Filmy tworzone przez AI. Czy branża filmowa jest na to gotowa?

OpenAI napotyka opór w Hollywood wobec narzędzia Sora z powodu obaw o dane i pracę. Branża filmowa nie jest przekonana do tego, aby powszechnie używać sztucznej inteligencji przy tworzeniu.

OpenAI od miesięcy prowadzi rozmowy z największymi studiami filmowymi, takimi jak Disney i Warner Bros, na temat potencjału narzędzia Sora, jednak branża filmowa nadal nie jest chętna do współpracy z OpenAI. Obawy dotyczą wykorzystania danych oraz reakcji związków zawodowych. Filmowcy z niepokojem patrzą w przyszłość i obawiają się, że technologia będzie miała niekorzystny wpływ na rynek pracy i proces twórczy.

Sora to innowacyjna technologia stworzona przez OpenAI, której zadaniem jest zamiana opisów słownych na filmy. Początkowo korzystali z niej jedynie wybrani filmowcy, co ograniczało jej zasięg. Jednakże, obecnie technologia jest wprowadzana na rynek dla zwykłych konsumentów, umożliwiając tworzenie obrazów każdemu kto ma na to ochotę.

Obawy o dane i związki zawodowe

Jak informuje portal South China Morning Post, studia filmowe, w tym Walt Disney i Warner Bros Discovery, obawiają się, jak OpenAI może wykorzystać ich dane. Dodatkowo, nie chcą narażać się na konflikt ze związkami zawodowymi, które w 2023 r. zorganizowały strajki z powodu użycia sztucznej inteligencji w przemyśle filmowym. Brad Lightcap, dyrektor operacyjny OpenAI, podkreśla, że Sora jest na wczesnym etapie rozwoju i nie chce wymuszać urzycia narzędzia przez twórców.

- Nie możemy po prostu powiedzieć, że mamy model i teraz wymusimy partnerstwo - stwierdził na konferencji w styczniu.

Jak działa Sora?

Postęp technologiczny wywołuje dysonans poznawczy nie tylko w branży filmowej, jednak firmy tworzące sztuczną inteligencję nie dają za wygraną i wychodzą naprzeciw z coraz bardziej futurystycznymi rozwiązaniami. Innowacyjna technologia opracowana przez OpenAIumożliwiająca tworzenie filmów na podstawie opisów słownych zdobyła uznanie tylko wśród niewielkiej grupy filmowców, którzy mieli do niej dostęp na etapie testów. Teraz nadszedł moment, w którym Sora zostaje udostępniona szerokiemu gronu konsumentów, wprowadzając nowe możliwości na rynku.

Platforma ChatGPT oferuje dwa rodzaje subskrypcji związane z generowaniem wideo, dostosowane do różnych potrzeb użytkowników. Opcja ChatGPT Plus zapewnia 1000 kredytów miesięcznie, umożliwiając generowanie filmów o maksymalnej rozdzielczości 720p i maksymalnej długości 5 sekund. Użytkownicy z tym planem mogą stworzyć do 50 filmów miesięcznie w rozdzielczości 480p.

Z kolei ChatGPT Pro to bardziej zaawansowany plan, oferujący aż 10000 kredytów miesięcznie. Pozwala on na generowanie wideo w maksymalnej rozdzielczości 1080p oraz o długości do 20 sekund. Subskrypcja ta obejmuje możliwość tworzenia nawet 500 filmów miesięcznie w rozdzielczości 480p przy wykorzystaniu trybu pilnego. Ponadto, użytkownicy mogą generować nieograniczoną liczbę filmów w zwykłej kolejce, tworzyć różnorodne wariacje wideo oraz pobierać filmy bez znaków wodnych.

Brak umów z Hollywood

Pomimo rozmów, OpenAI nie zawarło jeszcze żadnych umów z hollywoodzkimi studiami. Firmy są ostrożne, i nie chcą narazić się na problemy związane z ochroną praw pracowników i legalnością użycia ich pracy przez technologie AI. OpenAI nie spieszy się z komercyjnymi partnerstwami dla Sora i daje czas przemysłowi filmowemu. Firma podkreśla, że ważne jest, aby rozwijać narzędzie w sposób odpowiedzialny, uwzględniając opinie i obawy branży filmowej. "South China Morning Post" informuje, że OpenAI nadal prowadzi rozmowy, starając się znaleźć wspólną płaszczyznę z hollywoodzkimi gigantami.