POCO M7 w promocji na start. Bateria 7000 mAh za grosze

Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Xiaomi wprowadza na polski rynek kolejny budżetowy smartfon z baterią 7000 mAh. Oto POCO M7.

Na start Xiaomi przygotowało ofertę premierową, w ramach której nowy telefon można kupić sporo taniej. Promocyjne ceny prezentują się tak:

  • POCO M7 (6/128 GB) - 549 zł (zamiast 699 zł);
  • POCO M7 (8/256 GB) - 649 zł (zamiast 799 zł).

Aktualnie POCO M7 można więc kupić o 100 zł taniej niż bliźniaczego Redmi 15, z którym nowy smartfon współdzieli większość wyposażenia. 

POCO M7 - specyfikacja

Podobnie jak w przypadku Redmi 15, głównym wyróżnikiem POCO M7 jest akumulator krzemowo-węglowy o pojemności aż 7000 mAh. Xiaomi deklaruje, że w temperaturze pokojowej smartfon jest w stanie odtwarzać wideo przez 14 godzin, a 1 proc. baterii wystarcza na 10 godzin w trybie czuwania lub 64 minuty rozmów głosowych. 

Android 15 przykryty jest nakładką Xiaomi HyperOS 2, ma preinstalowanego asystenta Gemini i obsługuje funkcję Circle to Search

 POCO M7
Ekran6,9 cala,
LCD 144 Hz,
2340 × 1080,
374 ppi
GłośnikiMono
CzipSnapdragon 685
Pamięć RAM6 lub 8 GB,
LPDDR4X
Pamięć na dane128 lub 256 GB,
UFS 2.2,
rozszerzalna
Aparat główny50 Mpix,
f/1,8
Aparat dodatkowydetekcja głębi
Aparat przedni8 Mpix
Łączność4G,
Wi-Fi 6,
Bluetooth 5.0,
NFC
Czytnik linii papilarnychw przycisku zasilania
Bateria7000 mAh,
ładowanie 33 W
Wymiary171,05 x 82,05 x 8,55 mm
Waga224 g
Android15,
HyperOS 2
WytrzymałośćIP64

