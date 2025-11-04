Piłka jest okrągła, a Football Manager 26. Premiera już dziś

FM26 debiutuje we wtorek, 4 listopada. Po dwóch tygodniach wczesnego dostępu gracze otrzymają pełną wersję, na którą czekali po odwołaniu poprzedniej edycji. Oczekiwania były wysokie, a powrót serii budzi duże emocje.

Według liczników na PlayStation Store i Steam gra będzie dostępna już dziś, 4 listopada o godz. 18:00 polskiego czasu. Twórcy podali wymagania dotyczące potrzebnego miejsca na dyskach. Na PC i Mac (Steam, Epic Games, Microsoft Store) potrzeba ok. 7 GB. Tyle samo powinni zarezerwować gracze na Xboxie. Z kolei na PS5 i Nintendo Switch wystarczy ok. 6 GB.

Jak mówią twórcy gry, FM26 otwiera nowy rozdział serii. - FM26 to pierwszy krok w kierunku kolejnych 20 lat Football Managera, nie jest kontynuacją FM24 – mówi Miles Jacobson, dyrektor studia Sports Interactive.

A gdzie FM25?

Mówiąc najprościej: nie ma i nie będzie. – FM25 nie było wystarczająco dobre – mówi Jacobson w rozmowie z Epic Games Store. – Byliśmy zbyt ambitni w kwestii tego, co chcieliśmy osiągnąć w czasie, którym dysponowaliśmy. W trakcie cyklu rozwojowego pojawiło się wiele problemów.

– Wiele osób było rozczarowanych, że nie wydaliśmy gry w zeszłym roku. Myślę, że byliby jeszcze bardziej rozczarowani, gdybyśmy wydali to, co było gotowe w zeszłym roku – mówi Jacobson.

Rewelacje animacyjne

Dzięki autentycznej sztucznej inteligencji i filmowym zdjęciom godnym transmisji, FM26 wydaje się, jak ocenia Epic Games, być prawdziwą grą, dosłownie i w przenośni. Wysokowydajne kamery Hawk-Eye są nieodłącznym elementem najważniejszych meczów piłkarskich, służą do śledzenia piłki, aby pomóc sędziom określić, kiedy przekroczyła ona linię bramkową, oraz do monitorowania zawodników na poziomie szkieletu, aby wychwycić naruszenia przepisów, takie jak zagranie ręką czy spalony.

W ten sposób nieświadomie stworzyli wiodącą na świecie bazę danych animacji, z której obecnie korzysta Sports Interactive.

– Zrozumieliśmy, że kamery, które mają na stadionach do obsługi technologii goal-line i VAR, śledzą ruchy kości. Postacie w grach zazwyczaj składają się z kości [modele 3D wykorzystują animację szkieletu, aby zapewnić realistyczne ruchy stawów] i okazało się, że śledzą one tyle samo, co my w naszej grze – mówi Jacobson.

Dzięki kilku modyfikacjom, w połączeniu z własną technologią motion capture, mogli podłączyć bogate dane Hawk-Eye bezpośrednio do własnego systemu animacji dla męskiej i żeńskiej piłki nożnej. Każde podanie, strzał i podbicie w FM26 – nawet sposób, w jaki zawodnik spogląda w górę przed wykonaniem podania diagonalnego po linii pola – jest oparte na obszernych danych zebranych bezpośrednio z meczów transmitowanych na żywo.

Opinie graczy przedpremierowych? Mieszane jak forma Liverpoolu

Część fanów cieszyła się z powrotu i prowadzenia ulubionych klubów do trofeów, inni krytykowali przeprojektowany interfejs oraz niektóre decyzje kreatywne.

Pojawiały się też błędy techniczne, w tym crashe. Zespół deweloperski reagował aktualizacjami i hotfixami. Na premierę gracze liczą na poprawki i stabilniejszą rozgrywkę.

Za ile jednak będzie można kupić FM26? Na graczy, którzy zdecydują się zakupić grę w przedsprzedaży, do godziny 17:00 4 listopada, czeka specjalna oferta. FM26 będzie dostępny z rabatem, za 224,10 zł. Po premierze zaś gra kosztować będzie 249 zł. Grę nabyć można pod tym linkiem.