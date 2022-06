Allegro zmieniło regulamin. Od kilku dni sprzedawcy mają obowiązek prezentować produkty przypisane do kategorii, które szczegółowo opisują ich stan. Czym różnią się produkty nowe od używanych oraz kiedy pudełko ma znaczenie?

Do niedawna zakupy na Allegro wymagały dużej uwagi co do treści oferty. Ślady normalnego użytkowania nie wykluczały poważnego remontu, a nowy nie zawsze był podobny do przedmiotu wprost od producenta. Nowe kategorie, jakich wymaga od sprzedawców Allegro, mają nie pozostawiać wątpliwości. Jaki musi być produkt nowy, co jest przedmiotem powystawowym i dlaczego używany to nie wszystko?

Nowy produkt według Allegro

Produkty oferowane na Allegro jako nowe nie mogą nosić śladów użytkowania i dotyczy to także opakowań. Kupujący musi otrzymać zakup nie tylko w oryginalnym pudełku lub torebce, ale także wraz z nieuszkodzonymi oznaczeniami producenta. W ten sposób zupełnie nowym przestaje być telefon, który sprzedawany jest bez akcesoriów lub w otwartym pudełku.

Nowy według Allegro oznacza:

nieużywany,

nieotwarty,

nieprzepakowywany,

nieuszkodzony,

bez śladów użytkowania.

Czy nowy na Allegro musi być w oryginalnym pudełku?

Oryginalne opakowanie to bardzo ważny wyznacznik nowości. Nawet laptop z wadą fabryczną musi je posiadać, żeby znalazły się w kategorii nowych z defektem. Tym terminem Allegro definiuje towary, których wada nie ma wpływu na użytkowanie i są dostarczane kupującemu w oryginalnym, zapieczętowanym opakowaniu.

Nie oznacza to, że Allegro wyklucza sprzedaż nowych przedmiotów bez opakowania oryginalnego. Kupujący musi być jednak o tym uprzedzony i taki towar oferować należy jako przepakowany / w otwartym opakowaniu / nowy bez metki. Polując na Allegro na nową elektronikę warto z tej kategorii korzystać. Jeśli sprzedawca nie uprzedza, że sprzęt jest używany, musimy otrzymać oryginalne akcesoria, a zakupione przedmioty nie mogą mieć widocznych śladów użytkowania.

Co to znaczy używany według Allegro?

Używany oznacza na Allegro przedmiot, który może nosić ślady zużycia, ale jest w pełni sprawny i działa zgodnie z przeznaczeniem. Może brakować w nim niektórych części lub akcesoriów, a oryginalne opakowanie jest opcjonalne.

To jednak nie koniec, ponieważ w nowym regulaminie Allegro od sprzedających używki wymaga dużo prawdomówności. Kupujący musi być uprzedzony także o tym, że decyduje się na towar zwrócony lub po przeróbce.

Czym są towary zwrócone, odnawiane, przerabiane według Allegro? Po zwrocie - oznacza Towar, który może nie mieć oryginalnego opakowania lub opakowania ochronnego lub może znajdować się w oryginalnym opakowaniu, które nie jest zapieczętowane lub może posiadać opakowanie zastępcze. Towar może posiadać jedynie drobne ślady wynikające z ewentualnego przepakowania lub krótkiego czasu używania. Towar zawiera oryginalne akcesoria. Przedmiot odnowiony przez producenta - oznacza Towar charakteryzujący się brakiem lub minimalnymi śladami użytkowania. Ponadto, został profesjonalnie sprawdzony, wyczyszczony i odnowiony przez producenta lub zatwierdzonego przez producenta Sprzedającego (dystrybutora), w celu spełnienia wymagań zawartych w specyfikacji producenta. Towar jest dostarczany w nowym opakowaniu (może być zastępczym) z oryginalnymi lub nowymi akcesoriami. Odnowiony przez sprzedawcę / Regenerowany / Po renowacji - oznacza Towar przywrócony do stanu użytkowego przez Sprzedającego lub osobę trzecią. Ponadto, Towar został sprawdzony, wyczyszczony i naprawiony, aby zapewnić mu pełną sprawność. Towar charakteryzuje się brakiem lub minimalnymi śladami użytkowania, jednocześnie może, ale nie musi być dostarczany w oryginalnym opakowaniu. Sprzedawany jest wraz z oryginalnymi lub nowymi akcesoriami.

Swoją osobną kategorię mają przedmioty po demontażu. Nie wystarczy określić ich jako używanych. Podobnie jest z towarami uszkodzonymi, wymagającymi napraw lub pozbawionymi swojej podstawowej funkcji. Miejsce dla nich jest w kategorii uszkodzone / na części.

Co to oznacza powystawowy na Allegro?

Wśród towarów powystawowych na Allegro znajdziemy przedmioty sprawne i wyposażone w komplet akcesoriów. Kupujący muszą się jednak liczyć z brakiem fabrycznego opakowania lub jego naruszeniem. Dopuszczalne są także niewielkie ślady użytkowania. Akcesoria mogą być oryginalne, ale możliwe są także zestawy, które sprzedający skompletuje korzystając z zastępników.

W której kategorii szukać okazji na Allegro?

Allegro to świątynia łowów, a nowe kategorie mogą ułatwić polowania. Oryginalne opakowanie nie może budzić wątpliwości, a jeśli sprzedawca nie zamierza dostarczyć kompletnego produktu, musi oferować go jako używany lub powystawowy. W świecie produktów z drugiej ręki nigdy jednak nie pozbędziemy się wątpliwości czym właściwie są „widoczne ślady normalnego użytkowania”.

Źródło: Allegro