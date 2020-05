Czekacie na procesory AMD Ryzen 4000? Co prawda na premierę nowych modeli musimy jeszcze trochę poczekać, ale producent już prowadzi testy próbek inżynieryjnych. Pierwsze szczegóły techniczne wyglądają bardzo obiecująco.

Co nowego wprowadzą procesory Ryzen 4000?

Nowa generacja procesorów Ryzen to przede wszystkim nowa mikroarchitektura Zen 3. Dokładne zmiany jeszcze nie są znane, ale możemy oczekiwać poprawy współczynnika IPC (Instructions per cycle – instrukcji wykonywanych w jednym cyklu zegara) i w efekcie poprawy wydajności.

AMD potwierdziło, że do produkcji układów Ryzen 4000 „Vermeer” ma zostać wykorzystana 7-nanometrowa litografia. Nie wiadomo jednak czy będzie to ta sama technologia co w przypadku modeli Ryzen 3000 „Matisse” czy jej usprawniona wersja.

Z potwierdzonych informacji wiemy również, że nowe procesory będą kompatybilne z podstawką AM4 i będzie można je zamontować na nowych płytach głównych B550 i X570 oraz starszych B450 i X470.

AMD testuje procesory Ryzen 4000

Producent nie ujawnia zbyt wielu szczegółów o nowych procesorach, ale ostatnio ciekawe (nieoficjalne) informacje opublikował Igor Wallossek z serwisu igorsLAB.

Ryzen 4000 - próbki 8-rdzeniowe/16-wątkowe: OPN 1: 100-000000063-07_46/40_N

OPN 2: 100-000000063-08_46/40_Y

OPN 3: 100-000000063-23_44/38_N Ryzen 4000 - próbki 16-rdzeniowe/32-wątkowe: OPN 1: 100-000000059-14_46/37_Y

OPN 2: 100-000000059-15_46/37_N

Według niemieckiego dziennikarza, producent już testuje 8-rdzeniowe/16-wątkowe i 16-rdzeniowe/32-wątkowe próbki inżynieryjne procesorów we wczesnej rewizji A0. Uwagę zwraca taktowanie jednostek, bo model 8-rdzeniowy ma osiągać 4,0 GHz i 4,6 GHz w trybie Boost, a 16-rdzeniowy 3,7 GHz i 4,6 GHz w trybie Boost. Taktowanie procesorów może się jeszcze zmienić w finalnej wersji, ale wiele na to wskazuje, że nowa generacja Ryzenów przyniesie kolejny wzrost zegarów.

Kiedy premiera nowych procesorów AMD?

Poprawa mikroarchitektury, wyższe zegary i zgodność ze starymi płytami? Zapowiada się obiecująco! Niestety, na premierę nowych Ryzenów musimy jeszcze poczekać – szefowa AMD zapowiedziała, że nastąpi ona dopiero pod koniec roku. Wcześniej mają pojawić się modele Ryzen 4000 z generacji Renoir, które będą łączyć rdzenie Zen 2 i grafikę Vega.

Źródło: igorsLAB

