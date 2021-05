Miniony rok okazał się dla Activision Blizzard bardzo udany. Nie dziwią w związku z tym plany rozbudowy szeregów tego producenta i wydawcy.

Activision Blizzard jeszcze się rozrośnie

Warte odnotowania informacje pojawiły się przy okazji omawiania wyników finansowych wygenerowanych przez Activision Blizzard w pierwszym kwartale 2021 roku. Można nie przepadać za określeniem branżowy gigant, ale akurat w tym przypadku wydaje się ono bardzo trafne. Tym bardziej, że Activision Blizzard będzie jeszcze większe.

W ciągu najbliższych dwóch lat, firma zamierza zatrudnić ponad 2000 kolejnych programistów. Główny powód to większy popyt na gry i filmy, w dobie pandemii do takich stwierdzeń zdążyliśmy się już zresztą przyzwyczaić. Konieczność znalezienia dodatkowych rąk do pracy spowoduje potrojenie wielkości niektórych zespołów należących do Activision Blizzard. Co najciekawsze, jest mowa również o naszym kraju.

„Od początku 2020 roku do końca przyszłego roku zamierzamy zatrudnić ponad 2000 programistów. Planujemy trzykrotnie zwiększyć liczbę niektórych zespołów w porównaniu do 2019 roku. Mamy w planach agresywne zatrudniania na całym świecie, w tym nowe studia lub znaczną ekspansję w Polsce, Chinach, Australii i Kanadzie.”

To informacje z pierwszej ręki, przekazał je sam Bobby Kotick, CEO Activision Blizzard. Nie wszystko jest jednak jasne i trzeba czekać na bliższe szczegóły. Zapewne część z Was kojarzy, iż istnieje już studio Infinity Ward Poland z siedzibą w Krakowie. Szykowana jest jego rozbudowa czy nowe studio? Właśnie tu sygnały są sprzeczne.

Przychody Activision Blizzard w górę

We wspomnianym okresie Activision Blizzard osiągnął przychody w wysokości 2,28 miliarda dolarów. Tym samym przewyższając swoją prognozę wynoszącą 2,02 miliarda dolarów.

Na czym Activision Blizzard zarabia najwięcej? Cóż, wciąż jest to seria Call of Duty. Nudzi się graczom? Nic podobnego. Przychody z tej serii strzelanek wzrosły o 72% w ujęciu rok do roku. Imponujące, ale z racji ogromnej popularności Warzone, a także obecności Call of Duty: Black Ops Cold War i Call of Duty: Mobile raczej mało zaskakujące.

Źródło: twitter - @Wowhead, activisionblizzard

