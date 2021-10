Tak, dobrze widzicie. Chodzi o specjalne rękawy produkowane przez firmę Native Union, które wyglądają jak… skarpety. Choć historia Apple zna już taki produkt, to firma wycofała go ze sprzedaży niemal 10 lat temu. Czy tym razem skarpety będą hitem?

Co z tego, że materiałowy pokrowiec do AirPods wygląda jak skarpety, skoro to całkiem fajne skarpety!

Użytkownicy bezprzewodowych słuchawek (TWS) Apple z pewnością zdają sobie sprawę, że ich etui ładujące nie są odporne na zarysowania. Często nawet nie zwrócimy uwagi, a to z perfekcyjnie gładkiego stanie się prawdziwym polem rys.

Na ratunek przychodzą różnego rodzaju etui - najczęściej silikonowe. Czy są jednak one na tyle atrakcyjne, co materiałowa skarpeta? Bynajmniej. Właśnie dlatego w sieci pojawiły się rękawy, które producent nazywa AirPods Beanies.

Wygląda trochę jak skarpeta, którą na drutach uszyje każda babcia, prawda? Ale i tak mi się podoba.

AirPods Beanies pozwolą ładować etui bezprzewodowo, a ich rozmiar jest uniwersalny dla wszystkich modeli słuchawek Apple.

Co w nich fajnego? Oprócz wyglądu, który jest oczywiście kwestią gustu - to z pewnością zabezpieczenie przed uszkodzeniem etui. Warto mieć też na uwadze, że tego rodzaju ochrona pozwoli uwolnić się od zbierania kurzu i wszelkich zanieczyszczeń z naszych kieszeni etc. Jest jeszcze jedna rzecz, a jest nią…

...powrót do historii. Apple sprzedawało już swoje “skarpety”

W historii giganta z Cupertino były dziwniejsze produkty, niż ściereczka do ekranu za 99 zł. Niemal identyczne skarpety Apple sprzedawało przez prawie 10 lat, kiedy to w 2012 roku zostały wycofane ze sprzedaży. Od tego czasu firma nie zdecydowała się na zaprezentowanie podobnego rozwiązania do swoich urządzeń.

Etui do słuchawek w takiej postaci to niecodzienne rozwiązanie. Czy ma szansę stać się równie popularne, co silikonowe etui?

Stąd też nowość oferowaną przez Native Union można potraktować jako swego rodzaju hołd. Pozostaje jednak pytanie - czy ten hołd okaże się trafionym pomysłem pod względem sprzedażowym? Według mnie - tak.

Cena niespełna 90 zł za zestaw 4 sztuk rękawów wygląda atrakcyjnie w porównaniu do konkurencyjnych, plastikowych zabezpieczeń. Jeśli jesteście zainteresowani skarpetami do swoich słuchawek - zamówienia można składać na oficjalnej stronie producenta.

Skusicie się na taki zakup? Dajcie znać w komentarzach, czy używacie ochronnych etui na swoje AirPodsy.

Źródło: theverge.com, nativeunion.com