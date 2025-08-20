Niespodziewana decyzja. Biały Dom uruchomił oficjalne konto na TikToku
Biały Dom zaskoczył wielu, uruchamiając oficjalne konto na TikToku. Decyzja ta, mimo wcześniejszych ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa, ma na celu dotarcie do milionów użytkowników w USA i promowanie polityki prezydenta Trumpa.
Swoje konto na TikToku (@whitehouse), platformie, z której korzysta ponad 150 mln Amerykanów, Biały Dom zainaugurował we wtorek 19 sierpnia. Celem tej inicjatywy jest szerzenie przesłań politycznych prezydenta Donalda Trumpa wśród szerokiej publiczności - mimo wcześniejszych ostrzeżeń wywiadowczych dotyczących potencjalnych zagrożeń związanych z chińską spółką ByteDance i gróźb zbanowania platformy.
Biały Dom na TikToku
- Każdego dnia budzę się z determinacją, by zapewnić lepsze życie ludziom w całym kraju. Jestem twoim głosem - deklaruje Trump w pierwszym filmie opublikowanym na TikToku. Nagranie szybko zdobyło popularność, uzyskując ponad 7,5 tys. polubień i przeszło 500 komentarzy w ciągu godziny. Wydarzeniu dodatkowy wymiar polityczny nadaje fakt, że zbiegło się ono z okresem poprzedzającym wygaśnięcie dekretu przedłużającego dostępność TikToka w USA.
Platforma TikTok, popularna zwłaszcza wśród młodszych użytkowników, stała się skutecznym narzędziem do dotarcia do milionów Amerykanów. Wykorzystanie aplikacji do celów społecznych i politycznych okazało się efektywne, mimo że kwestia bezpieczeństwa narodowego związana z chińskimi aplikacjami wywołała intensywną debatę legislacyjną.
Jak zauważa "Newsweek", TikTok zyskał na popularności podczas pandemii COVID-19, stając się istotnym elementem kultury cyfrowej. Aplikacja umożliwia twórcom dotarcie do szerokiej publiczności i aktywne uczestnictwo w rynku sprzedaży produktów.
Mimo to, przyszłość TikToka w USA pozostaje niepewna. Kongres wymaga od ByteDance wycofania inwestycji w USA lub zakazu działania aplikacji. Prezydent Trump, podpisując kolejne zarządzenia wykonawcze, opóźniał egzekucję zakazu, dając ByteDance więcej czasu na decyzję (do 17 września).
Źródło: PAP
