Już wkrótce, bo 3 lipca 2023 Allegro usunie możliwość dzielenia się korzyściami usługi Smart! w ramach Allegro Family. Dla tych, którzy nadal chcą korzystać z opcji darmowych dostaw, przygotowano specjalną promocję.

Allegro idzie śladami Netfliksa – przynajmniej w kontekście utrudniania dostępu do dzielenia się kontami, a co za tym idzie – korzyściami dla użytkowników. Allegro Smart! w ramach Allegro Family do tej pory pozwoliło dzielić się darmowymi dostawami z bliskimi. Abonament pozwalał podzielić się opłatami nawet z dziewięcioma użytkownikami. Prowadziło to do zmniejszenia kosztów usługi uprawniającej do korzystania z darmowych dostaw do ok. 10 złotych rocznie.

To jednak ostatnie dni, kiedy można skorzystać z atrakcyjnej dla kupujących usługi, bowiem już 3 lipca Allegro wyłączy opcję udostępniania abonamentu Allegro Smart! w Allegro Family. Na pocieszenie pojawiła się jednak oferta, która jest skierowana do obecnych subskrybentów usługi w ramach “rodzinnego” pakietu.

Oferta na pocieszenie od Allegro. Wyłącznie dla członków Allegro Family

Czasu na skorzystanie z oferty pozostało jeszcze dużo – promocja jest limitowana czasowo i trwa od 26 czerwca do 30 września. W tym czasie wszyscy członkowie rodzinnego pakietu Allegro Smart! mogą skorzystać z oferty na tańszą subskrypcję usługi uprawniającej do darmowych dostaw. Jest jednak jeden haczyk. Z promocji mogą skorzystać tylko ci, którzy na dzień 25 czerwca byli członkami Allegro Smart! Family.

Jeśli spełniasz powyższy warunek, możesz zasubskrybować pakiet Smart! w cenie 39,90 zł na cały rok. Oznacza to, że usługa została objęta obniżką w wysokości 20 zł względem kwoty 59,90 zł obowiązującej w ciągu ostatnich 30 dni. Do wyboru pozostaje też opcja wykupienia subskrypcji miesięcznej w cenie 10,99 zł.

Przypominamy, że Allegro Smart! obejmuje darmowe dostawy zamówień o minimalnej wartości 45 zł (do automatów paczkowych i punktów odbioru) lub 65 zł dla dostaw kurierem. Oprócz tego można liczyć na promocje w ramach cyklicznego festiwalu Allegro Smart! Week.