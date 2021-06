Crossfire: Legion to nowa strategia czasu rzeczywistego, której twórcy szanują klasykę, ale też nie wahają się korzystać ze współczesnych rozwiązań. Dziś otrzymaliśmy pierwszą okazję, by spojrzeć na ten tytuł.

Crossfire: Legion – szanuje klasykę, ale i korzysta z osiągnięć

Crossfire: Legion to wspólny projekt ekip Smilegate i Blackbird Interactive. To oznacza, że czuwają nad nim weterani, mający na koncie takie tytuły jak Homeworld czy Company of Hereos. Jeśli to nie brzmi dla ciebie jak świetna wiadomość, to najpewniej nie jest to gra dla ciebie. W innym razie koniecznie czytaj dalej.

Co wiemy o Crossfire: Legion? Na razie niewiele. Ludzie z Prime Matter mówią jednak, że powinniśmy się nastawić na strategię czasu rzeczywistego bazującą na klasycznych rozwiązaniach, ale też dostosowaną – tak mechaniką, jak i oprawą wizualną – do współczesnych standardów.

Prime Matter zapowiedziało podczas E3 2021, że premiery gry Crossfire: Legion na PC doczekamy się w 2022 roku. W planach jest zarówno cyfrowa, jak i pudełkowa wersja.

Przypomnijmy przy okazji, że jeszcze w tym roku powinniśmy się także doczekać pierwszoosobowej strzelanki osadzonej w tym samym uniwersum. CrossfireX – bo tak brzmi jej tytuł – powstaje z myślą o konsolach Xbox Series X|S oraz Xbox One. W tym przypadku ekipa Smilegate (która zadbała o multiplayer) zaprosiła do współpracy studio Remedy Entertainment, które przygotowuje kampanię dla jednego gracza.

