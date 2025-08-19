Wydajność Google Pixel 10 Pro XL może być zaskoczeniem. Poznaliśmy wynik AnTuTu

Do sieci trafiły wynik testu AnTuTu 10 przeprowadzonego na najnowszym smartfonie Google. Flagowy telefon nie spełnia oczekiwań. Przynajmniej póki co - w przyszłości powinien być znacznie szybszy.

Smartfony Google Pixel od lat należą do najlepszych, flagowych smartfonów. Robią świetne zdjęcia, mają dobrą jakość wykonania i “czysty” system Android. Google zawsze długo je wspiera, dostarczając nowe wersje systemu przez wiele lat. Jednym z największych problemów wszystkich modeli z tej serii jest jednak wydajność. Kiedy porównamy ją z konkurentami w podobnej cenie (np. Google Pixel 9 Pro XL kontra Samsung Galaxy S25 Ultra), okazują się słabsze. Na kilka dni przed premierą kolejnej generacji smartfonów Google poznaliśmy pierwsze wyniki testów benchmarkowych. Wynik może być zaskoczeniem - niekoniecznie jednak pozytywnym.

Pierwsze wyniki testu Google Pixel 10 Pro XL w benchmarku AnTuTu

Niekiedy ciężko jest ocenić, jak wydajny jest dany sprzęt. Smartfony mają w końcu nieco inne oprogramowanie, a użytkownicy korzystają z różnych aplikacji i gier. Z tego względu dobrym sposobem na ocenę, jak szybki jest konkretny model, jest wykonanie testu benchmarkowego. Jednym z najpopularniejszych jest benchmark AnTuTu.

Jeszcze przed zaplanowaną na 20 sierpnia premierą Google Pixel 10, poznaliśmy pierwsze wyniki testu benchmarkowego. W sieci (Reddit) pojawiło się zdjęcie topowego Pixela 10 Pro XL, a na ekranie widzimy wyniki zakończonego testu w AnTuTu 10. Wynik może wydawać się zdumiewający.

Google Pixel 10 Pro XL osiąga 1,14 mln punktów w AnTuTu 10. To nie tylko mniej od flagowych smartfonów ze Snapdragonem 8 Elite (ok. 2,2-2,7 mln punktów) i iPhone 16 Pro Max. Najnowszy Pixel okazuje się słabszy nawet od swojego poprzednika. Wynik jest zbliżony do wydajności dwuletniego Pixela 8 Pro.

Wydajność flagowych smartfonów w teście benchmarkowym AnTuTu 10:

OnePlus 13 (Snapdragon 8 Elite) - ok. 2,7 mln punktów

Samsung Galaxy S25 Ultra (Snapdragon 8 Elite) - ok. 2,2 mln punktów

Apple iPhone 16 Pro Max (Apple A18 Pro) - ok. 1,8 mln punktów

Samsung Galaxy S24 Ultra (Snapdragon 8 Gen3) - ok. 1,8 mln punktów

Google Pixel 9 Pro XL (Google Tensor G4) - ok. 1,4 mln punktów

Google Pixel 10 Pro XL (Google Tensor G5) - ok. 1,14 mln punktów

Google Pixel 8 Pro (Google Tensor G3) - ok. 1,13 mln punktów

Wydajność Google Pixel 10 Pro XL

Co powyższe wyniki oznaczają w praktyce? Po smartfonie Google mało kto spodziewa się topowej wydajności. Zwykle jednak - mimo słabszych wyników w benchmarkach - smartfony z serii Pixel działają całkiem szybko. To zasługa dopracowanego oprogramowania, bez zbędnych dodatków.

Wynik Google Pixel 10 Pro XL może być natomiast tak słaby ze względu na moment wykonania testu. Przed premierą testowany egzemplarz może nie mieć aktualnych sterowników. Oprogramowanie tuż po premierze niemal każdego nowego smartfona wymaga zresztą pewnych poprawek. Możemy zatem zakładać, że Pixel 10 będzie najmocniejszym smartfonem Google. Prawdopodobnie nie będzie jednak tak szybki, jak konkurencja.