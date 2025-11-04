Cecotec pokazuje portfolio. Marka stawia na "Everybody Tech"

Na 46. piętrze Skyfall Warsaw Cecotec zaprezentował swoje urządzenia i zapoznał gości z filozofią maki "Everybody Tech". Podczas pokazów goście mieli okazję interaktywnie sprawdzić sprzęt do gotowania czy personal care.

Wydarzenie "Cecotec blisko Ciebie" zgromadziło gości w strefach fun cookingu, kawy i beauty. Marka pokazała, jak filozofia "Everybody Tech" przekłada się na codzienne użycie produktów – od robotów kuchennych po urządzenia do stylizacji włosów.

- Zgodnie z filozofią "Everybody Tech" wprowadzamy innowacje dostępne dla wszystkich. Event pokazał skalę możliwości marki - komentowała Irina Lastovjak z Upun - oficjalnego dystrybutora marki w Polsce.

Pokazy kulinarne i nowości kuchenne

W kuchennej strefie uwagę przyciągnął robot Mambo z automatycznym dozownikiem żywności. Prezentowano też airfryery, w tym DuoHeat 6500, oraz blendery Grand Katana z przeciwbieżnymi ostrzami. Pokaz poprowadził szef kuchni David Gaboriaud.

W sekcji fun cookingu uruchomiono maszyny do popcornu, lodów i slushie. Uczestnicy sprawdzili szybkość rozdrabniania blenderów w konkursie kulinarnym. Organizatorzy podkreślali praktyczne zastosowania urządzeń w domowej kuchni.

Strefa kawy i design retro

Miłośnicy kawy testowali ekspresy z serii Cafelizzia, Cremmaet i Power Espresso, od kompaktów po Baristeo. Gościom pokazano też linię retro: tostery, czajniki, ekspresy i blendery w różnych kolorach.

- Urządzenia Cecotec łączą innowacyjność i design w przystępnych cenach. Widzimy rosnące zainteresowanie, m.in. airfryerami - dodał Radosław Wojtyczka z Upun.

Duże zainteresowanie wzbudziła strefa beauty z udziałem ambasadorki Klaudii Nieścior. Profesjonalne stylistki pracowały na AirGlam, Air Lisse, DryGlam Nano Plasma, IoniCare RockStar Style, CeramicCare Unique i SurfCare.

- W mojej pracy stawiam na urządzenia, które działają szybko i skutecznie. Od dłuższego czasu testuję produkty Cecotec i pozytywnie oceniam ich jakość oraz możliwości - mówiła Klaudia Nieścior, ambasadorka marki.