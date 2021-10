Alan Wake Remastered został oceniony już w kilkudziesięciu recenzjach. Opinie krytyków są tym razem wyjątkowo spójne.

Jedenaście lat po premierze oryginału na rynku debiutuje Alan Wake Remastered. Przychodzi w ładniejszym (i kompletnym) wydaniu na PC, a także po raz pierwszy trafia do katalogów PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 oraz Xbox One. Oferuje rozdzielczość 4K i bardziej realistyczne animacje. Jak to wypada w praktyce?

Alan Wake Remastered w recenzjach

Wśród wystawionych ocen dominują ósemki, ale zdarzają się też dziewiątki, a nawet dziesiątki. Ci recenzenci zaś, którzy przyznali siódemki, i tak przyznają, że to kawał dobrej gry. Jej największa zaleta w oczach niektórych jest też po prostu jej największą wadą. Chodzi mianowicie o to, że to klasyczny remaster – pod względem mechaniki czy fabuły nie zmieniło się niemal nic, a różnice (i to poważne) widoczne są tylko w sferze audiowizualnej.

To znaczy, że jeśli twoim marzeniem był ten sam dobry Alan Wake, tyle tylko, że wyglądający dużo lepiej, to ta nowa wersja będzie dla ciebie jego spełnieniem. Jeżeli jednak liczyłeś na coś więcej, to możesz poczuć lekki zawód. Poniżej przedstawiamy wybrane spośród kilkudziesięciu ocen:

CGMagazine – 9,0/10

Checkpoint Gaming – 8,0/10

Destructoid – 8,0/10

Digital Chumps – 8,8/10

DualShockers – 7,0/10

Game Informer – 8,0/10

GameByte – 7,5/10

GameSpot – 8,0/10

GamingBolt – 8,0/10

GamingTrend – 8,5/10

God is a Geek – 9,0/10

IGN – 7,0/10

Multiplayer – 8,0/10

PlayStation Universe – 8,5/10

Press Start – 8,5/10

Pure Xbox – 9,0/10

Push Square – 6,0/10

Screen Rant – 7,0/10

Stevivor – 10/10

Trusted Reviews – 8,0/10

VG247 – 8,0/10

Wccftech – 8,5/10

WellPlayed – 9,0/10

Windows Central – 8,0/10

Worth Playing – 8,2/10

Xbox Achievements – 8,0/10

Historia pisarza tracącego kontakt z rzeczywistością wciąż wciąga jak odkurzacz i nawet jeśli niektóre elementy rozgrywki zdążyły się nieco zestarzeć, to wciąż jest to tytuł, który zdecydowanie warto sprawdzić. Raczej polecalibyśmy zakup jednak tym, którzy dotąd nie mieli okazji zagrać, bo gracze mający przejście Alana Wake’a za sobą nie znajdą tu zbyt wiele dla siebie.

Źródło: Metacritic, informacja własna