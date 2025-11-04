iOS 26.1 ląduje na iPhone’ach. Przywitajcie nową wersję Liquid Glass

Po kilku tygodniach testów Apple wydał finalną aktualizację iOS 26.1. Nowa wersja systemu wnosi przede wszystkim zmiany w interfejsie Liquid Glass.

iOS 26.1 zdaje się być przede wszystkim odpowiedzią na krytykę Liquid Glass. Po wprowadzeniu nowej stylistyki we wrześniu, część użytkowników zaczęła narzekać na spadek czytelności, spowodowany pojawieniem się przezroczystych teł i przycisków imitujących szkło. W efekcie premierze systemu iOS 26 towarzyszył lawinowy wzrost popularności fraz typu "jak przywrócić poprzednią wersję iOS".

iOS 26.1 - jak zmienić intensywność efektu Liquid Glass?

iOS 26.1 wprowadza dwa tryby Liquid Glass - Przejrzysty i Matowy. Ta druga zmniejsza efekt przezroczystości wybranych elementów interfejsu, co ma poprawić ich czytelność.

Przejrzysty (po lewej) i Matowy (po prawej)

Aby skorzystać z nowej funkcji, wystarczy:

otworzyć Ustawienia;

przejść do zakładki Ekran i jasność;

wybrać sekcję Liquid Glass.

Pełna lista wymienionych przez Apple’a zmian i nowości w iOS 26.1 prezentuje się tak:

Ustawienie Liquid Glass daje ci możliwość wyboru między domyślnym przezroczystym wyglądem a nowym przyciemnionym wyglądem, który zwiększa nieprzezroczystość materiału w aplikacjach i powiadomieniach na Ekranie blokady.

Tłumaczenie na żywo z obsługą słuchawek AirPods dla języków: chińskiego (uproszczonego i tradycyjnego), japońskiego, koreańskiego i włoskiego.

Gest przesunięcia w MiniPlayerze Apple Music, aby przejść do następnego lub poprzedniego utworu.

Obsługa Apple Music AutoMix przez AirPlay.

Dostępna jest kontrola wzmocnienia dla zewnętrznych mikrofonów USB podczas nagrywania za pomocą lokalnego przechwytywania.

Pliki lokalnego przechwytywania mogą być zapisywane w określonej lokalizacji.

Ręczne rejestrowanie treningów jest dostępne bezpośrednio w aplikacji Fitness.

Nowe ustawienie Aparatu, aby włączyć lub wyłączyć przesunięcie na Ekranie blokady w celu otwarcia Aparatu.

Poprawiona jakość dźwięku FaceTime w warunkach niskiej przepustowości łącza.

Filtry Bezpieczeństwa Komunikacji i filtry treści internetowych ograniczające dostęp do stron dla dorosłych są domyślnie włączone dla istniejących kont dzieci w wieku 13-17 lat (wiek różni się w zależności od kraju lub regionu).

iOS 26.1 dostępny jest na wszystkie iPhone’y od 11 w górę, w tym modele SE (2. i 3. gen.).