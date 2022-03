Kwiecień zbliża się wielkimi krokami, a to oznacza również nowy zestaw gier, które będziemy mogli odebrać za darmo w ramach abonamentu Amazon Prime.

Amazon Prime już od ładnych paru miesięcy dostępny jest w Polsce. Pokrótce przypomnę tylko, że za 49 zł rocznie otrzymujemy opcję darmowej dostawy oraz dostęp do Amazon Prime Video i Amazon Prime Gaming, gdzie co miesiąc gracze mogą odebrać kilka ciekawych tytułów na stałe. Z racji tego, że kwiecień puka do drzwi, Amazon ujawnił gry, które tym razem otrzymamy w ramach abonamentu.

Amazon Prime Gaming na kwiecień 2022

The Elder Scrolls IV: Oblivion - Game of the Year: Edition Deluxe

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville

Turnip Boy Commits Tax Evasion

Monkey Island 2 Special Edition: LeChuck's Revenge

Nanotale - Typing Chronicles

Guild of Ascension

Galaxy of Pen and Paper

House of 1,000 Doors: Family Secrets

Jak sami widzicie oferta nie powala na kolana, choć znalazło się w niej miejsce dla takich tytułów jak The Elder Scrolls IV: Oblivion - Game of the Year: Edition Deluxe czy Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville. Warto wspomnieć, że tradycyjnie już otrzymujemy dostęp do licznych gadżetów i korzyści, które możemy wykorzystać w takich grach jak Apex Legends, League of Legends czy chociażby Lost Ark.

A Wam jak się podoba kwietniowa oferta Amazon Prime Gaming? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Prime Gaming