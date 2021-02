Kupuj w sklepie Amazon, odbieraj w Paczkomatach – dzięki nowej umowie staje się to możliwe. Co więcej, zdaje się, że za sprawą tego kontraktu zyskują trzy strony: klienci, InPost i Amazon.

Zakupy z Amazon.pl z odbierzesz w Paczkomacie

Pogłoski na ten temat pojawiły się w listopadzie ubiegłego roku i okazuje się, że faktycznie gdzieś za kulisami trwały takie rozmowy, bo dziś już oficjalnie potwierdzono, że zakupy z Amazon będą dostarczane do Paczkomatów InPostu. To wielki sukces polskiej firmy, a zarazem olbrzymia szansa dla giganta sektora e-commerce, by znaleźć zainteresowanie wśród polskich klientów, szczególnie że – co również jest już informacją oficjalną – przymierza się do debiutu w naszym kraju.

Stając się jednym z partnerów Amazona, InPost będzie realizować dostawy części jego przesyłek, dostarczając je do swoich Paczkomatów albo też bezpośrednio do mieszkań nabywców. Polskie, kierowane przez Rafała Brzoskę przedsiębiorstwo, podpisało umowę z gigantem e-commerce, która będzie obowiązywać przez pięć najbliższych lat, więc mówimy o naprawdę dużej sprawie.

Zyskują klienci…

Sprawie, która może przekonać Polaków do zakupów na Amazonie – szczególnie, że Paczkomaty są najchętniej wybieraną formą dostawy wśród polskich e-zakupowiczów. Nic w tym zresztą dziwnego, bo są po prostu wygodne. Możesz odebrać przesyłkę każdego dnia i o każdej porze, możesz to zrobić bezdotykowo, a że takich maszyn jest na mapie Polski już ponad 10 000, to jest duże prawdopodobieństwo, że najbliższy jest tuż obok twojego domu albo na trasie do (i z) pracy.

...zyskuje InPost…

InPost od lat współpracował z Allegro (w którym widzi się największego rywala Amazona), ale ostatnio relacje firm się pogorszyły, bo polski gigant e-zakupów głośno zaczyna mówić o własnej alternatywie dla Paczkomatów. Dla twórców tych ostatnich ta nowa umowa jest więc szansą na to, by nawet w przypadku zerwania kontraktu z Allegro zachować mocną pozycję na rynku.

...i zyskuje Amazon

Na tej umowie zyskuje też wreszcie Amazon. Aby zachęcić klientów do zakupów, potrzebował bowiem mocnego partnera, który zapewni szybkie i wygodne dostawy. Udało się. Tam zaś, gdzie są klienci, są też sprzedawcy. Być może przekona ich to do wystawiania swoich produktów na Amazonie, nawet jeśli wcześniej zraził ich cennik. Okazało się bowiem, że prowizje są w wielu przypadkach wyraźnie wyższe niż na Allegro.

