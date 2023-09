Firma Acer niedawno zaprezentowała monitor do gier (na razie przeznaczony na rynek chiński), który świetnie się sprawdzi do rozgrywek e-sportowych. Ma on konkurować z produktami Asus i Alienware, szczególnie pod względem odświeżania maksymalnego.

Acer Nitro XV242F na ten moment pojawił się w chińskim sklepie Taobao i zamierza konkurować z takimi produktami jak Asus ROG Swift Pro PG248QP czy Dell Alienware AW2524H. Monitor od giganta z Nowego Tajpej posiada 24,1-calowy ekran z panelem TN Film, którego rozdzielczość wynosi FullHD, a czas reakcji jest na poziomie 1 milisekundy (od szarego do szarego). Sam panel wyświetlacza został dostarczony przez AU Optronics i (tak samo jak w monitorze od firmy Asus) posiada jasność wynoszącą 400 nitów, współczynnik kontrastu na poziomie 1000:1 oraz naprawdę niezłe pokrycie kolorów – odpowiednio 99% sRGB i 90% DCI-P3 (przy 10-bitowej głębi kolorów). W przeciwieństwie do sprzętu od ASUSTeK Computer Inc., monitor marki Acer nie posiada procesora Nvidia G-Sync, a jedynie zgodność z tą funkcją (Nvidia G-Sync compatible).

Acer Nitro XV242F posiada bardzo zbliżone parametry do konkurencyjnych urządzeń, więc w celu uzyskania przewagi nad monitorami od marki Asus czy Dell, będzie musiał być odpowiednio wyceniony. Produkt od Alienware został wyceniony na ponad 3600 zł, a cena ROG Swift Pro na razie nie jest znana. Wyświetlacz Acer Nitro XV242F najprawdopodobniej zostanie wyceniony poniżej 3000 zł.

Jak oceniacie propozycję od firmy Acer? Czy wygląd i cena jest adekwatna do oferowanego produktu? Wyraźcie swoje zdanie w komentarzach!

Źródło: techradar