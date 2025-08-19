Smartfony
Nowe smartfony Xiaomi za mniej niż 1000 zł. Redmi 15 już w Polsce
przeczytasz w 1 min.
Tuż po globalnej premierze nowe smartfony z linii Redmi 15 trafiają na polski rynek. Oto ich ceny.
Nowa seria obejmuje jedne z najtańszych smartfonów w ofercie Xiaomi.
- Redmi 15 5G (4/128 GB) - 899 zł;
- Redmi 15 5G (8/256 GB) - 999 zł;
- Redmi 15 (6/128 GB) - 649 zł;
- Redmi 15 (8/256 GB) - 749 zł.
Oba modele mają ogromny ekran 6,9 cala z odświeżaniem 144 Hz, aparat 50 Mpix i dużą baterię 7000 mAh. W oby Xiaomi zadbało także o podstawowe funkcje AI, czyli preinstalowanego asystenta Gemini oraz obsługę Circle to Search. Różnice sprowadzają się głównie do użytego czipu i obsługiwanych standardów łączności.
|Redmi 15 5G
|Redmi 15
|Ekran
|6,9 cala,
LCD 144 Hz,
2340 × 1080,
374 ppi
|Głośniki
|Mono
|Czip
|Snapdragon 6s Gen 3
|Snapdragon 685
|Pamięć RAM
|4 lub 8 GB,
LPDDR4X
|6 lub 8 GB,
LPDDR4X
|Pamięć na dane
|128 lub 256 GB,
UFS 2.2
|Aparat główny
|50 Mpix,
f/1,8
|Aparat dodatkowy
|detekcja głębi
|Aparat przedni
|8 Mpix
|Łączność
|5G,
Wi-Fi 5,
Bluetooth 5.1
|4G,
Wi-Fi 6,
Bluetooth 5.0
|Czytnik linii papilarnych
|w przycisku zasilania
|Bateria
|7000 mAh,
ładowanie 33 W
|Wymiary
|172 x 83 x 8,55 mm
|Waga
|224 g
|Android
|15,
HyperOS 2
|Wytrzymałość
|IP64
Przeczytaj także:
Komentarze0
Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!