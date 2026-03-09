Laptopy

Tanio już było. Apple szykuje sprzęty w cenie Ultra

Michał Mielnik | Redaktor serwisu benchmark.pl
Apple ma pracować nad nowym, topowym laptopem. Apple MacBook Ultra. Według Marka Gurmana z Bloomberga urządzenie ma dostać ekran OLED i dotykowy ekran, a premiera nadejdzie jeszcze w tym roku.

Według Marka Gurmana z Bloomberga Apple planuje w tym roku premierę całkiem nowego komputera przenośnego, roboczo nazywanego MacBook Ultra. Informacje pojawiły się w newsletterze "Power On", a opis urządzenia sugeruje ekran OLED i dotykowy ekran. Nowy model laptopa miałby nie tyle stać się kontynuacją linii Pro, a stanąć ponad nią w ofercie. 

MacBook Ultra powstanie dla segmentu premium?  

Gurman wskazuje, że urządzenie ma być pozycjonowane powyżej obecnych MacBooków Pro z układami M5, a nie jako ich bezpośredni następca. W takim ujęciu Apple mogłoby zmniejszyć koszty produkcji podstawowych MacBooków Pro przez niewielkie zmiany, a dla najbardziej oddanych fanów oraz użytkowników potrzebujących dużej mocy wypuścić model Ultra.
W przecieku pojawia się również wątek ceny.

Gurman przypomina, że gdy Apple wprowadzało OLED do iPhone'a X w 2017 r. oraz do iPada Pro w 2024 r., firma jednocześnie podniosła ceny o ok. 20 proc. Z tego powodu zakłada, że pierwszy ekran OLED w MacBooku może oznaczać podobny wzrost i dalsze przesunięcie serii Ultra w stronę rynku premium.

MacBook Neo to tani laptopMacBook Neo może być ostatnim tak budżetowym sprzętem w tym roku

Wątek MacBooka Ultra Gurman łączy z szerszą strategią poszerzania oferty cenowej. Z jednej strony Apple ma celować w niższy segment dzięki nowemu MacBookowi Neo za 599 dolarów, który ma rywalizować z tańszymi komputerami z Windows i Chromebookami. Z drugiej - firma ma wzmacniać półkę premium, oferując więcej drogich wariantów niż wcześniej.

W przecieku pojawiają się też inne przykłady urządzeń z wyższej półki, które mają wpisywać się w ten sam trend. Jednym z nich będzie składany smartfon Apple, którego spodziewana cena wyniesie około 2000 dolarów, a w Polsce, znając przelicznik Apple, bliżej 10 tysięcy złotych.

Do tego firma planuje ulepszenie w serii słuchawek AirPods, polegające na dodaniu do nich kamery, co także mogłoby być powodem wyższej ceny. Przesądzona nie jest tylko kwestia nazwy. Gurman zaznacza, że określenie “Ultra” jest robocze i ma po prostu sugerować wyższe ceny.

Źródło: Mac Rumors

    GejzerJara
    ja ideologii apple w ogóle nie trawię, bo ta ideologia żeruje na ... świetnych inżynierach.

    ciekawostka jest taka, że te applowe laptopy z ARM (M5 już chyba, pogubilem się) dużo lepiej sobie radzą z odtworzeniem funkcjonalności Win32API co bazuje na kodzie x86, niż ..... laptop Microsoft Windows dla ARM.

    Bardzo dobrym pomysłem było tu umieszczenie na jednej płytce CPU i RAM, ale niestety apple nie poszło krok dalej, aby zrobić wyprowadzenia na "zewnętrzny" RAM, czyli poza płytką CPU. w kodzie da się to spokojnie ogarnąć, bo "zewnętrzny" RAM byłby nieco wolniejszy.

    Z drugiej strony, przytakich cenach to nie wiem czemu procków Mx nie zrobili tak, aby tym RAMem przy APU był ... chip ram typu HBM. To by dopiero była rakieta.

