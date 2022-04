Elon Musk lubi zaskakiwać i właśnie zdecydował się na to po raz kolejny. (Przynajmniej oficjalnie) najbogatszy człowiek świata postanowił przejąć spory odsetek udziałów w Twitterze.

Elon Musk kupił 9,2% udziałów w Twitterze

Elon Musk zdecydował się na zakup 9,2% udziałów w firmie Twitter Inc., co czyni go największym spośród udziałowców. Taki udział jest wyceniany na około 2,9 miliarda dolarów, ale nie została ujawniona cena, jaką afrykański wizjoner zapłacił za swój nowy nabytek.

Wiadomość jest niemałym zaskoczeniem, bo zaledwie tydzień wcześniej Elon Musk sugerował, że Twitter nie najlepiej radzi sobie z przestrzeganiem zasad wolności słowa. Utworzył wówczas ankietę, w której 70% osób potwierdziło jego przypuszczenia. Zapowiedział wtedy, że poważnie rozważa stworzenie własnego serwisu społecznościowego.

Naprawić zamiast zwalczać. Co planuje Elon Musk?

Wielu już tego próbowało i właściwie wszyscy ponieśli klęskę. Być może dlatego właśnie Musk postanowił przejąć udziały w Twitterze i spróbować go naprawić, zamiast startować z nowym projektem od zera. Szczególnie że czuje się na Twitterze raczej dobrze, a 80 milionów osób obserwuje go tam i czyta jego (bardzo często pojawiające się) wpisy.

Po ogłoszeniu wiadomości akcje Twittera wzrosły o około 26%. Póki co nie jest jasne to, jak Elon Musk zamierza wykorzystać nowy nabytek. Na pewno jednak będzie to niemałe wyzwanie dla nowego dyrektora generalnego firmy, którym został Parag Agrawal, po tym, jak Jack Dorsey zrezygnował z posady w listopadzie ubiegłego roku.

Źródło: Bloomberg, CNBC