Aktualizacja PS5. Pierwsi gracze już testują nowe funkcje

PlayStation 5 z kolejną aktualizacją, ale z racji tego, że mamy do czynienia z wersją beta, to na pełną dostępność przyjdzie nam poczekać. Niemniej znamy szczegóły nadchodzących funkcji. Oto co planuje japońska korporacja.

Można rzec, że aktualizacja goni aktualizację. Jest w tym całkiem sporo prawdy, gdyż nowe funkcje PS5 regularnie trafiają do graczy. Są to mniej lub bardziej spektakularne innowacje. Tym razem mowa o wersji beta, więc tylko wybrani mają dostęp do nowych funkcjonalności. To oczywiście zmieni się w przyszłości.

Hideaki Nishino na oficjalnych blogu PlayStation tłumaczy, w jaki sposób korporacja ulepszy PS5. Aktualnie mowa o wersji beta; dostęp do poniższych funkcji zyskują wybrani użytkownicy z USA, Kanady, Japonii, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji.

Potencjalne nowości w PS5

Reszta świata otrzyma dostęp w nadchodzących miesiącach. Hideaki Nishino jednak zastrzega, że “niektóre funkcje dostępne w fazie beta mogą nie znaleźć się w wersji ostatecznej lub mogą zostać wprowadzone istotne zmiany”. A oto nowości:

DualSense i DualSense Edge: ulepszenia funkcji dźwiękowych, czyli głośniki kontrolera mogą generować dźwięk o większej głośności. Uwadze korporacji nie umknął system redukcji szumów, który będzie poprawiony dzięki AI.

Kolejna nowość to interakcje na ekranie Share Screen. Gracze oglądający takie materiały w trybie pełnoekranowym mogą używać wskaźników czy emoji, by wejść w interakcję z rozgrywką osoby udostępniającej.

Ostatnia funkcja ma charakter kosmetyczny. Dzięki niech możliwe będzie dostosowanie jasności wskaźnika zasilania konsoli PS5. Do wyboru są trzy opcje: Dim, Medium oraz Bright (Standard).

Wieści ze świata "niebieskich"

Jak to ujął Maciej Piotrowski: PlayStation, wszędzie PlayStation! Nowe, nieoficjalne doniesienia rzucają nowe światło na potencjalne plany japońskiej korporacji. Znowu na światło dzienne wychodzą przecieki o PS5 Pro, ale to nie wszystko, bowiem mamy doniesienia o PS6, a nawet PS Vita 2.

