POCO M7 w promocji na start. Bateria 7000 mAh za grosze

Xiaomi wprowadza na polski rynek kolejny budżetowy smartfon z baterią 7000 mAh. Oto POCO M7.

Na start Xiaomi przygotowało ofertę premierową, w ramach której nowy telefon można kupić sporo taniej. Promocyjne ceny prezentują się tak:

POCO M7 (6/128 GB) - 549 zł (zamiast 699 zł);

POCO M7 (8/256 GB) - 649 zł (zamiast 799 zł).

Aktualnie POCO M7 można więc kupić o 100 zł taniej niż bliźniaczego Redmi 15, z którym nowy smartfon współdzieli większość wyposażenia.

POCO M7 - specyfikacja

Podobnie jak w przypadku Redmi 15, głównym wyróżnikiem POCO M7 jest akumulator krzemowo-węglowy o pojemności aż 7000 mAh. Xiaomi deklaruje, że w temperaturze pokojowej smartfon jest w stanie odtwarzać wideo przez 14 godzin, a 1 proc. baterii wystarcza na 10 godzin w trybie czuwania lub 64 minuty rozmów głosowych.

Android 15 przykryty jest nakładką Xiaomi HyperOS 2, ma preinstalowanego asystenta Gemini i obsługuje funkcję Circle to Search.