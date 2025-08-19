Nowości dla graczy. Sony pokazuje sprzęt INZONE

Sony prezentuje nowy sprzęt gamingowy. W ofercie tego popularnego producenta od września pojawią się m.in. nowe słuchawki INZONE

Sony rozszerza ofertę INZONE o nowe słuchawki i akcesoria, współpracując z drużyną Fnatic, by dostarczyć sprzęt najwyższej jakości dla graczy.

Sony ogłosiło wprowadzenie nowych produktów z serii INZONE, które mają na celu zaspokojenie potrzeb najbardziej wymagających graczy. Wśród nowości znalazły się słuchawki INZONE H9 II oraz INZONE E9, a także klawiatura INZONE KBD-H75, mysz INZONE Mouse-A i podkładki INZONE Mat-D i Mat-F.

Nowe słuchawki INZONE

Słuchawki INZONE H9 II to flagowy model, który oferuje wysoką jakość dźwięku i redukcję hałasu. - Każdy szczegół słuchawek H9 II — od dźwięku klasy turniejowej i jakości mikrofonu poprzez dopasowanie aż po umiejscowienie przycisków i diody LED — został dopracowany zgodnie z sugestiami zawodników z drużyny Fnatic - podkreśla Sony. Model ten jest wyposażony w przetwornik akustyczny z wysoko ocenianych słuchawek WH-1000XM6, co zapewnia klarowne odtwarzanie dźwięków.

Z kolei INZONE E9 to kompaktowe, przewodowe słuchawki douszne, które oferują doskonałą izolację akustyczną. - INZONE E9 to pierwsze słuchawki douszne Sony o całkowicie zamkniętej i szczelnej konstrukcji” - informuje producent.

Jakie inne produkty wprowadza Sony?

Sony wprowadza również swoją pierwszą klawiaturę gamingową INZONE KBD-H75, która dzięki funkcji rapid trigger i częstotliwości odpytywania 8000 Hz zapewnia błyskawiczne reakcje. - Dzięki montażowi typu gasket, który pochłania uderzenia i tłumi drgania, klawiatura idealnie sprawdzi się podczas długotrwałego grania - dodaje Sony.

Mysz INZONE Mouse-A, ultralekka i wyposażona w zaawansowany czujnik, oferuje precyzję i szybkość, które są niezbędne w profesjonalnych rozgrywkach. - Mysz jest ponadto wyposażona w dedykowany do produktów INZONE, zaawansowany czujnik - zaznacza producent. - Aby zapewnić użytkownikowi snajperską precyzję przy szybkości godnej profesjonalistów, umożliwia on śledzenie z rozdzielczością do 30 tys. DPI, wytrzymuje ogromne przyspieszenie liniowe - do 70 g - i może być przemieszczany z prędkością 750 IPS - czytamy w komunikacie.

Z kolei podkładki INZONE Mat-F i Mat-D zostały zaprojektowane z myślą o graczach wymagających najlepszej jakości. Obie podkładki powstały z myślą o graczach wymagających najlepszej jakości - podkreśla Sony.

Nowe produkty z serii INZONE będą dostępne w sprzedaży we wrześniu 2025 r.