Grali w Tetrisa na niebie. Świat jeszcze czegoś takiego nie widział

Kultowy Tetris opuścił ekran konsoli i wzbił się w powietrze. Nad Dubajem tysiące dronów zamieniły nocne niebo w gigantyczną planszę do gry, a klasyczna łamigłówka stała się widowiskiem na skalę światową.

Historia gier wideo wzbogaciła się o wydarzenie, które na długo zapisze się w pamięci fanów technologii i e-sportu. Red Bull Gaming zorganizował pierwszą oficjalną, w pełni grywalną rozgrywkę Tetrisa na żywo na niebie. Widowisko odbyło się nad Dubajem, gdzie kultowa gra logiczna została przeniesiona w zupełnie nowy wymiar dzięki tysiącom zsynchronizowanych dronów RGB.

Spektakularną areną wydarzenia była Dubai Frame – monumentalna konstrukcja o wysokości 150 m. Jej charakterystyczna, prostokątna forma posłużyła jako gigantyczna plansza, na której rozgrywała się rywalizacja znana dotąd głównie z ekranów komputerów i konsol.

Globalna rywalizacja na niespotykaną skalę

Triumfatorem turnieju został Fehmi Atalar z Turcji, zdobywając pierwszy w historii globalny tytuł Red Bull Tetris. Droga do tego sukcesu była imponująca – w eliminacjach rozegrano ponad 7 milionów partii, a narodowe finały odbyły się w 60 krajach. Do wielkiego finału dotarli jedynie najlepsi z najlepszych.

Jednym z najbardziej widowiskowych momentów był półfinałowy pojedynek zawodników z Turcji i Peru. Każdy ruch graczy był natychmiast odwzorowywany na niebie przez 2800 dronów, po 1400 dla każdego uczestnika. Kolorowe tetrimino powstawały w czasie rzeczywistym, zamieniając rywalizację w hipnotyzujące show światła i technologii.

Poniżej możecie zobaczyć fragment zmagań:

Finał, który przeszedł do historii

W decydującej rundzie peruwiański zawodnik Leo Solórzano uzyskał wynik 57 164 punktów w pięciominutowej rozgrywce. Jego rezultat wyznaczył cel do pobicia, który Atalar wykorzystał perfekcyjnie. Turecki gracz zaprezentował niemal bezbłędną grę, kończąc finał z wynikiem 168 566 punktów, co zapewniło mu zdecydowane zwycięstwo.

Sam triumfator nie krył emocji, podkreślając, że było to wyjątkowe doświadczenie, jakiego nie da się porównać z żadnym innym turniejem Tetrisa.

Od małego ekranu do gigantycznego nieba

To wydarzenie szczególnie mocno kontrastuje z początkami Tetrisa. Dla wielu graczy symbolem tej gry pozostaje Nintendo Game Boy – niewielka konsola z monochromatycznym ekranem o rozdzielczości 160×144 piksele. Przeniesienie tej samej mechaniki na gigantyczną "planszę” stworzoną z tysięcy dronów pokazuje, jak daleką drogę przeszła ta klasyczna gra.