnie otrzymuje każdy użytkownik Mi10 T.

A gdzie wędruje wasz palec włączający telefon gdy bierzecie go w dłoń. Oczywiście, że do czytnika linii papilarnych. Dobrze gdy ten czytnik jest także przyciskiem włączania. Dlatego niezależnie od modelu, każdy Xiaomi Mi10 T ma zintegrowany z przyciskiem włączania czytnik na krawędzi obudowy.

Na koniec coś co dla wielu osób jest tym co biorą pod uwagę na samym początku. Czyli platforma systemowa. To oczywiście Android 10 (czekamy na aktualizację do 11) i nakładka MIUI 12. Bogata w funkcje, teraz z nowym centrum kontrolnym, które jest takim wygodniejszym, ze względu na większe ikony i inne zgrupowanie funkcji, menu podręcznym.

Gdy do tego zestawu cech dodamy NFC dostaniemy obraz tego co wspólne w telefonach z serii Mi10 T.

Każdy z nich jednak chce się wyróżnić, a dopiski Pro i Lite zobowiązują. Zobaczmy co naprawdę oznaczają.

Co znajdziesz tylko w Mi 10T Pro

Ten telefon pomyślany został jako urządzenie dla najbardziej wymagających miłośników fotografii mobilnej.



Tylko w Mi 10T Pro mamy 108 Mpix aparat cyfrowy (Mi 10 T ma 64 Mpix), a na dodatek najlepszą konstrukcję optyczną głównego aparatu. Malkontenci mogą powątpiewać w to, że optyka gra rolę w smartfonie. Praktyka pokazuje, że gra i to sporą.

Pro to także więcej wbudowanej pamięci. W tym przypadku 256 GB. Pozostałe modele mają maksymalnie 128 GB pamięć.

I to praktycznie wszystko co decyduje o Pro charakterze. No, być może jeszcze dodatkowy niebieski kolor obudowy, żeby wyróżnić się z tłumu.

Ten sam w porównaniu z Mi 10T pozostaje:

jasny ekran 6,67 cala 2400 x 1080 pikseli ze wsparcie kolorów DCI-P3, HDR10 i 114 Hz adaptacyjnym odświeżaniem

materiały wykończenia obudowy, szkło Gorilla Glass 5 i aluminium na krawędziach

superwydajny chipset Qualcomm Snapdragon 865

8 GB RAM (ale Mi10 T ma też wersję 6 GB)

akumulator o pojemności 5000 mAh

port podczerwieni i wsparcie dla Wi-Fi 6

aparat makro i aparat ultraszerokokątny oraz aparat w ekranie do autoportretów

Co znajdziesz tylko w Mi 10T Lite

W przypadku wersji Lite od razu rzuci się nam w oczy inny moduł z aparatami. Zamiast na krawędzi obudowy umieszczono go centralnie. Skrywa on ten sam główny aparat co Mi10 T.

Mniejsza rozdzielczość ma aparat ultraszerokokątny, a oprócz aparatu makro pojawił się także czujnik głębi. Zmniejszona została też rozdzielczość aparatu z przodu, z 20 do 16 Mpix, a sam aparat z narożnika wyświetlacza trafił na środek.

Pracując i bawiąc się przy pomocy Mi 10T Lite nie powinniście odczuć żadnych problemów z wydajnością, bo chipset Qualcomm Snapdragon 750G jest wystarczająco szybki. A jednak jeśli oczekujecie najlepszych możliwych osiągów w najbardziej wymagających zastosowaniach i aplikacjach, to w Lite będzie o nie trudniej.

Tak jak wspomnieliśmy, mniejszą pojemność ma też wbudowany akumulator. Zamiast 5000 mAh jest to 4820 mAh. Jednak konia z rzędem temu, kto tę różnicę odczuje. Znacznie prędzej może do was dotrzeć mniej zaawansowany mechanizm haptyczny niż w dwóch wyższych modelach.

W przypadku innych producentów przywykliśmy do tłumaczenia dopisku Lite jako wykonany z niższej jakości materiałów, o gorszych parametrach wyświetlacza, bo to on i obudowa czynią na nas pierwsze wrażenie. Tymczasem Xiaomi zadbało, by nawet Mi 10T Lite prezentował się jak sprzęt z wyższej półki. A także zachowywał, w czym pomocny jest świetny ekran ze 120 Hz odświeżaniem.

Xiaomi Mi 10T Lite ma też wersję z 64 GB pamięcią wbudowaną, która jest minimalnie tańsza od wersji 128 GB. Oszczędność, której opłacalność musicie wytłumaczyć sobie sami.

Na osłodę tylko Mi 10T Lite kupicie w wersji z obudową w kolorze złotym.

Tego nie szukaj w serii Xiaomi Mi10 T

AMOLED to nie tylko nazwa technologii stosowanej w wyświetlaczach, to też synonim najlepszej jakości obrazu w urządzeniach mobilnych. A jednak Xiaomi zrezygnowało w serii Mi 10T z tego rozwiązania. Powód jest oczywisty, inaczej trudno byłoby zaimplementować wysokiej częstotliwości odświeżanie bez znaczącego podnoszenia ceny.

Czy musicie żałować? Wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że nie. Wszyscy dotychczasowi użytkownicy Mi 10T w każdej wersji, wspólnie twierdzą, że zastosowane panele IPS LCD to jedne z najlepszych w tej kategorii. Tak dobre, że szybko zapomnicie, że nie ma tu AMOLEDu.

Są też dwa inne braki, które mogą bardziej doskwierać, ale odpowiedź na pytanie jak bardzo zależy od was samych. Po pierwsze nie ma w serii Mi 10T ładowania bezprzewodowego. Jest „tylko” szybkie ładowanie.

I w końcu brak slotu na kartę pamięci? A nie, wróć. Tutaj nie jest tak prosto. Xiaomi Mi 10T Pro i Mi 10T nie mają istotnie czytnika na karty pamięci, dlatego musicie zadowolić się wbudowaną pamięcią.

Za to w Xiaomi Mi 10T Lite czytnik znajdziemy, co pozwoli z większą uwagą przyjrzeć się tym najtańszym wersjom z 64 GB pamięcią. Pamiętajcie tylko, że to pamięć mniej wydajna niż 128 i 256 GB w innych modelach.

Aparat 108 vs 64 Mpix, czy różnica tkwi tylko w pikselach

To pewnie pytanie, które każdy z was sobie zadaje. Jeśli czytaliście ten tekst uważnie, to pewnie już wiecie, że różnic jest więcej. Nie oznacza to, że na zdjęciach je zobaczycie wprost, bo wiele zależy od waszych umiejętności mobilnego fotografa i warunków w otoczeniu.

Jednak te różnice, wymienione poniżej mogą dać o sobie znać w bardziej wymagających fotograficznie warunkach.

sensor 108 Mpix jest większy niż sensor 64 Mpix, a to oznacza, że mimo większej gęstości pikseli, sensor 108 Mpix da lepszej jakości obraz w trudniejszych warunkach, szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę obraz po połączeniu pikseli czyli 27 Mpix w Mi 10T Pro i 16 Mpix w Mi 10T

lepsza optyka w aparacie z sensorem 108 Mpix może dać o sobie znać, gdy fotografujemy mocno kontrastowe sceny i pod światło

zdjęcia w pełnej rozdzielczości sensora w przypadku 108 Mpix dają więcej szans na ciekawe powiększenia niż z 64 Mpix aparatu, szczególnie gdy sięgniemy po świetny w tych telefonach tryb RAW

i na koniec kwestia oprogramowania, ale nie interfejsu, czyli tego czego użytkownik nie widzi - sposobu zapisu zdjęć w plikach JPG. Jego optymalizacja wprowadza różnice na korzyść droższego telefonu, choć już raczej marginalne. Dostrzec jest je najlepiej nie pomiędzy telefonami o różnej rozdzielczości aparatu głównego, a takimi które mają ten sam aparat, ale są różnie pozycjonowane czyli np. Mi 10T i Mi 10T Lite

Gdybyśmy jednak mieli wskazywać różnice fotograficzne pomiędzy kolejnymi modelami Mi 10T to istotniejsze wydają się różnice w pozostałych aparatach na tylnej ściance. A tutaj kluczowy jest ultraszeroki kąt. W Mi 10T Lite będzie on słabszy niż w dwóch pozostałych modelach.

Ekran 144Hz vs 120 Hz - różnica, której nie musisz zobaczyć

Na koniec wisienka na torcie, czyli rozważania na temat częstotliwości odświeżania. Wszystkie telefony z serii Mi 10T oferują tryb wysokiej częstotliwości, który na dodatek jest adaptacyjny czyli dostosowuje się do typu wyświetlanej treści.

Xiaomi Mi 10T Pro ma 144 Hz odświeżanie, a Mi 10T oraz Mi 10T lite odświeżanie 120 Hz. Na pewno 144 Hz to obecnie absolutny top i dla wrażliwych oczu najlepsze rozwiązanie. Jednak i 120 Hz gwarantuje bardzo dobre doświadczenia. To przecież dwa razy więcej niż 60 Hz do którego przez lata byliśmy przyzwyczajeni. Gdyby zamiast 120 Hz ekrany Mi 10T i Mi 10T Lite miały 90 Hz to moglibyśmy mówić o zauważalnych różnicach.

A tak mamy różnicę, której być może nie zauważycie. Co nie oznacza, że się nie da, ale tak jak z uszami, tak samo z oczami - każdy ma inne i inaczej wrażliwe. Jeśli dostrzeżecie różnice w jakości odwzorowania barw pomiędzy modelami, to i częstotliwość odświeżania może dać się wam we znaki.

Trzeba tylko pamiętać, żeby faktycznie była ona ustawiona na maksymalne wartości, bo w przeciwnym razie może zadziałać efekt placebo.

Optymalny wybór nie zawsze jest oczywisty. W kilku słowach dla kogo każdy model Mi 10T

Dotarliśmy do końca naszego porównania trzech modeli z najlepszej chyba w tym roku serii Xiaomi czyli Mi 10T Pro, Mi 10T i Mi 10T Lite. I powiem wam szczerze, że o ile zaczynając ten tekst miałem nadzieję, że na koniec różnice będą wprost wskazywać na faworyta, to okazuje się, że sprawa nie jest prosta.

Bo po prostu cała seria Xiaomi Mi 10T to udane telefony, które możecie rozważyć jako atrakcyjny prezent gwiazdkowy. W cenie od 1299 do 2799 złotych, zależnie od wybranej opcji.

By wasz wydatek nie tylko skutkował zadowoleniem obdarowanego, czy też waszym, warto zwrócić uwagę na to czym wyróżniają się poszczególne modele na tle ogólnego wizerunku serii Mi 10T.

Xiaomi Mi 10T Pro to smartfon dla osób:

oczekujących najwyższej jakości zdjęć

potrzebujących superwydajnego chipsetu i największej możliwej w serii pamięci wbudowanej

i ekranu o najwyższym możliwym odświeżaniu

a także szybkiego ładowania i wydajnego akumulatora

Xiaomi Mi 10T to smartfon dla osób:

które chcą robić bardzo dobre zdjęcia, ale wolą by większość pracy zrobił za nie telefon

chcą mieć telefon, o którym można rzec flagowiec, ale nie koniecznie przez pryzmat ceny

chcących taki sam ekran jak w Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10T Lite to smartfon dla osób:

którym zależy na rozszerzalnej pamięci, szczególnie w najtańszych wariantach

bardzo dobrym wyświetlaczu

oczekujących wydajności, która zapewnia komfort użytkowania, a nie najlepsze wyniki w benchmarkach

w tym szybkiego ładowania i wydajnego akumulatora

Życzymy udanych wyborów i zadowolenia ze smartfonów.

Tekst powstał we współpracy z Xiaomi