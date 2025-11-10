Merry ChrAIstmas. Nowa reklama Coca-Coli nie zachwyciła

"To najlepsza reklama Pepsi", "Czy Pepsi może zrobić reklamę, żeby wyśmiać Coca-Colę?', "Bezduszna reklama AI" - to jedne z komentarzy, które można zobaczyć pod najnowszą świąteczną reklamą Coca-Coli. Internauci nie wyrażają zachwytu i życzą firmie zdecydowanie niewesołych świąt.

Coca-Cola po raz kolejny wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby na nowo zinterpretować swoje klasyczne świąteczne reklamy przyczep kempingowych Coca-Coli. Po fali krytyki za wyemitowanie w zeszłym roku trzech świątecznych reklam generowanych przez AI, w których pojawiały się szybujące koła i dziwnie wyglądające twarze, firma postawiła na nową, świąteczną kampanię z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

12... zwierząt świątecznych?

Reklama „Nadchodzą Święta” próbuje ominąć problemy związane z generowaniem realistycznych postaci, prezentując zamiast tego całą plejadę stworzeń. The Verge wskazuje, że brakuje spójnego stylu, przeskakując między próbą realizmu a kreskówkowym wyglądem z wyłupiastymi oczami.

Niedźwiedzie polarne, panda i leniwiec poruszają się nienaturalnie, niczym płaskie obrazy, które zostały niedbale animowane. The Verge zauważa, że koła obracają się realistycznie. Jednak za to AI nie mogło się zdecydować ile ich jest w peletonie - na początku reklamy jadą trzy ciężarówki, później zaś długi sznur. W kolejnym ujęciu ukazano cztery pojazdy, by znowu pokazać cały peleton i zakończyć przejazd z czterema pojazdami.

Jak zwrócił uwagę jeden z komentujących na serwisie YouTube - ciężarówka również wjeżdża poza kadrem w grupę pieszych. Ciężarówki również jeżdżą raz po lewej, a raz po prawej stronie drogi. Dodatkowo... nikt ich prowadzi tych ciężarówek. Czyżby kierowcy też zostali zastąpieni przez AI?

Życzenia od AI czy Coca-Coli?

Według ustaleń dziennika Wall Street Journal Coca-Cola odmówiła komentarza na temat kosztów nowej świątecznej kampanii, ale poinformowała, że ​​w projekt zaangażowanych było około 100 osób – liczba porównywalna z wcześniejszymi produkcjami firmy bez sztucznej inteligencji.

W składzie pracowników było pięciu „specjalistów od sztucznej inteligencji” z Silverside, którzy przyczynili się do powstania i udoskonalenia ponad 70 000 klipów wideo z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Dyrektor ds. marketingu firmy, Manolo Arroyo, powiedział WSJ, że ich najnowsza świąteczna kampania była tańsza i szybsza w realizacji w porównaniu z tradycyjną produkcją. – Wcześniej, gdy realizowaliśmy zdjęcia i wszystkie standardowe procesy związane z projektem, zaczynaliśmy z rocznym wyprzedzeniem – powiedział Arroyo w wywiadzie dla WSJ. – Teraz można to zrobić w około miesiąc – dodał.

Rózga od internautów

Być może firmie opłacało się wygenerować reklamę. Internauci jednak nie zostawili na reklamie suchej nitki, wyrażając swoją niechęć do AI oraz do firmy. "Lata rozwoju AI, a reklama wciąż wygląda beznadziejnie", "Nawet fabuła została ograniczona przez AI", "Dawno nie chciało mi się tak pić Pepsi" - to jedne z komentarzy, które można zaobserwować pod filmikiem.

Na ironię - w piosence akompaniującej reklamę usłyszeć można słowa "The season is always a real thing". Coca-Cola dowodzi, że dla niej chyba jednak nie.