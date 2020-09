Trzy modele, każdy bardzo wydajny i ze świetną specyfikacją pod każdym względem. Xiaomi Mi 10T Pro, Mi 10T to godni następcy ubiegłorocznych gwiazd. A Mi 10T Lite to wrota do taniego 5G w telefonie.

Rok temu rozpływaliśmy się w zachwytach nad smartfonem Xiaomi Mi 9T oraz rozważaliśmy sens zakupu Xiaomi Mi 9T Pro. Nie bez powodu, ale nikt wtedy nie spodziewał się co przyniesie nam rok 2020. Nie tylko ze względu na sytuację na świecie, ale też premierę serii Xiaomi Mi 10T, która została skrojona niezależnie od modelu tak, jakby ten producent chciał zawładnąć całym rynkiem telefonów na świecie.

Seria Mi 10T to najlepszy prezent jaki mogła sama sobie zgotować firma Xiaomi na swoje 10-lecie

W nowych produktach znajdziemy rozwiązania, które już oferował na przykład Huawei (mowa o malowaniu światłem itp. funkcjach aparatu), ale też nowinki technologiczne jak ekran z odświeżaniem 144 Hz. Nawet model Lite, może pochwalić się ekranem 120 Hz. Nie zabrakło też adaptywnego dostosowania częstości do typu wyświetlanej zawartości.

Są też funkcje nie odkrywcze, ale bardzo przydatne jak podwójny czujnik oświetlenia ułatwiający automatyczne dostosowanie jasności do faktycznych warunków oświetleniowych.

Nieważne, który z nowych Mi 10T wybierzemy. I tak dostaniemy to co jest najlepsze w danej cenie

Zwykle rozpisujemy się o najważniejszych funkcjach nowych telefonów, podkreślając te najlepsze, ale tutaj najlepiej oddać głos tabelce ze specyfikacją. W przypadku modeli Mi 10T Pro i Mi 10T jedyną istotną różnicą jest główna tylna kamera. Model Pro ma 108 Mpix sensor i dostosowaną doń optykę, a model zwykły 64 Mpix układ. Różnice są także w dostępnych kolorach obudowy, ale to już detal.



Xiaomi Mi 10T Pro



Xiaomi Mi 10T

Zarówno Xiaomi Mi 10T Pro jak i Mi 10T wykorzystują najlepsze komponenty, w których na czoło wybija się chipset Snapdragon 865. Jeśli środowisko robocze MIUI 12 wam odpowiada, to oba telefony zaoferują praktycznie wszystko czego potrzebujecie w urządzeniu mobilnym. Są to tak dobrze wyposażone smartfony, że zastanawiam się, czy POCO X3 NFC nie powinien stanieć, by zachować swoją atrakcyjność na tle nowej oferty Xiaomi.

Trzeci z telefonów Xiaomi Mi 10T Lite jest Lite przede wszystkim ze względu na materiały, z których wykonano obudowę, a także ze względu na słabsze komponenty. Lecz nie jest to smartfon budżetowy potencjałem. Tym atrakcyjnie wycenionym modelem Xiaomi chce jeszcze bardziej spopularyzować dostęp do technologii 5G w telefonach.



Xiaomi Mi 10T Lite

Wszystkie trzy nowe telefony wyposażono w znaną z POCO X3 NFC technologię szybkiego ładowania 33W. Odpowiednia ładowarka została dołączona do zestawów sprzedażowych. Pojemność akumulatora w Mi 10T Lite jest tylko nieznacznie mniejsza niż w Mi10T i Mi 10T Pro.

Specyfikacja serii smartfonów Xiaomi Mi 10T

Mi 10T Pro Mi 10T Mi 10T Lite Wyświetlacz 144Hz 6.67" TrueColor DotDisplay proporcje 20:9

2400x1080 FHD+

wyświetlacz z funkcją AdaptiveSync: 30Hz/48Hz/50Hz/60Hz/90Hz/120Hz/144Hz



Obsługa MEMC, wsparcie DCI-P3, HDR10

jasność: 500 nitów, 650 nitów max

Tryb Sunlight 3.0, Tryb Czytania 3.0

Certyfikat TÜV Rheinland Low Blue Light

czujnik światła 360° 120Hz 6.67” DotDisplay proporcje 20:9

2400x1080 FHD+

wyświetlacz z funkcją AdaptiveSync:

30Hz/48Hz/50Hz/60Hz/90Hz/120Hz



wsparcie NTSC 84%

jasność: 450 nitów, wsparcie HDR10

Tryb Sunlight 3.0, Tryb Czytania 3.0 Certyfikat TÜV Rheinland Low Blue Light czujnik światła 360° Kolory obudowy czarny (Cosmic Black)

srebrny (Lunar Silver)

niebieski (Aurora Blue) czarny (Cosmic Black)

srebrny (Lunar Silver) niebieski (Atlantic Blue)

szary (Pearl Gray)

złoty (Rose Gold Beach) Ochrona Gorilla Glass 5 przód i tył, aluminiowa ramka Gorilla Glass 5 przód i tył, plastikowa ramka Wymiary i waga 165,1 x 76,4 x 9,33mm, 218 g 165,1 x 76,4 x 9,33mm, 216 g 165,38 x 76,8 x 9,0mm, 215 g Chipset Qualcomm Snapdragon 865

2.84GHz Qualcomm Snapdragon 750G

2.2GHz Aparaty - tył 108 Mpix szerokokątny aparat, 1.6μm 4-w-1 Super Pixel z OIS, 82° FOV, f/1.69, 7P soczewek

13 Mpix ultraszerokokątny aparat, 123° FOV, f/2.4

5MP aparat makro, f/2.4, AF 2-10cm 64 Mpix szerokokątny aparat, 1.6μm 4-w-1 Super Pixel, 79.8° FOV, f/1.89, 6P soczewek

13 Mpix ultraszerokokątny aparat, 123° FOV, f/2.4

5 Mpix aparat makro, f/2.4, AF 2-10cm 64 Mpix szerokokątny aparat, 1.6μm 4-in-1 Super Pixel, 79.8° FOV f/1.89, 6P soczewek

8 Mpix ultraszerokokątny aparat,, 120° FOV, f/2.2

2 Mpix aparat makro, f/2.4 FF (4cm)

2 Mpix czujnik głębi, f/2.4 Aparaty - przód 20Mpix aparat w ekranie, f/2.2 16Mpix aparat w ekranie, f/2.45 Komunikacja 5G

Dual SIM

WiFi 6

Wielofunkcyjny NFC

Port podczerwieni 5G

Dual SIM

Wielofunkcyjny NFC

Port podczerwieni Biometria Czytnik odcisków linii papilarnych umieszczony w przycisku włącznika

Funkcja rozpoznawania twarzy ze wsparciem AI (Face Unlock) Akumulator - ładowanie Bateria 5000mAh

Szybkie, przewodowe ładowanie 33W

33W ładowarka w pudełku Bateria 4820mAh

Szybkie, przewodowe ładowanie 33W

33W ładowarka w pudełku Dźwięk Podwójny zestaw głośników stereo

Mikrofony stereo

Certyfikat Hi-Res Audio Wibracje X-osiowy liniowy mechanizm haptyczny Z-osiowy liniowy mechanizm haptyczny Oprogramowanie MIUI 12 / Android 10 Pamięć RAM/wbudowana 8/128 GB 8/256 GB 6/128 GB 8/128 GB 6/64 GB 6/128 GB Cena 599 euro 649 euro 499 euro 549 euro 279 euro 329 euro

Czy seria Mi 10T pozwoli Xiaomi stać się numerem 1 w Europie? Czas to pokaże

Xiaomi ma szanse znowu mocno namieszać w segmencie telefonów i jeszcze bardziej podbudować swoją pozycję rynkową. W drugim kwartale 2020 roku, Xiaomi zostało 3 marką na rynku europejskim (17% udziałów). Wyprzedza je nieznacznie Apple (21%) oraz lider rankingu Samsung z udziałami na poziomie 30%. Jednak biorąc pod uwagę dynamikę rozwoju Xiaomi, obie pozostałe pozycje na podium są już poważnie zagrożone.

Ceny na razie tylko w euro, polskie w złotówkach poznamy dopiero jutro.

Źródło: Xiaomi

