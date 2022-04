CD Projekt RED już od dwóch dnia zamka dzień z poważnym spadkiem notowań. W tym czasie akcje spółki obniżyły wartość o 30%. Czy to dużo i jakie ma znaczenie dla graczy?

19 kwietnia CD PROJEKT RED stał się wart 13,9 mld zł, czyli o ponad 1,5 mld mniej, niż o poranku, kiedy jego kapitalizacja wynosiła 15,1 mld zł. 20 kwietnia twórcy Wiedźmina nadal liczą ogromne straty. Jak bardzo jest źle i czy ucierpią gracze?

Ile warte są akcje CD Projekt RED?

Tak źle nie było od czasu potężnego załamania notowań po premierze Cyberpunk 2077, kiedy wartość spółki stopniała o jedną trzecią. Obecna obniżka nie jest jeszcze tak drastyczna, ale bieżący tydzień jest najgorszym od wielu lat. We wtorkowy poranek akcje CD Projekt wyceniano na kwotę 167,90 zł za sztukę.

Ceny akcji CD Projekt RED 12/04/2022 - 20/04/2022, źródło: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Google Finanse

W trakcie dnia ich wartość spadła do 149,90 zł i w środę nie tylko nie odrobiły straty: zamknęły dzień z wyceną 137,44 zł za sztukę.

Ceny akcji CD Projekt RED w dniu 20/04/2022, źródło: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Google Finanse

Oznacza to, że w trakcie dwóch sesji giełdowych akcje CD Projekt RED stały się tańsze o 30%, a ich wartość nie była tak niska od ponad 3 lat.

Co jest powodem spadku wartości akcji CD Projekt RED?

Długie weekendy na giełdach często skutkują zmianami wartości akcji. Według komentatorów o trudny wtorek postarał się jednak sam zarząd CD Projekt RED. Wyniki finansowe spółki oraz plany na przyszłość przedstawiono w czwartek po godzinie 17.00, czyli tuż po zamknięciu sesji giełdowej.

Inwestorzy nie dostali okazji, aby zareagować natychmiast i ich cios zyskał impet. Zarząd spółki podkreślił bowiem, że CD Projekt RED jest na etapie tylko i wyłącznie odcinania kuponów od nieświeżego już sukcesu. To mogło się nie spodobać, nawet w obliczu bardzo dobrego wyniku finansowego wydawcy Cyberpunka za rok 2021. CD Projekt zarobił w zeszłym roku ponad 200 mln zł i nie zamierza przestać.

Inwestorów giełdowych bardziej jednak obchodzi przyszłość i strategia, a CD Projekt RED jest od wtorku indeksowany na parkiecie WIG20. Zastąpił na nim zbyt małe Asseco i jest wśród tzw. średniaków, którym inwestorzy bardziej patrzą na ręce. Tymczasem już na dzień dobry dostali oni brzydki uścisk dłoni i marketingową wydmuszkę sukcesu w kwartale 2022. Kilka milionów sprzedanych egzemplarzy Cyberpunk 2077 to za mało, bo zostało okupione dużymi obniżkami ceny.

Lepiej też nie będzie, ponieważ CD Projekt nie zamierza w najbliższych miesiącach robić niczego, na czym będzie można szybko zarobić. Dodatek do Cyberpunk 2077 planowany jest dopiero na 2023 rok, a Wiedźmin 3 na konsolach najnowszej generacji zagości w bliżej nieokreślonej przyszłości. Kolejny tytuł, który mógłby zachęcić graczy do sypania groszem, jest projektem tak koncepcyjnym, że jeszcze nie ma ludzi, którzy go wymyślą.

Wszystko to jest sygnałem do odwrotu dla właścicieli akcji, ale też ogromnym hamulcem dla kupujących. Chociaż na giełdzie chodzi o to, żeby tanio kupić i drogo sprzedać, to analitycy rekomendują szacowanie wartości akcji CD Projekt RED na kwotę zaledwie 100 zł. Aktualnie są więc one za drogie i więcej szans na zysk mają inwestycje w dalszy spadek wartości gamingowego giganta.

Jaki wpływ ma stan finansów CD Projekt RED na graczy?

Dla codzienności graczy perypetie finansowe CD Projekt RED nie mają większego znaczenia. W tym sensie, że oreny temerskie i eurodolary są tak samo cenne, jak dotychczas. System monetarny w Redanii, Nilfgaardzie i Night City ostatecznie nie potrzebuje swoich twórców, a ryzyko inwestycyjne jest niezmiennie wysokie.

Sceptycyzm giełdowych inwestorów może jednak rodzić obawy co do ewentualnych nowych produkcji. CD Projekt RED to gry AAA, które potrzebują soczystego budżetu. Mimo to nie warto się przejmować, tylko obserwować sytuację, bo może być ciekawie.

Źródła finansowania to problem, który zarząd spółki może rozwiązać na różne sposoby. Będą wyzwaniem, ale być może także kopniakiem, którego potrzebuje CD Projekt RED. Skoro giełda nie chce płacić za pomysł na grę w świecie Wiedźmina, ale bez Wiedźmina, to może pora skupić się na zapełnianiu czymś terminarza premier? To zawsze działało. Podobnie jak zawsze CD Projekt notował spadki pomiędzy premierami gier.

