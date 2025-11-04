Zmień losy historii. Premiera Europa Universalis V

Paradox Interactive wraca z kolejną odsłoną kultowej gry Europa Universalis. Premiera ma miejsce już dzisiaj, 4 listopada, o godzinie 18:00 czasu polskiego.

Gra będzie kontynuacją serii Europa Universalis. EU V jest jednocześnie sequelem do EU IV, który premierę miał miejsce dość dawno, bo w 2013 roku.

Podróż do przeszłości

"Europa Universalis V bazuje na podstawowej koncepcji serii, polegającej na rozwijaniu i awansowaniu narodów z dogłębnie zbadanego historycznego świata, dodając bardziej szczegółową dyplomację, bardziej wyrafinowany model ekonomiczny, udoskonalony system wojskowy i większą głębię logistyczną, która będzie wyzwaniem nawet dla najbardziej doświadczonych graczy strategicznych", mówi Paradox Interactiv. Brzmi interesująco?

Jak zapowiedzieli twórcy, EU V będzie grą strategiczną, która pozwoli graczom przejąć kontrolę nad krajem i poprowadzić go przez historię świata, obejmującą okres od 1 kwietnia 1337 roku do 31 grudnia 1836 roku.

Nauka poprzez grę

Gracze mogą wybierać spośród "setek" różnych grup, rozpoczynając kampanie, wybierając zamożne nacje lub lokalnych wodzów, których poprowadzą przez epoki ponad 500-letniej historii.

W informacji prasowej Paradox zaznacza, że ​​gracze mogą spodziewać się klasycznego budowania imperiów, z „głębszymi” systemami dyplomacji i innymi usprawnieniami rozgrywki, pozwalającymi podbijać świat za pomocą handlu i słowa lub stali i ognia.

Europa Universalis V ma oferować największy i najbardziej szczegółowy świat gry w historii serii, z większą liczbą narodów i dokładniejszą geografią.

Technologia w służbie gry (i historii)

W przeciwieństwie do poprzednich części, większość elementów rozgrywki może być zautomatyzowana, pozwalając graczowi skupić się na określonych mechanizmach, takich jak handel czy wojsko, jednocześnie oddając kontrolę nad pozostałymi w ręce sztucznej inteligencji.

Gra dostępna będzie na PC. Grę można już nabyć w przedsprzedaży na Steam za 274,99 zł. Wersja deluxe zaś kosztuje 389,99 zł. Obie pozycje dostępne są pod tym linkiem.