Amazon właśnie ujawnił jakie produkcje będziemy mogli odebrać w ramach usługi Amazon Prime Gaming. I choć ostatnimi czasy przyzwyczajeni byliśmy do całkiem mocnych gier, tak tym razem amerykański gigant spuścił nieco z tonu.

Marzec zbliża się wielkimi krokami, co oznacza, że właśnie poznaliśmy, jakie gry będziemy mogli odebrać za darmo w ramach abonamentu Amazon Prime. Przypomnijmy, że w skład usługi wchodzi darmowa dostawa, Amazon Prime Video oraz Amazon Prime Gaming. Jesteście zatem ciekawi, jakie gry będzie można odebrać w marcu? Oto pełna lista:

Amazon Prime Gaming na marzec:

Madden 22

Surviving Mars

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech

Crypto: Against All Odds

The Stillness of the Wind

looK INside

Pesterquest

Cóż, jak zapewne sami widzicie, oferta nie powala na kolana głównie dlatego, że Surviving Mars było już udostępniane za darmo wielokrotnie na wielu platformach. Z kolei Madden 22 nie koniecznie może wzbudzać zainteresowanie graczy w Polsce. No ale jak to mówią „Za darmo, to dobra cena".

Źródło: Amazon Prime Gaming