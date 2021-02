Smartwatch to nie tylko świetny gadżet i przydatne akcesorium, ale również doskonała propozycja na prezent. A gdy zegarek jako prezent występuje w liczbie dwa w okresie walentynek, staje się szczególnie atrakcyjnym podarunkiem.

Zbliża się 14 lutego, czyli dzień w którym wszyscy zakochani obdarowują się co najmniej miłymi gestami. A ponieważ, lubimy wzmocnić ich przekaz prezentem, szukamy w sklepach związanych z tą okazją produktów. Walentynkowa może być odzież lub miłosne akcesorium, ale też coś bardzo praktycznego co zostanie z wami na dłużej i stale będzie przypominać o bliskości drugiej osoby.

Bo skoro miłość jest na dobre i na złe, to warto dbać o siebie nawzajem. Pomocne w tym są smartwatche, które jak wiemy mierzą nie tylko czas, ale też wspomagają w kontrolowaniu naszej aktywności i kondycji zdrowotnej. Jeśli zdecydujecie się na taki podarunek, to być może zechcecie obdarować się nim wzajemnie. Na taką okazję dobrą propozycję ma Xiaomi, którego opaski sportowe cieszą się ogromną popularnością, ale od niedawna jego oferta wzbogacona jest o zegarki Xiaomi Mi Watch Lite i Xiaomi Mi Watch.

Dlaczego Xiaomi poleca nam właśnie te dwa produkty? Po pierwsze ze względu na atrakcyjną promocję, czyli coś co jest znakiem rozpoznawczym Xiaomi, nie tylko w okresie walentynkowym. A po drugie ze względu na przystępną cenę zważywszy na klasę urządzeń.

Co potrafi Xiaomi Watch i Xiaomi Watch Lite w skrócie Wiele cech obu smartwatchy jest wspólnych, ale są też różnice. model: Xiaomi Watch / Xiaomi Watch Lite

wymiary: 45,9 x 53,3 x 11,8 mm (wymienny pasek 22 mm) / 41 x 35 x 10,9 mm

waga: 32 gramy / 35 gramów

kształt tarczy: okrągła / kwadratowa

ekran: 454 x 454 pikseli, jasność 450 nit, 1,39 cala AMOLED / 320 x 320 pikseli, jasność 350 nit, 1,42 cala LCD

czas pracy: 16 dni (22 dni w trybie oszczędnościowym, do 50 godzin w trybie sportowym z GPS) / do 9 dni zależnie od sposobu użytkowania

akumulator: 420 mAh (ładowanie 2 godziny) / 230 mAh

wodoszczelność: do 5 ATM

funkcje: monitorowanie tętna, pomiar natlenienia krwi (tylko Watch), snu, stresu, ciśnieniomierz, powiadomienia, sterowanie muzyką, odrzucanie połączeń, alarm, zegar, ćwiczenia sportowe i oddechowe, zmienne tarcze zegarka

czujniki: tętna, kompas, żyroskop, akcelerometr, ciśnieniomierz

komunikacja: Bluetooth, GPS

w zestawie: zegarek i ładowarka z magnetycznym stykiem

kolory: czarny, niebieski (Navy Blue), beżowy (Ivory Beige)

cena regularna: 549 zł / 249 zł

Kupujesz Xiaomi Mi Watch, a Mi Watch Lite dostaniesz w nagrodę za pamięć o najbliższych

Atrakcyjność walentynkowej oferty Xiaomi polega na połączeniu dwóch wspomnianych produktów. Xiaomi Mi Watch z klasyczną okrągłą kopertą zegarka ma przypaść do gustu przede wszystkim panom, a Xiaomi Mi Watch Lite z prostokątną obudową powinien zainteresować panie. Oczywiście to tylko propozycja, oba zegarki są bardzo lekkie. Mi Watch waży jedynie 32 gramy, a Lite 35 gramów. Dosłownie, prawie ich nie czuć na dłoni.

W okresie walentynkowym za Xiaomi Mi Watch i Mi Watch Lite zapłacimy tylko tyle ile kosztuje ten pierwszy, czyli 549 złotych

Gest lub prezent przekazany bliskiej sercu osobie nie powinien oczywiście sugerować wyrachowania i próby ekonomicznego połączenia okazji z innymi potrzebami. Nie każdy jednak jest miliarderem, a w prezencie daje brylanty. Na szczęście smartwatch Xiaomi Mi Watch to coś co sugeruje, że zależy nam na drugiej połówce i chcemy z nią spędzać jak najwięcej czasu w zdrowiu i szczęściu.



Xiaomi Watch Lite na górze, a Xiaomi Watch na dole

Lepszego prezentu na walentynki nie znajdziesz, chyba że zamierzasz się oświadczyć

Xiaomi Mi Watch doskonale wpisuje się w schemat dobrego smartwatcha, nad którego zakupem nie trzeba długo się zastanawiać. Ma bardzo dobry wyświetlacz, wodoszczelną obudowę i funkcje, które służą monitorowaniu tętna w czasie rzeczywistym, poziomu stresu, cyklu snu (śledzenie REM, głębokiego i płytkiego snu), natlenienia krwi. Są też narzędzia wspomagające trening oddechu i pokazujące energię naszego ciała, czyli to jak na nas powinna wpływać aktywność fizyczną. W przypadku tej ostatniej możemy nadzorować jedną z ponad 100 różnych dyscyplin, a dla 17 typów ćwiczeń mamy gotowe tryby pomiarowe. Najpopularniejsze aktywności są wykrywanie przez Mi Watch automatycznie.

Xiaomi Mi Watch, z sugerowanym czasem pracy na baterii do 16 dni, możliwością otrzymywania powiadomień przez Bluetooth, w tym o przychodzących połączeniach telefonicznych, dzielnie stawia czoła tym sporo droższym produktom. Z kolei Mi Watch Lite to zegarek, który ucieszy nawet jeśli marzyła się wam jedynie opaska fitness Mi Band. Ma on bowiem, podobnie jak Mi Watch, wbudowany moduł GPS, który ułatwia śledzenie pokonywanej w ulubionym towarzystwie trasy lub przebiegu treningów. Większy z zegarków może to robić przez nawet 50 godzin, ale i 10 godzinna praca w trybie z GPS w przypadku Mi Watch Lite pozwoli wam zdobyć upragnione szczyty.

Sterowanie Xiaomi Watch jak i jego wersją Lite jest intuicyjne i już po kilku chwilach wiadomo co i jak. A jeśli wcześniej, choć przez chwilę, mieliście kontakt ze smartwatchem to jakiekolwiek wprowadzenie jest zbędne. No może z takim wyjątkiem, że kierunki wysuwania menu są odwrotne niż u konkurencji.

Chcesz rzadziej spoglądać na ekran telefonu, rzucaj częściej okiem na ekran smartwatcha

Smartfony są nieodzowną częścią naszego życia, ale często mówi się, by co jakiś czas robić sobie od nich odwyk. Smartwatch do tego nadaje się znakomicie. Atakuje nas tylko najważniejszymi informacjami, w postaci powiadomień z telefonu, a statystyki sportowe, spalania kalorii, mobilizują do poświęcania większej ilości czasu na ruch.



Ponad 100 róznych tarcz czeka na nas w aplikacji Xiaomi Wear 2.0

Mi Watch i Mi Watch Lite nie tylko dla posiadaczy telefonów marki Xiaomi

Coraz niższe ceny smartwatchy cieszą, bo są to akcesoria równie atrakcyjne jak i praktyczne. Nie tak jak kiedyś, gdy mogliśmy je uznać za typowe gadżety, a sprezentowanie ich najbliższym niekoniecznie było najlepszym pomysłem. Zegarki Xiaomi będą bezproblemowo działać nie tylko ze smartfonami tej marki, ale również z produktami konkurencji.

Dla ich obsługi stworzono nową aplikację Xiaomi Wear 2.0, która dostępna jest zarówno w sklepie Google Play jak i App Store.

Tekst powstał we współpracy z Xiaomi, ale wrażenia i zdjęcia są jak najbardziej nasze