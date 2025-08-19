Nowe smartfony Xiaomi za mniej niż 1000 zł. Redmi 15 już w Polsce

Tuż po globalnej premierze nowe smartfony z linii Redmi 15 trafiają na polski rynek. Oto ich ceny.

Nowa seria obejmuje jedne z najtańszych smartfonów w ofercie Xiaomi.

Redmi 15 5G (4/128 GB) - 899 zł;

Redmi 15 5G (8/256 GB) - 999 zł;

Redmi 15 (6/128 GB) - 649 zł;

Redmi 15 (8/256 GB) - 749 zł.

Oba modele mają ogromny ekran 6,9 cala z odświeżaniem 144 Hz, aparat 50 Mpix i dużą baterię 7000 mAh. W oby Xiaomi zadbało także o podstawowe funkcje AI, czyli preinstalowanego asystenta Gemini oraz obsługę Circle to Search. Różnice sprowadzają się głównie do użytego czipu i obsługiwanych standardów łączności.