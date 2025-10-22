Samsung ma nowych partnerów. Pomogą stworzyć serię gadżetów

Samsung idzie szlakiem utartym przez Metę. W zaprojektowaniu jego inteligentnych okularów pomogą firmy, które od lat zajmują się zwykłymi okularami.

Podczas premiery gogli Galaxy XR Samsung ogłosił, że pracuje już nad serią znacznie mniejszych i lżejszych okularów do noszenia na co dzień. W przygotowaniu mają być modele przewodowe z ekranami, bezprzewodowe z ekranami i prostsze okulary do komunikacji z asystentem AI.

W pracach uczestniczyć ma dwóch popularnych producentów okularów. Pierwszy to amerykański Warby Parker, który znany jest z dobrego stosunku jakości do ceny i rozbudowanej sieci dystrybucji. Drugim partnerem jest natomiast koreański Gentle Monster, czyli luksusowa marka stawiająca na odważne wzornictwo.

Zapowiedź nowych urządzeń Samsunga

W maju te same firmy zostały wymienione przez Google’a jako uczestniczące w pracach nad Androidem XR. Najwidoczniej w ramach szerszej współpracy Google zajmuje się oprogramowaniem, Samsung sprzętem, a Warby Parker i Gentle Monster designem okularów.

Żadne oficjalne terminy nie padły, ale oczekuje się, że pierwsze okulary Samsunga z Androidem XR trafią na rynek w 2026 roku.

Samsung niczym Meta. Jego okularami zajmą się eksperci

Aktualnym liderem rynku inteligentnych okularów jest Meta, która od 2021 roku zdążyła wprowadzić do sprzedaży cztery generacje urządzeń. Wszystkie powstały we współpracy z należącymi do grupy Luxottica firmami Ray-Ban oraz Oakley i nawiązują wizualnie do zwykłych okularów przeciwsłonecznych tych marek.

Inteligentne okulary Mety

Wygląda więc na to, że Samsung i Google uznali partnerstwo z producentami klasycznych okularów za sprawdzony przepis na sukces. W przeciwieństwie do Apple’a, który własną serię okularów AR i AI ma rozwijać w pojedynkę.