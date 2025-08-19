POCO M7 w promocji na start. Bateria 7000 mAh za grosze
Xiaomi wprowadza na polski rynek kolejny budżetowy smartfon z baterią 7000 mAh. Oto POCO M7.
Na start Xiaomi przygotowało ofertę premierową, w ramach której nowy telefon można kupić sporo taniej. Promocyjne ceny prezentują się tak:
- POCO M7 (6/128 GB) - 549 zł (zamiast 699 zł);
- POCO M7 (8/256 GB) - 649 zł (zamiast 799 zł).
Aktualnie POCO M7 można więc kupić o 100 zł taniej niż bliźniaczego Redmi 15, z którym nowy smartfon współdzieli większość wyposażenia.
POCO M7 - specyfikacja
Podobnie jak w przypadku Redmi 15, głównym wyróżnikiem POCO M7 jest akumulator krzemowo-węglowy o pojemności aż 7000 mAh. Xiaomi deklaruje, że w temperaturze pokojowej smartfon jest w stanie odtwarzać wideo przez 14 godzin, a 1 proc. baterii wystarcza na 10 godzin w trybie czuwania lub 64 minuty rozmów głosowych.
Android 15 przykryty jest nakładką Xiaomi HyperOS 2, ma preinstalowanego asystenta Gemini i obsługuje funkcję Circle to Search.
|POCO M7
|Ekran
|6,9 cala,
LCD 144 Hz,
2340 × 1080,
374 ppi
|Głośniki
|Mono
|Czip
|Snapdragon 685
|Pamięć RAM
|6 lub 8 GB,
LPDDR4X
|Pamięć na dane
|128 lub 256 GB,
UFS 2.2,
rozszerzalna
|Aparat główny
|50 Mpix,
f/1,8
|Aparat dodatkowy
|detekcja głębi
|Aparat przedni
|8 Mpix
|Łączność
|4G,
Wi-Fi 6,
Bluetooth 5.0,
NFC
|Czytnik linii papilarnych
|w przycisku zasilania
|Bateria
|7000 mAh,
ładowanie 33 W
|Wymiary
|171,05 x 82,05 x 8,55 mm
|Waga
|224 g
|Android
|15,
HyperOS 2
|Wytrzymałość
|IP64
