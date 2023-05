Od czasu wydania Windows XP w 2001 roku, Microsoft systematycznie ulepszał swój system. Z czasem osiągnął on tak wielką popularność, że do teraz można odnaleźć jego fanów. Jeden z nich uznał, że należy dać użytkownikom możliwość dalszej aktywacji tego systemu. Jak tego dokonał?

Gigant z Redmond tworząc Windows XP, najprawdopodobniej nie spodziewał się tego, na jak wiele lat „zagrzeje” on miejsce na komputerach wielu firm i użytkowników. Fatalne przyjęcie Visty w 2007 roku tylko wzmocniło jego pozycję – Windows XP w 2009 roku posiadał około 80% udział na światowym rynku! Dopiero wydanie systemu Windows 7 i konsekwentne „ubijanie” starszego OS spowodowało jego powolny upadek. Choć Windows XP był oficjalnie wspierany do 2014 roku, to jego wersja POSReady 2009 była wspierana aż do 2019 roku! Po tym terminie system stał się oficjalnie „martwy”, a jego udział na rynku wynosił już tylko około 2%.

Udział systemów Windows w okresie 2009 - 2023r.

Windows XP wiecznie żywy!

Aktualnie Windows XP posiada udział na poziomie 0,35%. Choć może się to wydawać niewiele, to w skali światowej nadal jest to całkiem imponujący wynik. Niestety też tutaj pojawia się (dla niektórych) sedno problemu – W związku z tym, że system nie jest już wspierany przez Microsoft, to jego ponowna aktywacja jest niemożliwa. Jeden z użytkowników odnalazł jednak w odmętach Internetu metodę, na legalne przejście przez aktywacje systemu!

Program, który legalnie aktywuje Twój klucz w systemie Windows XP

Aktywacja systemu Windows XP po okresie wsparcia, wymagała oszukania systemów bezpieczeństwa. Albo trzeba było obejść proces sprawdzania poprawności aktywacji firmy Microsoft, albo użyć fałszywego serwera aktywacji. Jak dokumentuje tinyapps (blog poświęcony programom, które mieszczą się na dyskietce), w zeszłym roku pojawiło się nowe oprogramowanie do sprawdzania poprawności systemu. Aplikacja udostępniona w wątku na subreddicie dotyczącego Windows XP, nie tylko przeprowadza oficjalny proces aktywacji firmy Microsoft, ale robi to w trybie offline!

Jeśli chodzi o to, kto stworzył oprogramowanie, To nikt nie jest w stanie zidentyfikować twórcy. W wątku na platformie Reddit nikt nie wie, kto jako pierwszy udostępnił w sieci ten soft. Mało tego, osoba udostępniająca program (użytkownik retroreviewyt) nie jest nawet pewna, skąd go pobrała (sugeruje, że z jakiegoś torrenta).

Fragment wątku na Reddit, dotyczący aktywacji systemu Windows XP

Co ciekawe, w tym samym czasie ktoś już próbuje pracować nad inżynierią wsteczną oprogramowania. Użytkownik kryjący się pod pseudonimem Neo-Desktop, wrzucił program na platformę Github i poinformował, że pracuje nad stworzeniem wersji otwartoźródłowej tego programu.

Materiał promocyjny systemu Windows XP, to były czasy!

Muszę przyznać, że jest to niezwykle intrygująca sprawa. Skąd wziął się ten program? Kto jest jego twórcą? Jak ominął algorytmy aktywacyjne systemu Windows XP? Może w przyszłości poznamy odpowiedzi na te pytania… W międzyczasie przypominamy – Użytkowanie w dzisiejszych czasach podłączonego do sieci systemu Windows XP, to proszenie się o kłopoty! Jeżeli jednak chcecie przygotować sobie aktywowaną kopię tego systemu na retro komputerze albo maszynie wirtualnej, to otrzymaliście możliwość aktywacji systemu swoim kluczem.

A skoro jesteśmy w temacie „retro”, to jaki system wykorzystał(a) byś do retro-grania? Zapraszamy do oddania głosu w ankiecie i napisania kilku słów w komentarzu!

Źródło: TheVerge, PCWorld, Reddit, Statcounter