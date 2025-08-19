Smartfony

Nowe smartfony Xiaomi za mniej niż 1000 zł. Redmi 15 już w Polsce

przeczytasz w 1 min.
Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Tuż po globalnej premierze nowe smartfony z linii Redmi 15 trafiają na polski rynek. Oto ich ceny.

Nowa seria obejmuje jedne z najtańszych smartfonów w ofercie Xiaomi. 

  • Redmi 15 5G (4/128 GB) - 899 zł;
  • Redmi 15 5G (8/256 GB) - 999 zł;
  • Redmi 15 (6/128 GB) - 649 zł;
  • Redmi 15 (8/256 GB) - 749 zł. 

Oba modele mają ogromny ekran 6,9 cala z odświeżaniem 144 Hz, aparat 50 Mpix i dużą baterię 7000 mAh. W oby Xiaomi zadbało także o podstawowe funkcje AI, czyli preinstalowanego asystenta Gemini oraz obsługę Circle to Search. Różnice sprowadzają się głównie do użytego czipu i obsługiwanych standardów łączności. 

 Redmi 15 5GRedmi 15
Ekran6,9 cala,
LCD 144 Hz,
2340 × 1080,
374 ppi
GłośnikiMono
CzipSnapdragon 6s Gen 3Snapdragon 685
Pamięć RAM4 lub 8 GB,
LPDDR4X		6 lub 8 GB,
LPDDR4X
Pamięć na dane128 lub 256 GB,
UFS 2.2
Aparat główny50 Mpix,
f/1,8
Aparat dodatkowydetekcja głębi
Aparat przedni8 Mpix
Łączność5G,
Wi-Fi 5,
Bluetooth 5.1		4G,
Wi-Fi 6,
Bluetooth 5.0
Czytnik linii papilarnychw przycisku zasilania
Bateria7000 mAh,
ładowanie 33 W
Wymiary172 x 83 x 8,55 mm
Waga224 g
Android15,
HyperOS 2
WytrzymałośćIP64

