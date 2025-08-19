Największa aktualizacja w historii. Nowości w World of Tanks

Wargaming ogłasza największą w dziejach gry aktualizację. World of Tanks 2.0 wprowadza rewolucyjne zmiany, w tym premierę zupełnie nowego XI poziomu czołgów. Do tego prezentuje też World of Tanks: HEAT – nową grę opartą na bitwach pojazdów w modelu free-to-play.

"2.0 to nie tylko aktualizacja – to fundament przyszłej ewolucji gry, która zdefiniuje rozwój World of Tanks w nadchodzących latach" – mówi Michael Broek, World of Tanks Publishing Director West. "Jesteśmy dumni mogąc podzielić się z graczami rezultatami ciężkiej pracy naszych zespołów przez ostatnie dwa lata. Niezależnie od tego, czy jesteś nowym czołgistom, doświadczonym weteranem, czy też powracasz do walki, aktualizacja 2.0 to najlepszy czas na grę w World of Tanks".

Wśród zmian w World of Tanks 2.0 znajdą się między innymi:

Debiut czołgów poziomu XI: 16 nowych pojazdów poziomu XI, każdy w unikatowymi mechanikami rozgrywki i nowym systemem progresji, zostaną dodane do gry po raz pierwszy w historii. W przyszłości do gry trafi jeszcze więcej czołgów.

Kompleksowy balans pojazdów: ponad 350 czołgów wszystkich poziomów zostało przebudowane, aby lepiej spełniać swoją rolę i dostarczać bardziej zbalansowaną rozgrywkę.

Całkowicie nowy hangar: od teraz hangar to fabryka czołgów, gdzie pojazdy są montowane, wyposażane i zawsze gotowe do walki.

Poprawione UI: nowe, uproszczone, funkcjonalne i bogate w informacje.

Nowy system dobierania rozgrywek: Przebudowany od podstaw, aby zapewnić krótsze kolejki, zbalansowane zespoły i bardziej dynamiczne bitwy.

Nowa mapa: Nordskar, skandynawskie pole bitwy, którego gracze domagali się od dawna.

Wydarzenie PvE: "Operacja Punkt Wrzenia" stanowi narracyjne tło do debiutu czołgów poziomu XI. Graczom przyjdzie przejąć dowodzenia nad trzema nowa pojazdami na zupełnie nowym polu bitwy.

Aktualizacja udźwiękowienia: cięższe i bardziej autentyczne dźwięki czołgów nagrane z prawdziwych pojazdów, wyraźniejszy dźwięk walki i wciągająca oprawa dźwiękowa, która doda życia każdej bitwie.

Nowa era World of Tanks czeka. Dołącz do bitwy od 3 września.

Więcej nowości od Wargaming

Studio Wargaming prezentuje też coś więcej - World of Tanks: HEAT - nową grę opartą na bitwach pojazdów w modelu free-to-play. Akcja HEAT dzieje się w alternatywnej rzeczywistości po II wojnie światowej, gdzie gracze dowodzą czołgami kierowanymi przez bohaterów w dynamicznych bitwach 10v10.

World of Tanks: HEAT przenosi znaną z serii taktyczną walkę czołgów na znacznie szybszy, dynamiczny i bardziej wybuchowy poziom. Gracze poprowadzą eksperymentalne pojazdy, każdy z własnymi zdolnościami, możliwością zaawansowanej rozbudowy oraz arsenałem pozwalającym zdominować pole bitwy. Czołgi mogą zostać wyposażone w zaawansowane systemy ofensywne, moduły pancerza, elementy ozdobne oraz wyposażenie zdolne odmienić losy starcia. Jako elitarni Agenci wyszkoleni w dowodzeniu tymi potężnymi machinami wojennymi, czołgiści dostosują każdy ze swoich pojazdów pod własny styl gry.

"World of Tanks: HEAT to nasza odważna wizja serii, która dostarcza unikatowe doświadczenie dla fanów czołgów, w świeżym wydaniu, z nowymi mechanikami, szybszą rozgrywką i całością opartą na najnowszych rozwiązaniach technologicznych" – mówi Wiktor Kisły, CEO Wargaming. "Dziedzictwo kultowej marki World of Tanks pozwoli graczom wyjechać na zupełnie nowy front, prowadząc walkę w sposób, który do tej pory mogliśmy sobie tylko wyobrażać."

"Dzisiejsze ogłoszenie to dla naszego zespołu wyjątkowy kamień milowy, który reprezentuje nasze zaangażowanie i kreatywność oddane temu projektowi" – komentuje Artyom Yantsevich, Product Director World of Tanks: HEAT. „Mamy nadzieję na bliską współpracę z graczami przy kształtowaniu przyszłości HEAT i jesteśmy podekscytowani mogąc zaprezentować światu nasze dzieło po raz pierwszy podczas Gamescomu."

World of Tanks: HEAT zostało oparte o nowy, autorski silnik studia Wargaming. Gra będzie dostępna na PC (na platformach Wargaming Game Center i Steam), PlayStation®5, Xbox Series X|S oraz na Steam Deck. Jest to też pierwszy w historii studia tytuł w pełni cross-platformowy i z cross-progresją.

Główne cechy HEAT

Heroiczna walka czołgami – wyspecjalizowane pojazdy pełnią unikalne role na polu bitwy, a Agenci dodają rozgrywce głębi wykorzystując taktyczne zdolności i bojowy arsenał.

W dążeniu do doskonałości – wszystkie czołgi inspirowane są prawdziwymi projektami i stanowią kreatywną reinterpretację pojazdów z okresu po II wojnie światowej. Przez połączenie autentycznych czołgów i technologii z tamtej epoki, gracze mogą stworzyć prawdziwie unikatowe maszyny. Każdy z pojazdów może zostać rozbudowany o zaawansowane systemy ofensywne, moduły pancerza, elementy ozdobne oraz wyposażenie zdolne odmienić przebieg bitwy.

Tryby gry w HEAT – w grze zaadoptowano i przebudowano klasyczne tryby rozgrywki znane z gier FPS (dominacja, podbój, kill confirmed) na potrzebę dynamicznych starć czołgów.

Nowy poziom grafiki – oparta na nowym, autorskim silniku studia Wargaming, gra prezentuje niepowtarzalną jakość grafiki, immersyjne otoczenia i spektakularne efekty walki.

Rozgrywka cross-platformowa z cross-progresją – pierwsza w historii studia premiera na wielu platformach jednocześnie pozwoli graczom korzystających z różnych urządzeń dołączyć do rozgrywki (Wargaming Game Center, Steam, PlayStation®5, Xbox Series X|S oraz Steam Deck).

Free-to-Win – tytuł zaprojektowany został w oparciu o długotrwałe zaangażowanie graczy, gdzie sukces osiąga się jedynie swoimi umiejętnościami. Monetyzacja oparta będzie o elementy kosmetyczne, przepustki bitewne i metody oszczędzenia czasu.

World of Tanks: HEAT można już teraz dodać do listy życzeń: