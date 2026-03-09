Apple robi porządki w ofercie. Znika aż 15 urządzeń

Apple niedawno wprowadziło sporo nowych urządzeń, więc w ofercie musiało zrobić się miejsce na kolejne generacje. Z oficjalnego sklepu zniknęło aż 15 modeli – od iPhone’a po monitory Studio Display. Nie oznacza to jednak końca ich sprzedaży ani wsparcia.

Niedawno Apple zaprezentowało całą serię nowych urządzeń – od smartfonów, przez tablety, aż po laptopy. Tego typu premiery niemal zawsze pociągają za sobą porządki w katalogu producenta. Firma z Cupertino upraszcza ofertę i wycofuje z niej część starszych modeli, aby skierować uwagę klientów na najnowsze generacje sprzętu. Serwis TechSpot zauważa, że rozpiętość ich „wieku” jest ogromna – od modeli mających zaledwie kilka miesięcy po konstrukcje obecne na rynku od 2019 roku.

Te urządzenia znikają z oficjalnej oferty Apple

Wśród sprzętów, które przestały być oferowane w oficjalnym sklepie producenta, znalazły się m.in.:

iPhone 16e (2025)

iPad Air 11‑calowy (M3) (2025)

iPad Air 13‑calowy (M3) (2025)

MacBook Air 13‑calowy (M4) (2025)

MacBook Air 15‑calowy (M4) (2025)

MacBook Pro 13‑calowy (M5, 512 GB) (2025)

MacBook Pro 14‑calowy (M4 Pro) (2024)

MacBook Pro 16‑calowy (M4 Pro) (2024)

MacBook Pro 14‑calowy (M4 Max) (2024)

MacBook Pro 16‑calowy (M4 Max) (2024)

Mac Studio (M3 Ultra) (2025)

Studio Display (2022)

Pro Display XDR (2019)

Pro Stand for Pro Display XDR (2019)

Pro Display XDR VESA Mount Adapter (2019)

W większości przypadków powód jest bardzo prosty: pojawiły się nowsze wersje tych urządzeń. Przykładowo iPhone 16e ustępuje miejsca modelowi iPhone 17e, tablety iPad z układami M3 zostały zastąpione wariantami z procesorami M4, a laptopy MacBook Air z chipem M4 zrobiły miejsce generacji z M5.

Jednym z bardziej zaskakujących przypadków jest bazowa konfiguracja MacBook Pro 13‑calowy (M5) z dyskiem 512 GB. Model zadebiutował zaledwie kilka miesięcy temu, a już zniknął z oferty. Nową podstawową wersją jest wariant z dyskiem 1 TB – co brzmi atrakcyjnie, ale jednocześnie oznacza wyższą cenę startową.

Dobra okazja na zakup starszego sprzętu

Warto jednak podkreślić jedną rzecz: wycofanie z oferty Apple nie oznacza, że dany sprzęt nagle znika z rynku. Oznacza jedynie, że producent przestaje sprzedawać go w swoich oficjalnych kanałach – w sklepie internetowym czy salonach firmowych.

Te modele nadal będą dostępne u zewnętrznych sprzedawców. Co więcej, często właśnie wtedy pojawiają się atrakcyjne promocje i wyprzedaże magazynowe. Dla wielu osób może to być wręcz idealny moment na zakup.

Posiadacze mogą spać spokojnie

Osoby, które już korzystają z tych urządzeń, nie mają powodów do niepokoju. Apple zapewnia wsparcie dla swoich produktów przez długie lata. Oznacza to dalsze aktualizacje systemów operacyjnych, poprawki bezpieczeństwa oraz dostępność części zamiennych w autoryzowanych serwisach.