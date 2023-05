Podczas Google I/O 2023 nie brakowało gorących zapowiedzi: zarówno sprzętowych, jak i software’owych. Spoiler: składany Pixel Fold i sztuczna inteligencja zdominowały to dwugodzinne wydarzenie. Zapraszamy na szybkie podsumowanie…

Google Pixel Tablet wreszcie tu jest

Mija rok od pierwszej zapowiedzi urządzenia Google Pixel Tablet, którego sama nazwa zdradza, z czym mamy do czynienia. Ma 11-calowy wyświetlacz, na którym dobrze ma się oglądać filmy i surfować po sieci. Można go też jednak zadokować, by uzyskać „panel sterowania inteligentnym domem” z głośnikiem i wbudowanym Chromecastem. O wydajność dba tu potężny Tensor G2, a spory akumulator zapewnia do 12 godzin działania na jednym ładowaniu. Cena? 499 dolarów.

Pixel 7a – średniopółkowy smartfon (którego nie kupisz)

Google pokazał też nowe smartfony. Najnowszym „średniakiem” Amerykanów jest Pixel 7a z tym samym procesorem Tensor G2, ale też kilkoma nowinkami w serii „a”, takimi jak wyświetlacz 90 Hz, kamera 64 Mpix czy obsługa bezprzewodowego ładowania. Cena pozostaje atrakcyjna, wynosząc 499 dolarów.

Google Pixel Fold – składany telefon był gwiazdą wydarzenia

Największe wrażenie bez wątpienia zrobił jednak on. Google Pixel Fold to składany telefon, który naprawdę przykuwa uwagę i może się podobać. Na zewnątrz ma 5,8-calowy ekran i zachęcający aparat 48 Mpix. Złożony ma zaledwie 1,2 cm grubości (co czyni go jednym z najsmuklejszych „składaków”, a zawias umożliwia otwarcie smartfona jak książkę i uzyskanie dużego, 7,6-calowego wyświetlacza. Sercem ponownie jest Tensor G2, a cena w przedsprzedaży wynosi 1799 dolarów – mniej więcej tyle, ile kosztują jego konkurenci.

Android 14 i nowości w Wear OS

Podczas konferencji Google I/O pełnej prezentacji doczekał się także Android 14 – najnowszy system mobilny, który najpierw trafi na Pixele, by później przenieść się też na urządzenia wszystkich innych producentów. Rozwinięte udostępnianie, poprawione bezpieczeństwo oraz zwiększone możliwości personalizacji to charakterystyczne cechy tej wersji.

Kierowany na smartwatche system Wear OS doczeka się natomiast aktualizacji, która przyniesie natywne aplikacje Gmaila i Kalendarza, co pozwoli na wygodne zarządzanie wiadomościami i terminarzem. Google wspomniał też, że na zegarkach pojawi się oficjalny klient komunikatora WhatsApp.

Sztuczna inteligencja od Google – prawdziwy wysyp nowości

Całą prezentację zdominowała jednak sztuczna inteligencja. Najważniejszą z zapowiedzianych nowości okazał się PaLM 2 – nowy model językowy, który ma być szybki i wydajny, a do tego dobrze radzić sobie z generowaniem kodu JavaScript i Python oraz bez problemu działać na urządzeniach mobilnych. Będzie bazą dla przeszło 20 produktów Google’a, w tym chatbota Bard.

Bard, będący odpowiedzią Google’a na narzędzie ChatGPT, doczeka się także innych aktualizacji. Pozwoli na dołączanie obrazów do zapytań, a także zawrze je w odpowiedziach. Zintegruje także aplikacje Google’a, co pozwoli na korzystanie z dodatkowych funkcji podczas rozmowy z botem (na przykład eksportowanie do Dokumentów czy obsługiwanie Gmaila).

Równocześnie zapowiedziano, że Bard staje się powszechnie dostępny w 180 krajach. Na razie rozumie tylko angielski, japoński i koreański, ale polskiego ponoć już się uczy. Już niebawem zatem porozmawiamy z Google’em tak, jak obecnie możemy rozmawiać z Bingiem. Na tym nowości oparte na sztucznej inteligencji wcale jednak się nie kończą.

… I jeszcze więcej sztucznej inteligencji

Google wie, że sztuczna inteligencja to „the next big thing” i jest też świadomy, że musi pod tym względem gonić Microsoft, który wprowadził (lub wprowadza) AI do wielu swoich produktów. Co to oznacza? Ano tyle, że możesz spodziewać się narzędzi AI w Zdjęciach (które otrzymają „magiczny edytor”), w Gmailu i Dokumentach (w postaci asystenta przy komponowaniu treści) czy w komunikatorze Meet (gdzie stworzy unikalne tła dla wideorozmów). Pojawi się także zupełnie nowy Tailwind – osobisty notatnik oparty na (nie zgadniesz!) sztucznej inteligencji.

Oczywiście to wszystko to tylko najważniejsze punkty wydarzenia, podczas którego zapowiedziano dużo, dużo więcej. Jeśli chcesz, poniżej możesz obejrzeć nagranie całej prezentacji:

Która zapowiedź z Google I/O 2023 zrobiła na tobie największe wrażenie?

Źródło: Google