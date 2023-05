Brzmi absurdalnie? Jak zwykle można rzec „ograniczenia są w Twojej głowie!”. Pewien jegomość (Rob Fisher) uznał, że można przy pomocy Raspberry Pi stworzyć emulator Amigi 1200, który będzie ją imitował w każdym aspekcie, nawet w sposobie odczytu oryginalnych nośników.

Zapewne wielu z Was na hasło „retro granie” odpowie „Amiga” i jest to jak najbardziej uzasadniony wybór. Od bogatej historii platformy, po klasyczny, oldschoolowy design samych urządzeń – jest to jeden z synonimów grania z epoki lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych poprzedniego wieku. Dla wielu użytkowników powrót do sprzętu z tego okresu jest już praktycznie niemożliwy (czy to ze względu na dostępność, czy ceny komputerów). Rob Fisher postanowił jednak obrać inną drogę i zrealizować projekt Amigi 1200, korzystając z niczego innego jak naszego ulubionego SBC — Raspberry Pi. Sam finalny produkt nie tylko wygląda jak Amiga, ale ma działający napęd dyskietek, z którym Pi może współpracować dzięki odpowiedniej karcie rozszerzeń (interfejsu).

Aby stworzyć ten projekt, Fisher umieścił Raspberry Pi wewnątrz repliki obudowy Amigi 1200 i zamontował tam również niezbędne peryferia. Dla swojej wygody wyprowadził również wszystkie złącza „malinki” na tył obudowy. Wszystkie detale zostały przedstawione w filmie na platformie YouTube. W materiale podzielił się nie tylko informacjami na temat sprzętu w środku, ale także wytłumaczył skąd wziął komponenty. Oczywiście cały projekt nadal jest w fazie rozwojowej, ale i tak można być pod wrażeniem jego pracy.

W kolejnym filmie Fisher pokazuje, jak projekt Amigi wygląda w akcji. Cała platforma działa przy pomocy Pimiga 3, aplikacji do emulacji Amigi. Można ją skonfigurować tak, aby uzyskać klasyczny wygląd i działanie oryginalnego systemu operacyjnego. W poniższym materiale demonstracyjnym Fisher pokazuje również, że stacja dyskietek jest w pełni funkcjonalna (odczytuje informacje z dyskietek przeznaczonych na tę platformę).

A jak Wy oceniacie projekt Pana Roba Fishera? Czy sami chętnie odtworzylibyście taką Amigę? Napiszcie, co o tym sądzicie!

Źródło: tom'sHARDWARE