Powrót legendy? Half-Life 3 może być częścią ukrytego planu Valve

Half-Life 3 to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier w historii. Choć Valve milczy, plotki o jej premierze wracają wraz z planami debiutu Steam Machine, ponownie rozpalając nadzieje fanów.

Half-Life 3 od lat uchodzi za jedną z najbardziej wyczekiwanych gier w historii branży. Dla milionów graczy na całym świecie stała się wręcz legendą – symbolem niespełnionej obietnicy i niekończących się spekulacji. Choć Valve nigdy oficjalnie nie potwierdziło prac nad trzecią odsłoną serii, to temat jej powrotu co jakiś czas rozpala wyobraźnię fanów.

Dwie dekady ciszy i nieustannych plotek

Od premiery Half-Life 2 minęło już ponad 20 lat, a gracze przez ten czas chwytali się każdej plotki, przecieku czy nieoficjalnej wypowiedzi. Informacje o rzekomych prototypach, anulowanych wersjach czy tajnych zespołach deweloperskich pojawiały się regularnie, jednak żadna z nich nie doczekała się realnego potwierdzenia. Half-Life 3 stało się wręcz memem kultury internetowej – grą, która "zawsze będzie zapowiedziana jutro”.

Nowa nadzieja: Steam Machine

Ostatnio jednak zainteresowanie znów odżyło, a wszystko za sprawą planów wydania nowej generacji Steam Machine. Według krążących doniesień trzecia część Half-Life miałaby zadebiutować jako tytuł startowy tego sprzętu. Choć wcześniejsze zapowiedzi sugerowały rychłe ogłoszenie gry, żadna z nich nie przyniosła oficjalnych informacji.

Oliwy do ognia dolał Mike Straw, dziennikarz znany z kontaktów z branżowymi insiderami. Występując w podcaście Insider Gaming Weekly, stwierdził, że osoby, z którymi rozmawiał, są "niezmiennie przekonane”, iż Half-Life 3 ma być tytułem premierowym nowego Steam Machine. Zasugerował również, że Valve mogło celowo podawać fałszywe daty premiery wybranym dziennikarzom, aby zidentyfikować źródła przecieków i zamaskować prawdziwe plany.

Nic nie jest pewne

Na ten moment Valve nie zdradziło konkretnej daty premiery Steam Machine ani jego ceny. Wiadomo jedynie, że sprzęt ma trafić na rynek na początku 2026 roku i kosztować porównywalnie do samodzielnie składanego komputera gamingowego. Czy Half-Life 3 rzeczywiście zadebiutuje razem z nim? Tego nadal nie wiemy. Jedno jest jednak pewne – każda nowa plotka wystarczy, by legenda Half-Life znów ożyła, a oczekiwanie fanów trwa nadal.