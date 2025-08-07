Oto nowy pomysł Elona Muska. Filmy generowane przez AI trafiają na platformę X

Grok Imagine to nowy generator wideo i obrazów AI. Może działać w nieco kontrowersyjny sposób, choć najwyraźniej przypadł do gustu użytkownikom serwisu X.com.

Firma Elona Muska stale rozwija narzędzia korzystające ze sztucznej inteligencji. W serwisie X.com już od jakiegoś czasu działa chatbot Grok AI, który może sam pisać komentarze (np. jeśli o coś go zapytamy). Nowością są za to filmy generowane przez AI. Co potrafi Grok Imagine? Pierwsze dzieła użytkowników dawnego Twittera możemy już zobaczyć.

Grok Imagine

Nowe narzędzie mocno nawiązuje do ostatniego trendu tworzenia wideo z wykorzystaniem AI. Takie możliwości już mają nie tylko zaawansowane (a przy tym często dość drogie) aplikacje, ale nawet niektóre nowe smartfony. Grok Imagine potrafi przede wszystkim:

zamienić zdjęcie lub obrazek w krótki film z dźwiękiem o długości 6 sekund

stworzyć animowaną pętlę z przesłanych zdjęć

generować obrazy z tekstu (po wpisaniu promptu)

Wrażenie mogą robić przede wszystkim filmy z dźwiękiem. Większość konkurencyjnych narzędzi tego nie potrafi (mamy wtedy samo wideo). Sam Elon Musk przyznał, że inspirował się platformą Vine z krótkimi filmami. Nazywa zresztą swojego Groka Imagine “AI Vine”.

Korzystanie z nowej funkcji jest całkiem proste. W aplikacji Grok dostaniemy dodatkową zakładkę “Imagine”.

Kto może korzystać z Grok Imagine?

Nowa funkcja początkowo trafia wyłącznie do użytkowników płatnego Groka. Można jej używać mając plan Grok Premium (iOS) lub SuperGrok (Android, iOS). Prawdopodobnie osoby korzystające z Groka Premium na Androidzie dostaną tę opcję w najbliższym czasie.

Grok Imagine rodzi pewne obawy

Warto dodać, że w Grok Imagine pojawia się dość kontrowersyjny tryb “Spicy Mode”. Pozwala na generowanie bardziej “pikantnych”, nieco sugestywnych treści. Odpowiednie zabezpieczenia i filtry dbają natomiast o to, aby uniknąć pokazywania nagości lub treści jednoznacznie seksualnych. Elon Musk pokazał zresztą krótki film z półnagim aniołem, co nie spotkało się ze zbyt dobrą reakcją społeczności.

Pewne zastrzeżenia dotyczą również prywatności. Wygląda na to, że Grok Imagine nie posiada zabezpieczeń chroniących przed deepfake'ami i innymi nadużyciami. Już wcześniej chatbot Grok budził spore kontrowersje, między innymi promując treści ekstremistyczne lub dość radykalne poglądy.

Grok Imagine ma obecnie sporą konkurencję na rynku. Najpopularniejsze programy do generowania wideo to: Sora (OpenAI), Veo 3 (Google), Runway i nowy moduł do tworzenia filmów w Midjourney.