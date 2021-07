Kolejny tydzień, kolejne darmowe gry w sklepie Epic Games Store. Liczba mnoga ponownie nie jest przypadkowa.

Epic Games Store udostępnił Mothergunship i Train Sim World 2 za darmo

Tym razem zarządzający omawianym sklepem zdecydowali się zaoferować łowcom promocji Mothergunship i Train Sim World 2. Obydwie gry można przypisywać do swojego konta na Epic Games Store do 5 sierpnia do godziny 17:00 naszego czasu.

Jakiej zabawy można się tu spodziewać? Mothergunship to pierwszoosobowa strzelanka z elementami bullet-hell. Rozgrywka jest bardzo dynamiczna, należy spodziewać się po niej nie tylko ogromnych mas przeciwników, ale również bardzo szerokich opcji dotyczących modyfikacji uzbrojenia. Bardziej znany jest Train Sim World 2 przygotowany przez studio Dovetail Games. To też dość świeża produkcja, bo nie ma nawet roku. Tytuł mówi tu niemal wszystko, pod względem mechaniki rozgrywki mowa o symulatorze pociągu.

W przyszłym tygodniu do zgarnięcia A Plague Tale: Innocence

Jeśli nie są to propozycje dla Was, być może z większym uśmiechem przyjmiecie kolejne. W przyszłym tygodniu na Epic Games Store można będzie zgarnąć za darmo Speed Brawl oraz A Plague Tale: Innocence.

I chyba nie ma wątpliwości, który z tytułów wzbudzi większe zainteresowanie. A Plague Tale: Innocence to niezwykle ciepło przyjęta przygodówka, dla niektórych jedna z ciekawych tego typu gier, jakie pojawiły się w ostatnich latach.

Źródło: epicgames