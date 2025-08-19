RTX 5080 na abonament. Nvidia Blackwell zmierza go GeForce Now

Podobają ci się możliwości GeForce 5080, ale nie masz ochoty wydawać 5000 zł na nową kartę graficzną? Nvidia proponuje alternatywne rozwiązanie.

Nvidia ogłosiła wprowadzenie architektury Blackwell do platformy grania w chmurze GeForce Now. W ramach tej modernizacji, serwery zostaną wyposażone w podzespoły odpowiadające kartom graficznym klasy GeForce RTX 5080.

Twórcy chwalą się, że moc obliczeniowa na poziomie 62 teraflopów pozwoli na 2,8-krotne zwiększenie liczby FPS-ów względem poprzedniej generacji. Technologia Nvidia DLSS 4 Multi-Frame Generation ma umożliwić strumieniowanie obrazu w rozdzielczości do 5K przy 120 klatkach na sekundę oraz do 360 klatek na sekundę w rozdzielczości 1080p. Dzięki technologii NVIDIA Reflex minimalne opóźnienia mają wynosić 30 milisekund.

Dzięki architekturze Blackwell zauważalnej poprawie ulec na także jakość śledzenia promieni, obsługi AI w grach oraz samego streamingu. Tryb Cinematic-Quality Streaming wykorzystuje nowe rozwiązania chmurowe w celu poprawy wierności kolorów, płynności strumienia i ogólnej jakości obrazu.

Kolejna z zaplanowanych nowości to funkcja Install-to-Play, która umożliwi instalację dodatkowych 2000 gier ze Steama w prywatnej przestrzeni chmurowej. Dzięki temu łączna liczba obsługiwanych przez GeForce Now tytułów przekroczy 4500. Nvidia oferuje 100 GB abonentom Ultimate z opcją dokupienia dodatkowej pamięci.

RTX 5080 w GeForce Now - ceny i dostępność

Nvidia ogłosiła, że proces modernizacji serwerów ruszy we wrześniu. Karty Blackwell będą zarezerwowane dla użytkowników planu GeForce Now Ultimate, wycenionego na 109 zł miesięcznie lub 539 zł w opcji półrocznej.

Limity? Abonament Ultimate pozwala grać w najwyższej jakości przez 100 godzin miesięcznie, z czego maksymalna długość pojedynczej sesji to 8 godzin.