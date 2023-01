Monitory dla graczy oferują coraz szybszą częstotliwość odświeżania. Firma ASUS ROG podczas targów CES 2023 zaprezentowała model o rekordowym odświeżaniu 540 Hz.

Dobry monitor do gier musi cechować się wysoką częstotliwością odświeżania. Szczególnie ciekawie zapowiada się tutaj nowa propozycja zespołu ASUS ROG – model ROG Swift Pro PG248Q może pochwalić się częstotliwością odświeżania na poziomie 540 Hz.

ASUS ROG Swift Pro PG248Q – najszybszy monitor dla graczy

Model ROG Swift Pro PG248Q został wyposażony w 24,1-calową matrycę typu TN, która wyświetla obraz w rozdzielczości 1920 x 1080 px i jest reklamowana odświeżaniem 540 Hz. To obecnie najszybszy seryjnie produkowany monitor dla graczy.

Producent zastosował tutaj specjalny panel, który został przystosowany do pracy z bardzo wysokim odświeżaniem (w materiałach promocyjnych jest on opisywany jako panel E-TN – E-Sport-TN). Najprawdopodobniej jest to matryca o odświeżaniu 480 Hz podkręcona do 540 Hz. Co więcej, cechuje się ona niezłym odwzorowaniem barw - mówi się o pokryciu 90% przestrzeni kolorów DCI-P3.

Dodatkowym atutem jest moduł Nvidia G-Sync, który synchronizuje obraz generowany przez kartę graficzną z tym co jest wyświetlane na ekranie monitora. Producent zastosował także funkcję Nvidias Reflex Analyzer, która pozwala zmierzyć opóźnienia po stronie systemu i lepiej dostroić ustawienia do rozgrywki.

Do dyspozycji oddano dwa wejścia HDMI 2.0 i jedno DisplayPort, a także wyjście słuchawkowe i koncentrator USB. Ciekawostką jest zintegrowany przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC), który ma zapewniać lepszą jakość dźwięku przestrzennego i niższe opóźnienia. Uwagę zwraca też podświetlane logo na tylnej obudowie oraz regulowana podstawa.

Szczegóły na temat dostępności monitora ASUS ROG Swift Pro PG248Q jeszcze nie są znane. Można jednak podejrzewać, że na taki sprzęt będą mogli sobie pozwolić najbardziej majętni klienci.

Źródło: ComputerBase