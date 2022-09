ASUS VivoWatch 5 Aero to najnowsza opaska fitness w ofercie tego tajwańskiego producenta, zaprezentowana podczas targów IFA 2022. Udało mu się nas zaskoczyć jednym elementem…

ASUS VivoWatch 5 Aero – opaska sportowa z sensorem na wierzchu

Wystarczy spojrzeć na front opaski ASUS VivoWatch 5 Aero, by zauważyć to, co najbardziej wyróżnia ten model na tle konkurencji. Mianowice: poniżej ekranu znajduje się dodatkowy czujnik, uzupełniający ten zainstalowany od spodu.

Należy do tego czujnika przyłożyć palec, aby sprawdzić tętno i poziom natlenienia krwi – według producenta to rozwiązanie zapewnia znacznie większą precyzję pomiarów niż sam sensor nadgarstkowy. Dodatkowo czujnik ten pozwala wykonać szybkie badanie EKG.

Dobra opaska fitness. Pytanie czy dobrze wyceniona

Poza tym sensorem ASUS VivoWatch 5 Aero to dość tradycyjna opaska fitness, choć zdecydowanie reprezentująca tę wyższą kategorię. Objawia się to chociażby wbudowanym modułem GPS. Potwierdzono też obecność podstawowych trybów treningowych oraz funkcji monitorowania snu. Nie zabraknie także powiadomień z telefonu i innych „smartwatchowych” funkcji, ale na resztę specyfikacji musimy jeszcze poczekać.

Podobnie, zaczekać będzie trzeba na rynkową premierę, która ma się odbyć pod koniec bieżącego roku – najpewniej w grudniu.

ASUS intryguje na targach IFA 2022

Czy będzie to wygodne rozwiązanie i czy na dodaniu ekranu nie ucierpi czytelność wyświetlacza? Odpowiedzi na te pytania poznamy pewnie dopiero po premierze urządzenia. Dobrze jednak widzieć, że ASUS próbuje czegoś nowego zamiast tylko kopiować rozwiązania konkurencji. Podczas targów IFA 2022 zaintrygował nas także innym sprzętem, wielofunkcyjnym, zginanym laptopem Zenbook 17 Fold OLED – pisaliśmy o nim wcześniej.

