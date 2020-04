Jak przeprowadzić atak hakerski na komputer? Pewnie słyszeliście o złośliwym oprogramowaniu i lukach bezpieczeństwa. Ale co powiecie na atak za pomocą… wentylatora w komputerze?

Atak na komputer za pomocą wentylatora

Nowy sposób ataku zademonstrował Mordechai Guri z Cyber Security Research Center na Uniwersytecie Bena Guriona w Izraelu. AiR-ViBeR pozwala na wykorzystanie zmiennej prędkości obrotowej wentylatora do generowania zmiennego natężenia wibracji, które następnie są odbierane przez specjalnie urządzenie odsłuchowe (np. smartfon) i zamieniane na postać binarną. Brzmi jak SF? Nie, to się dzieje naprawdę!

AiR-ViBeR pozwala na wykradanie poufnych informacji z komputera bez podłączenia do Internetu, ale prędkość przesyłu danych jest tutaj BARDZO ograniczona. Warto również wspomnieć, że możliwość wykorzystania tego typu ataku jest bardzo mała, więc należy go traktować bardziej jako ciekawostkę niż faktyczne zagrożenie dla bezpieczeństwa IT. Spokojnie, nie musicie demontować wentylatorów w komputerze :).

Poniżej możecie zobaczyć filmik demonstrujący praktyczne wykorzystanie AiR-ViBeR.

Zainteresowanych szczegółami odsyłamy do artykułu w archiwum arXiv, gdzie Guri dokładniej opisał nowy rodzaj ukrytego kanału powietrznego (tzw. kanału wibracyjnego/sejsmicznego).

Źródło: HotHardware, arXiv

