Biały Dom zaskoczył wielu, uruchamiając oficjalne konto na TikToku. Decyzja ta, mimo wcześniejszych ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa, ma na celu dotarcie do milionów użytkowników w USA i promowanie polityki prezydenta Trumpa.

Swoje konto na TikToku (@whitehouse), platformie, z której korzysta ponad 150 mln Amerykanów, Biały Dom zainaugurował we wtorek 19 sierpnia. Celem tej inicjatywy jest szerzenie przesłań politycznych prezydenta Donalda Trumpa wśród szerokiej publiczności - mimo wcześniejszych ostrzeżeń wywiadowczych dotyczących potencjalnych zagrożeń związanych z chińską spółką ByteDance i gróźb zbanowania platformy.

Biały Dom na TikToku

- Każdego dnia budzę się z determinacją, by zapewnić lepsze życie ludziom w całym kraju. Jestem twoim głosem - deklaruje Trump w pierwszym filmie opublikowanym na TikToku. Nagranie szybko zdobyło popularność, uzyskując ponad 7,5 tys. polubień i przeszło 500 komentarzy w ciągu godziny. Wydarzeniu dodatkowy wymiar polityczny nadaje fakt, że zbiegło się ono z okresem poprzedzającym wygaśnięcie dekretu przedłużającego dostępność TikToka w USA.

Platforma TikTok, popularna zwłaszcza wśród młodszych użytkowników, stała się skutecznym narzędziem do dotarcia do milionów Amerykanów. Wykorzystanie aplikacji do celów społecznych i politycznych okazało się efektywne, mimo że kwestia bezpieczeństwa narodowego związana z chińskimi aplikacjami wywołała intensywną debatę legislacyjną.

Jak zauważa "Newsweek", TikTok zyskał na popularności podczas pandemii COVID-19, stając się istotnym elementem kultury cyfrowej. Aplikacja umożliwia twórcom dotarcie do szerokiej publiczności i aktywne uczestnictwo w rynku sprzedaży produktów.

Mimo to, przyszłość TikToka w USA pozostaje niepewna. Kongres wymaga od ByteDance wycofania inwestycji w USA lub zakazu działania aplikacji. Prezydent Trump, podpisując kolejne zarządzenia wykonawcze, opóźniał egzekucję zakazu, dając ByteDance więcej czasu na decyzję (do 17 września).

Źródło: PAP