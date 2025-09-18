"To jeden z tych wyjątkowych momentów, w których możemy pokazać wam coś, w co włożyliśmy całe nasze życie" - tak Mark Zuckerberg zapowiedział prezentację okularów Meta Ray-Ban Display. Nie przewidział jednak, że najpewniej jeszcze długo będzie ją odtwarzał w swoich koszmarach.

To bodaj najważniejsza premiera produktowa w historii tej firmy. Zuckerberg od lat marzy o świecie, w którym wszystkie urządzenia mobilne zostają zastąpione przez okulary, które mogą wyświetlić dowolne interfejsy i wirtualne obiekty tuż przed oczami użytkownika. Z tego też powodu 2021 nazwa całej firmy została zmieniona z Facebook na Meta, co miało podkreślić skupienie się na idei metawersum.

W 2023 roku firma wprowadziła do swojej oferty okulary Ray-Ban Meta, które pozwalają na nagrywanie filmów i głosową interakcję z AI. W 2024 Zuckerberg pokazał prototyp zaawansowanego modelu Orion z dwoma wyświetlaczami 3D, ale nie ukrywał, że to odległa wizja. Nowo zaprezentowane Meta Ray-Ban Display to natomiast największy jak dotąd krok na drodze do jej realizacji. Krok, przy wykonaniu którego Meta zaliczyła potknięcie.

Meta Ray-Ban Display - wpadka podczas prezentacji

Nowym okularom poświęcona została ponad połowa konferencji otwierającej Meta Connect 2025. Po krótkim omówieniu Zuckerberg zapytał publiczności, czy woli obejrzeć prezentację na żywo, czy pokaz slajdów. Widownia wyraźnie zasygnalizowała wybór pierwszej opcji.

Szef Mety próbował zademonstrować prowadzenie wideorozmów na WhatsAppie przez Meta Ray-Ban Display, ale bezskutecznie. Zuckerberg nie był w stanie odebrać połączenia przychodzącego, a w jego trakcie interfejs przestał reagować na polecenia. "Nie wiem, co wam powiedzieć" - wyznał w końcu wyraźnie zmieszany miliarder.

Firmie nie udało się również zademonstrować rozmowy ze sztuczną inteligencją na tańszym modelu okularów. Przedstawiciele Mety tłumaczyli to problemami z Wi-Fi.

Dalsza część prezentacji przebiegła sprawniej. Zuckerbergowi udało się pokazać m.in. tłumaczenie rozmów głosowych w czasie rzeczywistym.

Meta Ray-Ban Display - co potrafią nowe okulary?

Odłóżmy na bok nieudaną prezentację i skupmy się na samym produkcie. Meta Ray-Ban Display to okulary, których prawa soczewka skrywa kolorowy wyświetlacz o rozdzielczości 600 x 600.

Na niewielkim ekranie można wyświetlić m.in.:

powiadomienia z telefonu;

interfejs komunikatorów Messenger, WhatsApp i Instagram;

rozmowę ze sztuczną inteligencją Meta AI, obejmującą tekst i multimedia;

podgląd z wbudowanej kamery podczas robienia zdjęć i filmów;

nawigację Meta Maps;

interfejs odtwarzacza muzyki;

transkrypcję rozmowy z opcjonalnym tłumaczeniem.

Okulary Meta Ray-Ban Display mają też pięć wbudowanych mikrofonów, 12-megapikselowy aparat oraz czujnik dotyku w prawym zauszniku. Producent wykorzystał fotochromowe szkła Transitions, które przyciemniają się w słońcu.

Do nawigacji można wykorzystać głos, dotyk lub gesty wykonywane nadgarstkiem. Do zestawu dołączona jest opaska Meta Neural Band, która - jak tłumaczy producent - "zawiera czujniki elektromiograficzne (EMG), za pomocą których wykrywa delikatne sygnały ze strony mięśni nadgarstka".

Opaska wykrywa takie gesty jak przesuwanie kciukiem po zaciśniętej pięści (przewijanie menu), uszczypnięcie (wybór menu) czy obrót nadgarstka (regulacja głośności i zoomu w aparacie). Możliwe jest nawet dyskretne wprowadzanie tekstu poprzez "rysowanie" liter palcem na kolanie lub dowolnej płaskiej powierzchni.

Bateria? Producent deklaruje, że jedno naładowanie zapewnia okularom Meta Ray-Ban Display 6 godzin "mieszanego użytkowania", co można wydłużyć o dodatkowe 24 godziny dzięki składanemu etui z powerbankiem. Opaska Meta Neural Band ma natomiast działać na baterii 18 godzin.

Meta Ray-Ban Display - cena i dostępność okularów z wyświetlaczem

Okulary Meta Ray-Ban Display zostały wycenione na 799 dol., czyli równowartość 2900 zł bez podatków.

Start sprzedaży w USA zaplanowano na 30 września. Na początku 2026 roku okulary mają trafić do sklepów w Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech i Kanadzie.

Wersje kolorystyczne to czarna oraz piaskowa. Okulary dostępne są w dwóch rozmiarach, a opaska w trzech.