Xiaomi Mi 10T Pro to smartfon z fenomenalnym wyświetlaczem 144 Hz, który w połączeniu z wysoką wydajnością, zapewnia ultra płynną obsługę systemu i aplikacji, a także ponad 100 kl/s w grach. Smartfon ma też dobre aparaty i nagrywa filmy 8K. Sprawdź czy warto go kupić.

Plusy - wyświetlacz 144 Hz zapewnia wybitnie płynny obraz,; - szybkie działanie systemu i aplikacji,; - wysoka wydajność w grach,; - dość dobry czas pracy na baterii,; - dobra jakość zdjęć i filmów,; - bardzo szybki czytnik linii papilarnych,; - 5G, NFC, dual SIM, Bluetooth 5.1,; - nowoczesna i funkcjonalna nakładka MIUI 12 oraz Android 10,; - dobra jakość wykonania,; - mała dioda informacyjna nad wyświetlaczem. Minusy - brak bezprzewodowego ładowania baterii,; - brak oficjalnego standardu wodoszczelności,; - brak miejsca dla karty pamięci microSD,; - brak klasycznego wyjścia słuchawkowego 3,5 mm (jest przejściówka z USB-C),; - smartfon jest ciężki,; - filmy z przodu maksymalnie FHD.

Xiaomi Mi 10T Pro - recenzja

Trzymam w dłoni Xiaomi Mi 10T Pro i zupełnie szczerze, mam ochotę sprzedać swojego iPhone SE 2020 i przesiąść się na to cudeńko. Testuję go dopiero od kilku dni, a już wiem, że jest to fenomenalny smartfon flagowy, którego bardzo chciałbym mieć. Oto dlaczego.

144 herce robią robotę

144-hercowy wyświetlacz gwarantuje płynność obrazu lepszą niemal od każdego innego smartfonu na rynku. Szczególnie w podobnej cenie. Przesiadka z 60 Hz na 144 Hz, jest bardzo trudna do opisania - to po prostu trzeba zobaczyć na własne oczy. Animacje, przewijanie, wysuwanie menu, przełączanie aplikacji, jest tak płynne, że pierwsze kilkanaście minut ze smartfonem, spędziłem na zabawie interfejsem.

Nie trzeba nawet martwić się o baterię, bo Mi 10T Pro aktywnie dopasowuje częstotliwość odświeżania, do wyświetlanych treści. Np. w czasie odtwarzania filmów może być 30, 48 lub 60 Hz, a podczas grania pełne 144 Hz. Gracze doskonale wiedzą, jak wielki jest to krok do przodu - można osiągnąć nawet 144 kl/s w grach, ale podczas przeglądania internetu i mediów społecznościowych, zużycie energii będzie mniejsze.

Do tego dochodzi technologia MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation), która używa AI do analizy obrazu i w odpowiednich sytuacjach może dołożyć klatki na sekundę, by obraz był płynniejszy.

Typ wyświetlacza: IPS LCD

Wielkość: 6,67 cala

Rozdzielczość: 1080 x 2400 px

Jasność maks.: ok. 650 cd/m2

HDR: tak, HDR10

Tak, to LCD… i co z tego?

Wszystkie trzy wersje Xiaomi Mi 10T mają wyświetlacz LCD, a nie AMOLED, ale absolutnie nie jest to wada. Kolory są żywe, kontrast dobry (1500:1), jasność wysoka (około 650 cd/m2), kąty widzenia szerokie, a płynność fenomenalna.

Mi 10T Pro to bardzo dobry smartfon do filmów i wszelkich multimediów. Przekątna około 6,67” jest dość duża, rozdzielczość 1080 x 2400 px zapewnia dobrą szczegółowość obrazu. Smartfon ma też wsparcie dla HDR10 i przestrzeni kolorów DCI-P3. Słowem: filmy wyglądają świetnie. Nawet jeśli oglądamy je na zewnątrz, bo funkcja Sunlight 3.0 dostosowuje kontrast i barwy tak, aby obraz był czytelny.

Nie musi to być AMOLED, żeby robił bardzo dobre wrażenie i zapewniał komfort. Wyświetlacz Mi 10T Pro jest bardzo dobry. Notcha nie ma - aparat umieszczono w małej “dziurze”, w lewym rogu ekranu.

Pod względem wydajności to flagowiec

CPU: Snapdragon 865, 7 nm, 8 rdzeni (1x 2,84 GHz + 3x 2,42 GHz + 1x 1,8 GHz)

GPU: Adreno 650

RAM: 8 GB LPDDR5

pamięć masowa: 128 GB lub 256 GB, UFS 3.1

karta microSD: nie

Inne: NFC, dual SIM, Bluetooth 5.1 z aptx HD, Wi-Fi „ax” 2,4+5 GHz, USB typ C 2.0, nadajnik IR

Przekroczenie 100 kl/s w grach jest możliwe, bo nowy Xiaomi Mi 10T Pro ma bardzo wydajny procesor Snapdragon 865, szybką pamięć masową UFS 3.1, o pojemności 128 lub 256 GB, a do tego 8 GB pamięci RAM LPDDR5 i dobrze zoptymalizowany system Android 10 (do czego z resztą Xiaomi już nas przyzwyczaiło).

Xiaomi Mi 10T Pro działa równie szybko, co najlepsze smartfony flagowe. Nawet te dwukrotnie droższe. Aplikacje otwierają się i przełączają błyskawicznie, nawet gdy w przeglądarce internetowej otwartych jest wiele zakładek.

6.8 Wyniki benchmarków GFXBench T-Rex 50 kl/s GFXBench Manhattan 50 3DMark (Sling Shot) 9107 AnTuTu 8 579603 5.3 Parametry telefonu Taktowanie CPU 2.84 MHz Pamięć RAM 8192 MB Przekątna ekranu 6.67 cale/cali Rozdzielczość w pionie 2400 px Waga 218 g 6.8 Bateria Bateria - rozmowy 1832 min. Bateria - internet 930 min. Bateria - filmy 1150 min. 9.4 Ocena subiektywna Jakość filmów 5.5 Jakość zdjęć 5.5 Jakość wykonania 5.5

Dobra bateria i szybkie ładowanie, ale...

Akumulator 5000 mAh wystarcza na 1,5 dnia. Przy większym obciążeniu ani razu nie zużyłem baterii w jeden dzień - zawsze zostawało choćby trochę na następny poranek. Biorąc pod uwagę wyświetlacz 144 Hz i wysoką wydajność, jest to wynik dobry.

Po zmniejszeniu odświeżania, do klasycznych 60 Hz i przy małym obciążeniu Mi 10T Pro może wytrzymać 2 dni na jednym ładowaniu.

Ładowarka 33 W zapełnia akumulator w około 55 - 60 minut. Uważam jednak, że wadą jest brak funkcji indukcyjnego, bezprzewodowego ładowania baterii. Wiem, że cena jest atrakcyjna, ale wciąż ta cecha jest jedną z wymaganych, w nowoczesnych smartfonach.

Czas pracy: typowo 1,5 dnia

SOT: 6 - 8 godzin

Pojemność akumulatora: 5000 mAh

Ładowarka w zestawie: 33 W, wsparcie dla Power Delivery 3.0

Czas pełnego ładowania: poniżej 1 godziny

Łatwa wymiana baterii: nie

Bezprzewodowe ładowanie: nie

Świetny czytnik linii papilarnych

Jest wprost rewelacyjny. Na całe szczęście nie jest umieszczony pod powierzchnią wyświetlacza, lecz na ramce, z boku obudowy. Działa niesamowicie szybko. Na Xiaomi Mi 10T Pro przesiadłem się bezpośrednio z Samsunga Galaxy S20 FE i powiem Wam szczerze, że pod względem szybkości i sprawności odblokowywania telefonu, nie ma porównania. Wygrywa Xiaomi.

Ładny i solidny, ale ciężki

Wymiary (wy/sz/gr): 165,1 x 76,4 x 9,3 mm

Masa: 218 g

Materiały: szkło Gorilla Glass 5 (przód i tył), aluminium (krawędzie boczne)

Wodoszczelność: oficjalnie brak standardu IPxx

Mi 10T Pro wygląda atrakcyjnie i jest dobrze wykonany. Ma szkło Gorilla Glass 5 z przodu i z tyłu, a konstrukcja wewnętrzna oraz ramki boczne, są aluminiowe. Model Pro dostępny jest w trzech kolorach: czarny (Cosmic Black), srebrny (Lunar Silver) oraz niebieski (Aurora Blue). Ten ostatni tylko w wariancie 256 GB.

Smartfon jest dość duży i ciężki, ale dzięki odpowiednim zaokrągleniom obudowy wystarczająco poręczny. Rzeczą, która nie każdemu przypadnie do gustu, jest mocno wystająca wyspa z aparatami tylnymi. Pod względem stylistycznym prezentuje się nieźle, ale jest zdecydowanie za gruba.

Dwa głośniki, słuchawki przez USB-C

Na dolnej krawędzi umieszczono głośnik podstawowy, USB typu C oraz szufladkę dual SIM. Drugi głośnik wbudowano nad wyświetlaczem. Jest on mniejszy, trochę słabszy i bardziej wysokotonowy, więc może stanowić co najwyżej uzupełnienie głównego głośnika. Klasyczne słuchawki można podłączyć przez przejściówke z USB-C na mini jack 3,5 mm (jest w opakowaniu).

Na górze warto wyróżnić nadajnik podczerwieni, który służy do sterowania telewizorem, klimatyzacją itp. Innymi słowy Xiaomi Mi 10T Pro może pełnić funkcję uniwersalnego pilota.

Znakomita haptyka

Smartfon ma bardzo dobry silniczek wibracyjny, który zapewnia wrażenia haptyczne na poziomie nowych iPhonów. Słowem jest bardzo dobrze. Producent wie o tym doskonale i stosuje efekty wibracyjne podczas obsługi systemu.

System

Android 11 już wystartował, ale Xiaomi Mi 10T Pro na razie musi zadowolić się Androidem 10. Na szczęście jest nowa nakładka MIUI 12, którą już możecie znać z innych modeli, np. Xiaomi Mi 10 lub Redmi Note 9.

Do ciekawszych nowości w MIUI 12 należą: nowy Tryb ciemny 2.0, zmieniający również kolorystykę tapet w trybie dziennym / nocnym. Zmianom ulega nawet grubość czcionek na ekranie. Są też tak zwane super tapety - animowane 3D, w wysokiej rozdzielczości. Znalazł się również tryb Turbo, optymalizujacy działanie gier (choć w sumie nie wiem po co, bo bez niego też działają super).

System, aplikacje i gry działają bardzo szybko. Nie do odróżnienia od znacznie droższych smartfonów flagowych.

W systemie denerwuje mnie w zasadzie tylko to, że w niektórych miejscach wyświetlane są reklamy.

Bardzo dobre zdjęcia i filmy

Wersja systemu: Android 10 (MIUI 12)

aparat tylny (podstawowy): 108 Mpx, f/1.69, 82 stopnie, stabilizacja optyczna

aparat tylny (ultraszerokokątny): 13 Mpx, f/2.4, 123 stopnie

aparat tylny (zoom optyczny): brak

aparat tylny (makro): 5 Mpx, f2/.4

aparat przedni: 20 Mpx, f/2.2

filmy (tył): 4K Ultra HD 60 kl/s

filmy (przód): Full HD 30 kl/s

lampa LED: tak (z tyłu, pojedyncza)

Xiaomi Mi 10T Pro ma aparat główny 108 Mpx. Czy warto robić zdjęcia tylko w tej rozdzielczości? Absolutnie nie, bo pamięć telefonu bardzo szybko by się zapełniła. Standardowo, w trybie automatycznym (Zdjecie), obrazy mają 25 Mpx. To w pełni wystarczy, by cieszyć się bardzo ostrym, szczegółowym obrazem, zarówno w dzień, jak i wieczorem.

Zacznijmy może od zdjęć nocnych. Oceńcie jasność, ostrość, szczegółowość, szumy i kolory. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie.



aparat tylny, tryb nocny



aparat tylny, tryb nocny



aparat tylny, tryb nocny

Wciąż jednak 108 Mpx ma sens, ponieważ może służyć do zoomowania. W tym przypadku zoom to nie jest powiększenie cyfrowe, lecz kadrowanie mniejszego fragmentu zdjęcia, z większego.



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, zoom 2x



aparat tylny, ultraszerokokątny

Przykładowo robiąc zoom 2x, Xiaomi Mi 10T Pro z ponad 100 Mpx wycina 50, a następnie zmniejsza ten obraz do 25 Mpx. Innymi słowy zoom nie jest optyczny, lecz robiony aparatem podstawowym. Jednak stosując powiększenie 2x nie powiększamy pikseli, lecz je zmniejszamy, a stosując zoom 4x piksele wycinane są 1:1, ze środka zdjęcia 108 Mpx. Brzmi skomplikowanie, ale działa. Zoom jest całkiem użyteczny. Maksymalnie można włączyć powiększenie 30x.



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, zoom 2x



aparat tylny, ultraszerokokątny

Trzeba przyznać, że w przypadku aparatu podstawowego sytuacja wygląda bardzo dobrze. Na pochwałę zasługuje przede wszystkim ostrość i szczegółowość zdjęć. Zoom też jest całkiem dobry i zapewnia wyraźne zdjęcia. Gorzej jest z obiektywem ultraszerokokątnym, który w moim egzemplarzu testowym, miał zdecydowanie zbyt rozmyty lewy bok kadru. Jest to ewidentna wina optyki, a nie sensora. Cóż, możliwe, że to tylko wada fabryczna, która nie będzie obecna w innych egzemplarzach.



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, zoom 2x



aparat tylny, ultraszerokokątny

Trzeci aparat ma obiektyw makro, czyli służy do robienia zdjęć z bardzo bliskiej odległości, już od około 2 cm. Rzecz jasna nie nadaje się do zdjęć krajobrazu lub portretów, ale można atrakcyjnie uchwycić np. kwiaty lub owady latem.



aparat tylny, makro

Aparat przedni też daje radę, ale pełne 20 Mpx nie jest warte uwagi. Lepiej włączyć tryb portretowy, wtedy tło będzie rozmyte, a rozdzielczość 5 Mpx wystarczy do publikacji w mediach społecznościowych.



aparat przedni, tryb portretowy



aparat przedni, tryb portretowy

Xiaomi Mi 10T Pro nagrywa też filmy 8K w 30 kl/s (maks. 6 minut). Dla tej rozdzielczości przewidziano oddzielny tryb 8K, natomiast standardowo w trybie Wideo nagramy filmy do rozdzielczości 4K 60 kl/s, która moim zdaniem nie tylko wystarcza, ale wręcz w 99% przypadków jest równie dobra, co 8K, a jednocześnie obraz ma lepszą płynność. Słowem: 8K30 jest fajne, ale korzystaj z 4K60.

W filmach warto podkreślić całkiem niezłe działanie systemu ustawiania ostrości (AF), a także dość skuteczną stabilizację optyczną. Co ważne można także włączyć tryb “super stabilizacji”, czyli połączenie optycznej, z cyfrową. W tym przypadku obraz jest bardzo stabilny, ale kadr znacznie węższy.

Lekki niedosyt pozostawia rozdzielczość filmów z kamery przedniej. Tutaj maksimum to Full HD 30 kl/s.

Łączność 5G, szybkie Wi-Fi, NFC i pilot RTV

Mi 10T Pro jest smartfonem nowoczesnym. Ma łączność komórkową 5G, dzięki której mamy dostęp do bardzo szybkiego Internetu poza domem (czasami wręcz szybszego niż łącze stacjonarne). Jest też bardzo szybkie Wi-Fi 6 (ax) idealne do Internetu w domu, Bluetooth 5.1 dobry do podłączenia nowoczesnych słuchawek prawdziwie bezprzewodowych oraz NFC do płatności w sklepach, za pomocą smartfonu.

Czy warto kupić Xiaomi Mi 10T Pro? Opinia

Znakomity wyświetlacz 144 Hz, bardzo wydajny procesor, dużo szybkiej pamięci, nowoczesna łączność bezprzewodowa, fenomenalny czytnik linii papilarnych, bardzo dobre aparaty, nagrywanie 8K30 i 4K60, ładna obudowa i do tego duża bateria. Xiaomi Mi 10T Pro, to po prostu bardzo dobry smartfon.

O żadnym smartfonie nie można napisać, że jest idealny. Mi 10T Pro nie ma bezprzewodowego ładowania akumulatora, nie ma miejsca dla microSD, nie ma klasycznego wyjścia słuchawkowego mini jack 3,5 mm, oficjalnie nie jest wodoszczelny, a do tego jest trochę za ciężki.

Wciąż jednak korzysta się z niego równie przyjemnie, jak z najlepszych smartfonów flagowych, a jest od nich zauważalnie tańszy. Xiaomi Mi 10T Pro warto mieć, bo jest to dobry telefon do filmów, gier, korzystania z mediów społecznościowych oraz robienia zdjęć.

Xiaomi Mi 10T Pro cena w Polsce:

Xiaomi Mi 10T Pro 256 GB - 2799 zł

- 2799 zł Xiaomi Mi 10T Pro 128 GB - 2499 zł

Xiaomi Mi 10T Pro - ocena

wyświetlacz 144 Hz zapewnia wybitnie płynny obraz

szybkie działanie systemu i aplikacji

wysoka wydajność w grach

dość dobry czas pracy na baterii

dobra jakość zdjęć i filmów

bardzo szybki czytnik linii papilarnych

5G, NFC, dual SIM, Bluetooth 5.1

nowoczesna i funkcjonalna nakładka MIUI 12 oraz Android 10

dobra jakość wykonania

mała dioda informacyjna nad wyświetlaczem



brak bezprzewodowego ładowania baterii

brak oficjalnego standardu wodoszczelności

brak miejsca dla karty pamięci microSD

brak klasycznego wyjścia słuchawkowego 3,5 mm (jest przejściówka z USB-C)

smartfon jest ciężki

filmy z przodu maksymalnie FHD

92% 4,6/5

