Gra Sherlock Holmes: Chapter One znajduje się już na ostatniej prostej do mety, którą będzie oficjalna rynkowa premiera. Aby jeszcze bardziej podgrzać atmosferę, odpowiedzialna za ten tytuł ekipa Frogwares opublikowała nowy zwiastun.

Najnowszy zwiastun gry Sherlock Holmes: Chapter One pozwala bliżej przyjrzeć się mechanice walki, jaką przygotowali pracownicy Frogwares. Podczas rozgrywki nie zabraknie ani pojedynków wręcz, ani z wykorzystaniem środowiska, ani takich, w których w ruch pójdzie broń palna. Takie starcia odegrają istotną rolę.

Zobacz najnowszy zwiastun Sherlock Holmes: Chapter One poświęcony walce:

Walka nie będzie najważniejszym elementem gry – ba, będziemy mogli ją nawet pominąć, odhaczając odpowiednią opcję w ustawieniach. Na pewno jednak urozmaici rozgrywkę, polegającą przede wszystkim na przesłuchaniach i poszukiwaniach poszlak.

Początek historii Sherlocka Holmesa poznamy już w listopadzie

Przypomnijmy, że Sherlock Holmes: Chapter One to trzecioosobowy thriller detektywistyczny z otwartym światem, którego fabuła koncentruje się na młodzieńczych latach tytułowego detektywa. Poznamy odpowiedź na pytanie, co doprowadziło do tego, że Sherlock Holmes stał się tym, kim jest.

Premiera już 16 listopada – na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X i S. Nieco później pojawią się także wersje przeznaczone na konsole poprzedniej generacji.

Źródło: Frogwares, Dark Side of Gaming, informacja własna