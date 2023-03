Już niebawem na rynku pojawią się pierwsze telewizory Xiaomi wyposażone w wyświetlacze o odświeżaniu 144 Hz. To coś, co szczególnie może się spodobać miłośnikom gier wideo.

Firma Xiaomi produkuje telewizory nie od wczoraj. Większą część jej oferty stanowią modele z niższej półki, ale ma też w katalogu prawdziwe perełki. Nowa seria „S” będzie się plasować gdzieś pośrodku, a najbardziej interesująca powinna wydać się miłośnikom elektronicznej rozrywki. I jest tak z co najmniej kilku powodów, ale zacznijmy od początku…

Nowe telewizory Xiaomi TV S75 i S65 – tak jak nazwy to wskazują – będą wyposażone (odpowiednio) w 75- i 65-calowe wyświetlacze. W obu przypadkach możemy liczyć na rozdzielczość 4K, obsługę HDR10 i 94-procentowe pokrycie palety barw DCI-P3. Te parametry mogę nie robić większego wrażenia, bo są raczej typowe dla „średniaków”. Jest jednak coś, co wyróżni te urządzenia.

Telewizor 144 Hz od Xiaomi? Szukaj symbolu „S”

Wyróżniającą cechą jest mianowicie odświeżanie 144 Hz – to coś, co dla graczy lubujących się w dynamicznych produkcjach zdecydowanie nie jest bez znaczenia. To pierwsze takie telewizory w ofercie Xiaomi. U konkurencji pojawiło się wcześniej – takie panele znajdziemy w modelach TCL z serii od C735 do C935 oraz w wybranych urządzeniach Samsung z rodziny Neo QLED.

Aby obsłużyć takie odświeżanie, telewizory zostały też oczywiście wyposażone w porty HDMI 2.1 z funkcją dynamicznego dostosowywania płynności (VRR). Oprócz nich do dyspozycji użytkowników oddano po dwa gniazda USB 3.0, moduły Bluetooth 5.2 i Wi-Fi 6 oraz port Ethernet – do przewodowego połączenia z siecią.

Telewizory Xiaomi TV S65 i S75 zostały również wyposażone w wydajne procesory z czterema rdzeniami Cortex-A73, 3 GB pamięci RAM oraz nieprzeciętne głośniki – to 25-watowe układy audio z obsługą przestrzennych formatów Dolby Atmos i DTS:X.

Ile kosztują nowe telewizory Xiaomi TV S?

Jak na razie nowe telewizory można zamówić tylko w Chinach, gdzie ich ceny wynoszą odpowiednio 3499 i 4499 juanów za 65- i 75-calowy model. W Polsce zatem należałoby nastawić się więc na wydatek rzędu 2500 – 3500 złotych, choć wyższe ceny nie będą zaskoczeniem.

Źródło: Xiaomi, Gizmochina, TVsBook