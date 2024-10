Sprawdź, czy możesz zaktualizować swój smartfon lub tablet do Androida 15. Znamy listę urządzeń i nowe funkcje, które trafiły do popularnego systemu.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Google rozpoczęło dostarczanie aktualizacji nowego systemu operacyjnego. Android 15 w pierwszej kolejności trafia do użytkowników smartfonów - a jakże - produkcji Google. Mowa o Pixelach 6 i nowszych. Znamy pełną listę urządzeń, a także listę zmian, które pojawiają się w nowym Androidzie.

Android 15 trafi do użytkowników urządzeń Google Pixel

Lista urządzeń, na których możemy już pobrać aktualizację systemu operacyjnego wygląda tak:

Mamy więc wszystkie smartfony Google należące do czterech ostatnich generacji, a także jedyny (jak dotąd) tablet Pixel Tablet.

Posiadacze smartfonów innych marek również mogą liczyć na aktualizację. Póki co należy jednak uzbroić się w cierpliwość. Harmonogram aktualizacji dla poszczególnych modeli sprawdzisz na stronach producenta urządzenia. Oczywiście, nie każdy smartfon lub tablet dostaną najnowszego Androida.

Nowości w systemie operacyjnym Android 15

Android 15 to system operacyjny zoptymalizowany także pod kątem urządzeń ze składanym ekranem. Oznacza to m.in. lepsze zarządzanie przestrzenią na wyświetlaczu, czy możliwość dzielenia go. Pojawia się m.in. możliwość przypięcia paska szybkiego dostępu do aplikacji. Te same opcje dostaną również tablety.

Kolejna nowość to dodatkowa funkcja “Private space”. Możemy zablokować dane i aplikacji za dodatkową “barierą”. Wtedy dostęp będzie wymagał autoryzacji (np. wpisania dodatkowego hasła).

Ciekawie prezentuje się funkcja “Theft Detection Lock”. Gdy system wykryje podejrzane ruchy, typowe dla kradzieży, zablokuje smartfon. To rozwiązanie trafi również do urządzeń z systemem Android 10 i nowszymi. W Androidzie 15 pojawi się natomiast także możliwość zdalnego blokowania smartfona (“Remote Lock”), przez numer telefony. Opcja zadziała nawet wtedy, gdy “Find my device” nie jest aktywne.

Kolejne nowości to między innymi:

Hands-free Google Gemini na Pixel Buds Pro, Pro 2, i Pixel Buds A-series

Ulepszone tryby Night Sight i Astrophotography dla Pixel 8 i nowszych

Tryby do fotografii podwodnej i nagrywania wideo pod wodą

Audio Magic Eraser dla izolacji dźwięków w nagraniach wideo

Ulepszenia aplikacji Pixel Weather z funkcją śledzenia pyłków.

Poza tym Google zapewnia o dość standardowych “usprawnieniach” dotyczących bezpieczeństwa, wydajności, czy zarządzania baterią.