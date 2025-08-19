Elektryki Xiaomi w Europie do 2027 r.? Mamy komentarz firmy

Szef Xiaomi ogłosił, że w 2027 r na europejski rynek wejdą samochody elektryczne tej marki - podaje na platformie X Łukasz Bok.

Jeszcze kilka dni temu szef Xiaomi opublikował w mediach społecznościowych pierwszy zarejestrowany w Europie (w Niemczech) samochód elektryczny Xiaomi SU7 Ultra. Teraz dowiadujemy się, że firma zamierza wprowadzić swoje "elektryki" na europejski rynek już w 2027 r.

Samochody Xiaomi w Europie w 2027 r.

Xiaomi "zalało" świat telefonami. Według danych z 2024 r., na rynku urządzeń mobilnych liczyły się w zasadzie trzy marki - Apple, Samsung oraz Xiaomi. Chińczycy postanowili podbijać kolejne branże, czego dowodem jest pojawienie się Xiaomi na rynku motoryzacyjnym. Jeszcze w 2024 r. dyrektor generalny Xiaomi Lei Jun mówił, że "elektryki to trend nie do zatrzymania", dlatego firma postanowiła wydać 10 mld dolarów w ciągu 10 lat na rozwój gałęzi, która w przedsiębiorstwie będzie zajmować się elektromobilnością.

Efekty tych działań już widać - na razie jednak głównie na ulicach Chin, gdzie samochody Xiaomi stają się coraz popularniejsze. Auta, które znajdują kolejnych zwolenników w Azji, nie są jednak dostępne w Europie. Jak się jednak okazuje - wkrótce może się to zmienić - a przynajmniej taki plan ma szef Xiaomi, który zapowiada, że do 2027 r. samochody Xiaomi będą dostępne w Europie.

Polski oddział Xiaomi skomentował dla nas plany wprowadzenia "elektryków" Xiaomi Samochody elektryczne Xiaomi są obecnie dostępne wyłącznie na rynku chińskim. Na chwilę obecną nie dysponujemy szczegółowymi informacjami dotyczącymi planów wprowadzenia ich na rynek polski. Mamy nadzieję, że do roku 2027 samochody elektryczne Xiaomi będą dostępne w Europie - mówi Oktawia Rączy, PR Manager Xiaomi Polska.

Jakich konkretnie aut z logo Xiaomi możemy spodziewać się w Europie? Na tę chwilę w portfolio tego producenta znajdują się dwa podstawowe modele (pomijając sportową wersję Ultra) - sedan SU7 oraz SUV oznaczony jako YU7. Pierwszy z nich - popularniejszy, bo pierwszy, który pojawił się w ofercie Xiaomi, to wóz o zasięgu 668 km, który rozpędza się do prędkości maksymalnej 210 km/h. Sprint od zera do 100 km/h zajmuje mu niewiele ponad 5,3 s - odpowiada za to jednostka napędowa o mocy 299 KM i maksymalnym momencie obrotowym 400 Nm.

Sportowa wersja tego sedana, SU7 Ultra, przyspiesza z kolei do 100 km/h w 1,97 s. Maksymalna prędkość tej konstrukcji to 350 km/h. Swoje osiągi zawdzięcza m.in. wyjątkowej lekkości. SU7 Ultra waży bowiem 1900 kg. To zasługa usunięcia z auta m.in. systemu klimatyzacji.